21 медицинское показание к использованию марихуаны

В США марихуана легализована для медицинских целей в 23 штатах, а также в самой столице страны. Но даже несмотря на то, что исследователи определили некоторые удивительные преимущества медицинской марихуаны, этот аспект еще не до конца изучен. У ученых попросту нет возможности поработать с марихуаной, выращенной по всем стандартам, необходимым для медицинских исследований, даже в штатах, где она легализована. Многие хотят узнать про это «лекарство» лучше, прежде чем решать, стоит ли его назначать или нет. И хотя данных не так много, составить небольшой список преимуществ (или по крайней мере потенциальных преимуществ) марихуаны можно. Итак…











Марихуану можно использовать для лечения глаукомы.

Марихуана может повернуть вспять канцерогенные эффекты табака и улучшить состояние легких.

Марихуана может помогать контролировать приступы эпилепсии.

Марихуана облегчает симптомы синдрома Драве.

Химикат, обнаруженный в марихуане, не дает раковым клеткам распространяться (в лабораторных условиях).

Марихуана может снизить уровень беспокойства.

Тетрагидроканнабинол может замедлять развитие болезни Альцгеймера.

Марихуана облегчает боль рассеянного склероза.

Марихуана может помочь и от других видов мышечных спазмов.

Марихуана облегчает побочные эффекты после лечения гепатита С и повышает эффективность лечения.

Марихуана лечит воспалительные заболевания кишечника, в том числе болезнь Крона.

Марихуана снижает уровень дискомфорта от артрита.

Марихуана разгоняет метаболизм, благодаря чему можно скинуть лишний вес.

Конечно, это не совсем медицинское преимущество, но… марихуана может вызвать всплеск творческого вдохновения.

Марихуана сокращает дрожь у людей с болезнью Паркинсона.

Марихуана помогает военнослужащим с посттравматическим стрессом.

Марихуана защищает мозг после инсульта.

Марихуана также защищает мозг после сотрясений и травм.

Марихуана может помочь избавиться от ночных кошмаров.

Марихуана снижает боль и тошноту после химиотерапии и стимулирует аппетит.

Марихуана может помочь людям, пытающимся бросить пить.