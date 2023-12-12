Вещи, которые только опытные хозяева кладут в холодильник

Большинство из нас держит в холодильнике плюс-минус одни и те же продукты. Поэтому многие наверняка удивятся, узнав, что некоторые хитрецы также предпочитают класть в него туалетную бумагу, кухонные принадлежности, пищевую пленку, орехи, растительное масло и даже муку.

Рассказываем, для чего они так делают.



Лак для ногтей

Растительные масла





Цветы

Орехи

Металлические кухонные принадлежности

Цельнозерновая мука

Пищевая пленка

Крем для области вокруг глаз

Бонус: туалетная бумага

Хранение лака для ногтей в холодильнике продлевает срок его службы и сокращает риск того, что он преждевременно расслоится. Только стоит помнить, что охлаждение может сделать его вязким и возникнут сложности при нанесении. Лучше достать флакончик заранее, чтобы он немного согрелся и лак снова стал жидким.Растительные масла богаты полезными жирами и жирными кислотами омега-3. Поэтому, как и рыбий жир, они быстро портятся и становятся прогорклыми, если не хранить их в холодильнике. При этом многие из нас, как правило, размещают их вблизи источников тепла, например прямо у плиты, чем существенно сокращают срок хранения.Как вы могли заметить, букеты в цветочных магазинах всегда хранятся в охлажденном помещении и даже в холодильных камерах. Конечно, это неспроста. Прохладная среда помогает предотвратить быстрое увядание свежесрезанных цветов.Так что если вы заранее купили букет на мероприятие, которое будет только вечером, смело ставьте его в холодильник, чтобы цветы не начали вянуть еще у вас дома.Из-за большого содержания натуральных масел орехи не следует хранить на свету и в тепле. Так они лишь быстрее портятся, начинают горчить, а их мякоть становится темной и маслянистой. Более правильным считается хранение в холодильнике. Орехи можно положить в герметичный контейнер. То же самое относится и к семенам, таким как мак или кунжут.Если вы любите готовить всевозможные десерты и торты, вам будет полезно узнать, что один из секретов приготовления идеальных плотных взбитых сливок — это холод. Просто поставьте металлическую миску с венчиком (или насадкой) в холодильник на некоторое время, прежде чем приступить к взбиванию. Поверьте, с помощью охлажденных инструментов добиться высоких пиков будет гораздо проще.В цельнозерновой муке содержится большое количество полезных веществ. Их сохранение принципиально важно для того, чтобы выпечка получилась вкусной. Именно поэтому муку важно хранить в герметичном контейнере в холодильнике у задней стенки. Такой метод гарантирует, что в ней не заведется плесень, и снижает вероятность окисления.С пищевой пленкой сложно совладать, ведь она так и норовит слипнуться. Однако есть одна хитрость: поместите ее в морозильную камеру на несколько минут перед использованием. Так с ней будет гораздо легче обращаться. Накрыть блюдо или обернуть какие-то продукты станет проще простого. Но не оставляйте ее в морозилке надолго, иначе она полностью утратит свои липкие свойства.Многие предпочитают хранить косметические средства по уходу за кожей в ванной, так как довольно удобно наносить их сразу после душа и перед зеркалом. Однако мало кто знает, что это скверная идея по целому ряду причин, и основная — сокращение срока годности этих средств.Сыворотки с витамином С, ретиноидами, пробиотиками, а также органические средства следует хранить в холодильнике. А вот тоники на водной основе, тканевые масли или крем для глаз — необязательно, но почему бы и нет? Охлаждающий эффект будет приятен для кожи, а еще поможет снять отечность и успокоить раздраженную кожу.Нежелательные ароматы в холодильнике — одна из самых неприятных проблем на кухне. А устранить их порой бывает ну очень сложно. Однако можно предотвратить появление запахов одним простым способом — достаточно просто поместить в холодильник рулон туалетной бумаги. Она впитает лишнюю влагу и плохие запахи. Можно усилить эффект и нейтрализовать кислые запахи, если нанести на рулон пасту из пищевой соды.