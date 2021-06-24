Как проткнуть стеклянную бутылку гвоздем, чтобы она не треснула и не лопнула

Рано или поздно в хозяйстве может потребоваться осуществить весьма необычную операцию, а именно – продырявить стеклянную бутылку так, чтобы она ни в коем случае не лопнула и не треснула в процессе. Идеальным вариантом для такой «спецоперации» был бы обычный гвоздь. Однако, на самом деле проделать ровное и надежное отверстие совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Делаем разметку. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: бутылка стеклянная, кусок фанеры, бутылка с водой, тазик на 5 литров, резинка и маркер, электродрель, гвоздь, сверло и шарошка одинакового диаметра
Сверлим фанеру. /Фото: youtube.com.
Итак, складываем резинку пополам, прикладываем ее в таком виде к бутылке и отмечаем диаметрально противоположные точки. Разметив места отверстий, переходим к следующему шагу. Для этого, берем кусок фанеры и сверлим в нем отверстие. После этого ставим на рабочее место пластиковый тазик, кладем в него стеклянную бутылку.
Делаем дырку в бутылке под воду. /Фото: youtube.com.
Поверх бутылки устанавливаем кусок фанеры таким образом, чтобы просверленное отверстие совпадало с проделанной ранее разметкой. Теперь, берем пластиковую бутылку, делаем в ее стенке небольшую дырочку и закрыв ее пальцем – набираем воду. Далее устанавливаем ПЭТ бутылку с водой рядом с тазиком так, чтобы в последствии, падающая струйка воды попадала прямо в отверстие в фанере.
Кладем фанеру на бутылку. /Фото: youtube.com.
Пускаем воду, берем дрель с подходящим по диаметру сверлом и начинаем медленно и нежно рассверливать в стекле отверстие, через дырку в фанерном листе. Постепенно увеличиваем усилие и напор, до тех самых пор, пока сверло не пройдет стекло. Вот и готово! Теперь нужно лишь повторить все тоже самое для второй отметки маркером, на противоположной стороне бутылки.
Торжественно вставляем гвоздь в отврестия.
Вот и готово. /Фото: youtube.com.
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