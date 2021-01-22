Как сложились судьбы актрис сериала «Бригада»: Удачный старт актерского пути или досадная ошибка?

Екатерина Гусева

Екатерина Гусева тогда и сейчас | Фото: kino-teatr.ru

Главные герои сериала *Бригада* | Фото: kino-teatr.ru

Екатерина Гусева в сериале *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru

Екатерина Гусева и Сергей Безруков в сериале *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из сериала *Бригада*, 2002 | Фото: imdb.com

Екатерина Гусева с мужем и детьми | Фото: uznayvse.ru

Екатерина Гусева тогда и сейчас | Фото: 24smi.org

Александра Флоринская

Александра Флоринская тогда и сейчас | Фото: kino-teatr.ru

Александра Флоринская в сериале *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru

Александра Флоринская в сериале *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru

Александра Флоринская в сериале *Ивановы-Ивановы*, 2017-2019 | Фото: kino-teatr.ru

Александра Флоринская тогда и сейчас | Фото: kino-teatr.ru, starhit.ru

Актриса с детьми | Фото: uznayvse.ru

Мария Порошина

Мария Порошина тогда и сейчас | Фото: kino-teatr.ru

Мария Порошина и Сергей Безруков в сериале *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru

Мария Порошина в сериале *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru

Актриса Мария Порошина | Фото: kino-teatr.ru

Мария Порошина с детьми | Фото: wday.ru