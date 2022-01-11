21 медицинское показание к использованию марихуаны

В США марихуана легализована для медицинских целей в 23 штатах, а также в самой столице страны. Но даже несмотря на то, что исследователи определили некоторые удивительные преимущества медицинской марихуаны, этот аспект еще не до конца изучен. У ученых попросту нет возможности поработать с марихуаной, выращенной по всем стандартам, необходимым для медицинских исследований, даже в штатах, где она легализована. Многие хотят узнать про это «лекарство» лучше, прежде чем решать, стоит ли его назначать или нет. И хотя данных не так много, составить небольшой список преимуществ (или по крайней мере потенциальных преимуществ) марихуаны можно. Итак…
Марихуану можно использовать для лечения глаукомы.
Глаукома связана с повышением глазного давления и поражает зрительный нерв, что приводит к потере зрения. Марихуана же снижает давление в глазу. Эти ее свойства могут замедлить распространение болезни и, возможно, предотвратить слепоту.
Марихуана может повернуть вспять канцерогенные эффекты табака и улучшить состояние легких.
Существует немало доказательств, что марихуана не наносит вреда легким (если, конечно, вы не курите еще и табак), а одно из исследований доказало, что марихуана не только не ухудшает состояние легких, но и увеличивает их вместимость. Конечно, вполне возможно, что увеличение объема легких — это лишь результат того, что при курении марихуаны нужно дышать очень глубоко. И все же… исследование людей, куривших марихуану ежедневно в течение 20 лет, показало, что она не навредила их легким.
Марихуана может помогать контролировать приступы эпилепсии.
Исследование 2003 года показало, что употребление марихуаны может предотвращать приступы эпилепсии у крыс. Содержащиеся в марихуане каннабиноиды (тетрагидроканнабинол) контролируют приступы, связываясь с клетками мозга, ответственными за чувствительность, и регулируя уровень расслабления.
Марихуана облегчает симптомы синдрома Драве.
В марихуане есть 79 известных активных составляющих, но как минимум два из них, считают ученые, особенно полезны. Это каннабидиол, который может влиять на мозг, не вызывая эйфории, и тетрагидроканнабинол, обладающий болеутоляющими свойствами.
Химикат, обнаруженный в марихуане, не дает раковым клеткам распространяться (в лабораторных условиях).
Это доказали ученые Калифорнийского медицинского центра в Сан-Франциско еще в 2007 году. Каннабидиол останавливает рак, «отключая» ген под названием Id-1. Раковые клетки клонируют этот ген больше и чаще, чем нераковые, и именно он помогает им распространяться по телу.
Марихуана может снизить уровень беспокойства.
Курильщики марихуаны утверждают, что она помогает облегчить боль и подавляет тошноту — два главных побочных эффекта химиотерапии. В малых дозах она даже может служить успокоительным. Однако слишком большие дозы могут, наоборот, вызывать беспокойство и паранойю.
Тетрагидроканнабинол может замедлять развитие болезни Альцгеймера.
Синтетическое сочетание тетрагидроканнабинола и каннабидиола помогает сохранять память при возрастных изменениях.
Марихуана облегчает боль рассеянного склероза.
Тетрагидроканнабинол связывается с рецепторами в нервах и мышцах и облегчает боль. Некоторые исследования также доказали, что это вещество может помочь контролировать мышечные спазмы.
Марихуана может помочь и от других видов мышечных спазмов.
Марихуана облегчает побочные эффекты после лечения гепатита С и повышает эффективность лечения.
Лечение гепатита С довольно сложное, а побочные эффекты включают в себя слабость, тошноту, боль в мышцах, потерю аппетита и депрессию. Все это может длиться несколько месяцев. Многие бросали лечение как раз из-за побочных эффектов. Однако исследование 2006 года доказало, что люди, курившие марихуану во время лечения, смогли выдержать негативное воздействие побочных эффектов от лекарств гораздо лучше.
Марихуана лечит воспалительные заболевания кишечника, в том числе болезнь Крона.
Марихуана снижает уровень дискомфорта от артрита.
Она облегчает боль, сокращает воспаление и помогает заснуть. Также марихуану используют для лечения аутоиммунной системной красной волчанки.
Марихуана разгоняет метаболизм, благодаря чему можно скинуть лишний вес.
Говорят, марихуанщики не только стройные, но и имеют более здоровую реакцию на сахар в крови.
Конечно, это не совсем медицинское преимущество, но… марихуана может вызвать всплеск творческого вдохновения.
Вопреки всеобщему мнению, марихуана не так страшна для умственных способностей. В некоторых исследованиях у людей «под кайфом» ухудшалась кратковременная память, но они чаще выдавали креативные идеи.
Марихуана сокращает дрожь у людей с болезнью Паркинсона.
Недавнее исследование в Израиле показало, что марихуана значительно сокращает боль и дрожь у пациентов с болезнью Паркинсона. В частности, мелкая моторика пациентов заметно улучшилась.
Марихуана помогает военнослужащим с посттравматическим стрессом.
Стресс — это рост беспокойств и страха, а марихуана способствует расслаблению и успокаивает.
Марихуана защищает мозг после инсульта.
У крыс, мышей и обезьян марихуана смогла сократить площадь поражения мозга после инсульта.
Марихуана также защищает мозг после сотрясений и травм.
Сейчас уже многие доктора и исследователи полагают, что марихуана обладает мощными нейропротекторными свойствами.
Марихуана может помочь избавиться от ночных кошмаров.
Хотя этот пункт может быть как положительным, так и отрицательным. Дело в том, что марихуана нарушает циклы сна, и для тех, кто постоянно ее курит, это может стать проблемой.
Марихуана снижает боль и тошноту после химиотерапии и стимулирует аппетит.
Чаще всего марихуану в медицинских целях курят люди, проходящие курс химиотерапии. Обычно они страдают от тошноты, рвоты и потери аппетита. А это может вызвать дополнительные осложнения. Марихуана может помочь побороть эти побочные эффекты, снизить ощущение тошноты и усилить аппетит.
Марихуана может помочь людям, пытающимся бросить пить.
Марихуана безопаснее алкоголя. Конечно, это не значит, что она вообще безопасна, но вызывает куда меньше привыкания и не наносит такого вреда, как алкоголь.
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