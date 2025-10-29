С нами не соску...
Есть ли срок годности у алкогольной продукции, и стоит ли переживать за припрятанную бутылку



Часто можно услышать о том, что возраст только красит алкоголь. В первую очередь, когда речь заходить о вине, виски и даже пиве. Однако, несложно догадаться о том, что спиртное все-таки остается продуктом питания. А значит, по крайне мере в теории, должно иметь совершенно конкретный срок годности. Если оно так, то какой он в таком случае у алкогольной продукции и есть ли повод переживать за бутылку, стоящую в запасах в ожидании своего торжественного часа?


У алкоголя есть срок годности. /Фото: rmmedia.ru.

У алкоголя есть срок годности. /Фото: rmmedia.ru.

 

Некоторые виды спиртного выдерживают в специальных бочках для того, чтобы вкус напитков стал мягче или приобрел какой-то специфический оттенок. В первую очередь все это касается вина, которое главным образом выдерживают в бочках из дуба. Однако, даже в самой надежной емкости, в том числе стеклянной, алкогольные напитки постепенно теряют свои качества, так как процессы разложения не останавливаются даже в идеальных с точки зрения хранения условиях. Поэтому срок годности у алкоголя все-таки есть, хотя в состоянии консервации он действительно может быть очень большим, исчисляться годами и даже десятилетиями.
При правильном хранении срок годности составляет годы и десятилетия. /Фото: forumsamogon.ru.

При правильном хранении срок годности составляет годы и десятилетия. /Фото: forumsamogon.ru.


 

Губительнее всего на спиртное, конечно же, воздействуют воздух и свет. Именно по этой причине, как только алкогольные напитки вступают в контакт с перечисленными вещами, например в результате откупоривания бутылки, его предельный срок годности сразу же падает до отметки в 8-9 месяцев из-за резкой активизации процессов разложения. Постепенно напиток будет все больше окисляться и выветриваться, в результате чего потеряет и свою крепость и аромат.
При этом большинство сортов вина может продержаться еще до 2 лет.
Пиво портится достаточно быстро. /Фото: pikabu.ru.

Пиво портится достаточно быстро. /Фото: pikabu.ru.

 

Все то же самое касается и пива. Пастеризованное пиво после открытия емкости может храниться 6-8 месяцев. Непастеризованное пиво портится намного быстрее. Выпить такой напиток следует в первые 3 недели. Один из самых коротких сроков годности имеет шампанское. Водка и подобные ей напитки хранятся до 8-9 месяцев.
Заработать можно не только похмелье. /Фото: medknsltant.com.

Заработать можно не только похмелье. /Фото: medknsltant.com.


 

Может ли спиртное испортиться настолько, чтобы отравить человека? Считается, что крепкие напитки из-за дистиллиризации не могут отравить человека (проверять все-таки не нужно), они просто теряют свои качества. Просроченное вино, пиво и шампанское вполне могут вызывать побочные эффекты от расстройства желудка до пищевого отравления. Более того, просроченное вино со временем превращается в уксус, так что скорее всего пить его даже не захочется.

