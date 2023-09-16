Единственный в истории США нераскрытый случай угона самолета: Дело Купера

В один из пасмурных осенних дней 1971 года, в аэропорту Портленда появился хорошо одетый мужчина средних лет, купивший билет на авиарейс до Сиэтла. Он благополучно прошел регистрацию под именем Дэн Купер, и последовал на посадку в самолет. Спустя некоторое время, когда Боинг уже приближался к пункту назначения, в диспетчерскую аэропорта поступило сообщение от пилотов о захвате самолета. В последующие несколько часов на борту Боинга разыгралась драма, закончившаяся исчезновением террориста, прихватившего с собой крупную сумму денег.
Начало полета не предвещало беды
Боинг-727 на котором происходили драматические события / Фото: lenta.ru
В тот день, 24 ноября 1971 года, была пасмурная и дождливая погода, но взлет самолета, отправлявшегося из Портленда в Сиэтл, прошел точно по расписанию. Пассажиров в салоне оказалось немного, более половины посадочных мест были пустыми.
Мужчина прошел в хвост самолета и занял удобное место, с хорошим обзором салона. Как потом рассказала стюардесса, откидное кресло которой располагалось неподалеку, мужчина производил приятное впечатление, выглядел совершенно спокойно, и казалось, находился в расслабленном состоянии.
Полет предстоял недолгий, Боинг должен был находиться в небе чуть дольше получаса. Когда самолет уже набрал высоту, мужчина подозвал стюардессу, дружелюбно улыбнулся и попросил принести ему содовый напиток.
После того как стюардесса выполнила заказ, пассажир передал ей записку. Симпатичная девушка не сомневалась, что в ней было очередное приглашение на свидание, которые ей часто приходилось получать от незнакомцев, поэтому хотела положить записку в карман. Но мужчина попросил ее присесть рядом, сказав, что в записке не то, что она подумала.
Приятный пассажир оказался террористом
Фоторобот Дена Купера / Фото: kp.ru
После того как стюардесса присела в кресло рядом с Купером, он наклонился к ней и спокойным голосом сказал, что она должна немедленно пойти в кабину пилотов и передать им его требования. Если они не будут выполнены, он взорвет самолет. В доказательство своих слов мужчина приоткрыл портфель и показал девушке какое-то устройство, по ее словам, похожее на бомбу.
Прочитав записку, в которой были перечислены условия благополучной посадки самолета и обеспечения безопасности для пассажиров, пилоты связались с диспетчером аэропорта для передачи этой информации в ФБР. Требования террориста заключались в предоставлении ему 200 тысяч долларов (по тем временам это была огромная сумма), четырех спортивных парашютов, и дозаправки самолета в порту приземления.
Это означало, что преступник планирует продолжить полет в неизвестном направлении. В записке также содержалась угроза, что самолет будет находиться в воздухе, пока требования не будут выполнены. Учитывая опасность, грозящую пассажирам и членам экипажа, все наземные службы незамедлительно были приведены в готовность.
К делу подключается ФБР
Один из парашютов, который был передан террористу / Фото: fbi.gov
В течение нескольких часов, пока сотрудники ФБР собирали нужную сумму в расположенных поблизости банках, переписывали номера купюр, и готовили посадочную полосу, самолет продолжал нарезать круги в небе над аэропортом.
Когда Дэну Куперу сообщили о готовности всего необходимого, он разрешил пилотам посадить самолет в аэропорту Сиэтла. После приземления, угонщик потребовал отогнать самолет на отдаленную полосу аэродрома, дозаправить его, погасить огни, и передать деньги с парашютами.
После этого Купер позволил пассажирам выйти из самолета и приказал пилотам лететь в направлении Мексики. На их замечание, что до Мексики топлива не хватит и им придется делать еще одну дозаправку на территории США, он утвердительно кивнул. Стюардессе мужчина велел отправляться в кабину пилотов, и находиться там до приземления.
Приблизительно через час полета самолет вошел в полосу грозовых туч и его начало сильно трясти. В этот момент приборы показали снижение давления на борту, и пилоты услышали характерные звуки открывшейся запасной двери в салоне самолета. Они спросили Купера по громкой связи, не нужна ли ему какая-то помощь. Он ответил отрицательно, и больше никаких сигналов от него не поступало.
Куда исчез Дэн Купер с 200 тысячами долларов
Отсюда Дэн Купер сделал свой шаг в неизвестность/ Фото: kp.ru
На протяжении всего полета, продолжавшегося чуть более двух часов, самолет сопровождало несколько военных истребителей, державшихся вне поле видимости. ФБР приняло решение проводить задержание во время дозаправки, в аэропорту Рино. Но когда военные, полицейские и агенты ФБР ворвались в самолет, Купера в нем не оказалось. Также исчезли деньги, один из четырех парашютов, портфель со взрывным устройством, и даже стакан, из которого угонщик пил содовый напиток.
Полицейские обыскали весь самолет, но не смогли найти никаких зацепок, которые могли бы помочь в раскрытии этого загадочного преступления. Позднее было исследовано более шестидесяти образцов отпечатков пальцев, которые принадлежали пассажирам, и в картотеке ФБР не значились.
Когда стало понятно, что преступника в салоне самолета нет, было выдвинуто предположение, что скорее всего он совершил прыжок с парашютом в момент прохождения самолета сквозь грозовое облако, поэтому его исчезновение осталось никем не замеченным. Тотчас были организованы масштабные поиски, проходившие по всему маршруту следования Боинга. Они осложнялись тем, что точное место прыжка Купера было неизвестно, а лесная местность была удачным прикрытием для того, чтобы незаметно исчезнуть. Да и в запасе у преступника было несколько часов, прежде чем спецслужбы оказались на месте его предполагаемого приземления.
Как искали загадочного преступника
Поиски Дэна Купера / Фото: lenta.ru
Поиски Купера по «горячим следам» ничего не дали, хотя был обследован каждый квадратный километр огромной территории, где предположительно мог приземлиться преступник.
В течение нескольких последующих лет ФБР и сотрудники полиции неоднократно прочесывали эту территорию, пытаясь найти хоть какие-то зацепки. Водолазы опускались на дно рек и озер, и даже находили останки утонувших людей, но все они были впоследствии опознаны, и к Куперу не имели никакого отношения.
Спустя девять лет на берегу реки Колумбия, местным подростком в песке был найден пакет с истлевшими от времени купюрами. Их номера совпадали с теми, которые когда-то были выданы преступнику. Но эта находка, в общей сумме шести тысяч долларов, оказалась единственной в загадочном деле Купера. Никаких других следов или всей суммы денег ни в этом месте, ни в каком другом обнаружено не было.
Найденные спустя 9 лет купюры и поиски на месте их нахождения
Активные поиски велись в течении сорока пяти лет. За это время в различные редакции не раз приходили письма от неизвестных, что человек, назвавший себя Купером, жив, здоров, богат, и с интересом наблюдает за своими поисками. Наконец ФБР стали все больше склоняться к версии, что неуловимый Купер, скорее всего, разбился или утонул во время своего прыжка с парашютом.
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