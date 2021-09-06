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37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

Кроме декоративного значения, роспись стен может решить и чисто практические задачи. Варьируя различные цветовые решения, используя декоративные покрытия, размещая по-разному элементы декора, можно скрыть некоторые небольшие дефекты поверхности. С помощью минимальных финансовых вложений можно даже отсрочить косметический ремонт.

Мы подготовили для вас 37 потрясающих вариантов росписи стен.

1. Рассматривая этот вариант, мне уже хочется включиться в работу и сделать нечто подобное у себя в спальне!

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

2.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

3. Для любителей эзотерики и йоги — вот такой интересный вариант росписи дверей.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

4.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

5. Хочешь придать выразительности своей кухне? Возьмите на вооружение эту цветочную идею.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

6.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

7. Какой прелестный мотив с парой очаровательных птиц!

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

8.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

9. А этот вариант придется по душе любителям графики. Стильный коридор!

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

10.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

11. Для создания такой росписи тебе понадобятся шаблоны и несколько оттенков зеленой краски. Шаблоны можно приобрести в художественных магазинах или изготовить самой.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

12.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

13. А такой мотив совсем прост в исполнении. Используя несколько оттенков краски и вдохновение, можно создать великолепную роспись!

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

14.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

15. Эта роспись напоминает мне мое детство.

И то, как я рисовала синей ручкой в тетради в клеточку во время нелюбимых школьных уроков.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

16.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

17. Акварельное великолепие. Смотрю и любуюсь!

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

18.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

19. Очень стильно, не правда ли?

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

20.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

21. И вот он, мой фаворит! Тонко, изящно и со вкусом.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

22.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

23. Неожиданное решение! Ванная комната в стиле джунгли. Определенно что-то в этом есть!

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

24.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

25. Эта роспись мне напоминает очень красивые и стильные обои.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

26.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

27. Как видите, с помощью художественной росписи стен можно получить просто потрясающий результат!

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

28.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

29. Немножко фантазии, чувства юмора и творческого вдохновения — и, зайдя в помещение, невозможно будет сдержать улыбку.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

30.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

31. Яркий и стильный вариант!

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

32.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

33. И опять интересное решение для любителей графики.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

34.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

35. Ах, эти великолепные орхидеи! Я уже вдохновилась!

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

36.

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

37. Как же здорово! Уже хочу себе такую же роспись!

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

Декорирование стен своими руками — занятие, полезное не только для украшения интерьера, но и для развития творческих способностей. Оно помогает забыть о бытовых проблемах и обрести внутреннюю гармонию. А если заниматься декором стен совместно с другими членами семьи, то это поможет сплотить вас еще больше.

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