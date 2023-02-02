21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак

Большинство из нас в качестве завтрака в лучшем случае предпочитает чашечку кофе и бутерброд с сыром или колбасой, за исключением тех, кто более тщательно следит за чистотой своего питания и на первый приём пищи употребляет кашу. А что если бы мы предложили вам 21 идею приготовления вкуснейших тостов на завтрак, которые зададут нужный тон вашему дню и подзарядят вас до самого обеда? Тогда то вы точно забудете про привычные скучные бутерброды!









1. Ломтики авокадо + раскрошенная фета + зёрна граната + оливковое масло







1. Ломтики авокадо + раскрошенная фета + зёрна граната + оливковое масло









2. Малина + ежевика + базилик + лёгкий







2. Малина + ежевика + базилик + лёгкий сливочный сыр









3. Мускусная дыня + измельченные грецкие орехи + агава + козий сыр







3. Мускусная дыня + измельченные грецкие орехи + агава + козий сыр









4. Банан + арахисовое масло + семена чиа







4. Банан + арахисовое масло + семена чиа









5. Тонко нарезанный сельдерей + изюм + арахисовое масло







5. Тонко нарезанный сельдерей + изюм + арахисовое масло









6. Тушёная фасоль + соус сальса + кориандр +







6. Тушёная фасоль + соус сальса + кориандр + жареное яйцо









7. Клубника + козий сыр + соевые бобы + бальзамический уксус + морская соль







7. Клубника + козий сыр + соевые бобы + бальзамический уксус + морская соль









8. Ломтики ананаса + творог + кешью







8. Ломтики ананаса + творог + кешью









9. Поджаренная капуста кале + омлет из одного яйца + тертый сыр







9. Поджаренная капуста кале + омлет из одного яйца + тертый сыр









10. Сушеный инжир + сыр рикотта + кунжут







10. Сушеный инжир + сыр рикотта + кунжут









12. Пюре из авокадо + соевые бобы + ростки + лимонный сок







12. Пюре из авокадо + соевые бобы + ростки + лимонный сок









13. Ломтики груши + сыр рикотта + мед







13. Ломтики груши + сыр рикотта + мед









14. Хумус + измельченный грецкий орех + зёрна граната







14. Хумус + измельченный грецкий орех + зёрна граната









15. Пюре из нута + помидор + жареное яйцо







15. Пюре из нута + помидор + жареное яйцо









16. Нарезанный финик + сыр фета + миндаль







16. Нарезанный финик + сыр фета + миндаль









17. Нарезанные сливы + арахисовая паста + семена льна







17. Нарезанные сливы + арахисовая паста + семена льна









18. Яблоко + мед + голубой сыр







18. Яблоко + мед + голубой сыр









19. Соус маринара + яйцо-пашот + пармезан + базилик







19. Соус маринара + яйцо-пашот + пармезан + базилик









20. Кимчи + сваренное вкрутую яйцо + черный кунжут







20. Кимчи + сваренное вкрутую яйцо + черный кунжут









21. Копченый лосось + огурец + лёгкий сливочный сыр + зелёный лук







21. Копченый лосось + огурец + лёгкий сливочный сыр + зелёный лук

