Почему люди на старинных портретах нам кажутся некрасивыми



Рассматривая старые картины, произведения классического искусства и обращая внимание на многочисленные портреты, большинство современных людей приходит к выводу о том, что изображенные на них предшественники какие-то совершенно не красивые. В чем же дело? Неужели стандарты красоты в древние времена настолько отличались?


Сильное влияние иконописи. |Фото: ya.ru.

Сильное влияние иконописи. |Фото: ya.ru.

 

Стандарты красоты в древности и Средних веках действительно отличались, хотя и непринципиально. Чего уж там, стандарты мужской и женской красоты сильно отличаются и сегодня, причем в разных уголках света они могут быть едва ли не диаметрально противоположными. Простой пример – оттенок кожи. В Европе, США и бывших советских республиках в конец XX века стал достаточно популярен смуглый оттенок кожи. Из-за чего все сразу же бросились загорать и посещать солярии. В то же время в юго-восточной Азии ситуация строго обратная – в широких массах смуглость кожи считается некрасивой. Чем бледнее, тем лучше.

 
Фаюмский портрет. |Фото: litobozrenie.com.

Фаюмский портрет. |Фото: litobozrenie.com.


 

В Средние века и Новое время понятия о красоте были другими. Например, высоко ценилась белокожесть, граничащая с молочной бледностью. Считалось, что это признак аристократичности и утонченности. Смуглость была признаком крестьянина, представителя низшего сословия, человека недостойного, а потому и некрасивого. Так же у женщин порицалась худоба. Считалось, что слишком стройная женщина – больна. Связано это было с тем, в какой роли в стародавние времена в первую очередь видели представительниц прекрасной половины.
В роли роженицы.

 
Чем бледнее, тем знатнее. |Фото: vk.com.

Чем бледнее, тем знатнее. |Фото: vk.com.

 

Следующий важный момент заключается в том, что позднее средневековое изобразительное искусство, как, впрочем, и изобразительное искусство Нового времени – это по сути «Photoshop» того времени. Например, на портретах знатных мужчин за редким исключением отсутствуют лицевые шрамы. А их у аристократов, всю жизнь проводивших на войне, хватало. Мужчинам художники нередко пририсовывали тоненькие женские ручки… это почему-то считалось красивым. Поэтому местами старинные портреты и выглядят для нас или слишком идеализированными, или откровенно странными.

 
Фотошоп своей эпохи. ¦Фото: wikipedia.org.

Фотошоп своей эпохи. ¦Фото: wikipedia.org.


 

Наконец, не стоит забывать о том, что техника рисования на протяжении столетий банально находилась в развитии. Люди неплохо умели рисовать в античности. Посмотрите на фаюмские портреты древних египтян эллинистического периода, использовавшиеся для похоронных ритуалов. В Средние века техника натуралистического рисования сначала была забыта, а потом воссоздана вновь. Причем, долгое время портрет находился под сильным влиянием иконописи. В итоге современные техники рисования портрета появились только в XIX столетии. С этим и связана некоторая «странность» и условная «некрасивость» того, что рисовали столетия назад.

