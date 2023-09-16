Единственный в истории США нераскрытый случай угона самолета: Дело Купера

Начало полета не предвещало беды

Боинг-727 на котором происходили драматические события / Фото: lenta.ru

Приятный пассажир оказался террористом

Фоторобот Дена Купера / Фото: kp.ru

К делу подключается ФБР

Один из парашютов, который был передан террористу / Фото: fbi.gov

Куда исчез Дэн Купер с 200 тысячами долларов

Отсюда Дэн Купер сделал свой шаг в неизвестность/ Фото: kp.ru











Как искали загадочного преступника

Поиски Дэна Купера / Фото: lenta.ru

Найденные спустя 9 лет купюры и поиски на месте их нахождения