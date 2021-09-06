37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

Кроме декоративного значения, роспись стен может решить и чисто практические задачи. Варьируя различные цветовые решения, используя декоративные покрытия, размещая по-разному элементы декора, можно скрыть некоторые небольшие дефекты поверхности. С помощью минимальных финансовых вложений можно даже отсрочить косметический ремонт.
Мы подготовили для вас 37 потрясающих вариантов росписи стен.
1. Рассматривая этот вариант, мне уже хочется включиться в работу и сделать нечто подобное у себя в спальне!
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3. Для любителей эзотерики и йоги — вот такой интересный вариант росписи дверей.
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5. Хочешь придать выразительности своей кухне? Возьмите на вооружение эту цветочную идею.
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7. Какой прелестный мотив с парой очаровательных птиц!
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9. А этот вариант придется по душе любителям графики. Стильный коридор!
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11. Для создания такой росписи тебе понадобятся шаблоны и несколько оттенков зеленой краски. Шаблоны можно приобрести в художественных магазинах или изготовить самой.
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13. А такой мотив совсем прост в исполнении. Используя несколько оттенков краски и вдохновение, можно создать великолепную роспись!
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15. Эта роспись напоминает мне мое детство.И то, как я рисовала синей ручкой в тетради в клеточку во время нелюбимых школьных уроков.
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17. Акварельное великолепие. Смотрю и любуюсь!
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19. Очень стильно, не правда ли?
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21. И вот он, мой фаворит! Тонко, изящно и со вкусом.
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23. Неожиданное решение! Ванная комната в стиле джунгли. Определенно что-то в этом есть!
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25. Эта роспись мне напоминает очень красивые и стильные обои.
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27. Как видите, с помощью художественной росписи стен можно получить просто потрясающий результат!
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29. Немножко фантазии, чувства юмора и творческого вдохновения — и, зайдя в помещение, невозможно будет сдержать улыбку.
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31. Яркий и стильный вариант!
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33. И опять интересное решение для любителей графики.
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35. Ах, эти великолепные орхидеи! Я уже вдохновилась!
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37. Как же здорово! Уже хочу себе такую же роспись!
Декорирование стен своими руками — занятие, полезное не только для украшения интерьера, но и для развития творческих способностей. Оно помогает забыть о бытовых проблемах и обрести внутреннюю гармонию. А если заниматься декором стен совместно с другими членами семьи, то это поможет сплотить вас еще больше.
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