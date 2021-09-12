Зачем спящие морские выдры держатся за лапы, какие сны видят слепые от рождения люди и правда ли, что чем умнее человек, тем ярче его сны?
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11 невероятных фактов о сне
Зачем спящие морские выдры держатся за лапы, какие сны видят слепые от рождения люди и правда ли, что чем умнее человек, тем ярче его сны?
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