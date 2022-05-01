5 экзотических способов военной маскировки, которая позволяет спрятать всё, что угодно

Самый экзотический камуфляж современной военной техники.
От маскировки военной техники на поле боя зависит успех проводимой операции. Впрочем, скрытность и неожиданность зачастую становится залогом успеха не только в военном деле. В этом обзоре рассказ о самых необычных, но при этом невероятно эффективных способах маскировки.
1. Березки да елки
Живая классика в военном деле.
Маскировка с помощью свежесрубленных веток особенно широко применялась в годы Второй мировой войны. С развитие аппаратуры для ведения наблюдения и слежения, эффективность такого «наряда» упала, но не настолько, чтобы отказать от него полностью. Сегодня в умеренных широтах таким образом маскируют все, от танков и машин, до артиллерийских установок и полевой кухни.
2. Танк поросший мхом
Трудно поверить, но тут БМП.
Когда не знал, чем себя занять.
Особенно «экзотическим» способом маскировки, можно считать «лесной вариант». Глядя на то, как умело бойцы прячут танки и БМП с помощью снятого с земли мха возникает вопрос: что это было – причуда начальства или излишек свободного времени у самих бойцов, получивших приказ окапаться.
3. Бронесараи в атаке
На самом деле совсем не смешно.
Многочисленные конфликты на Ближнем востоке и широкое использование авиации и ракет, заставило все тамошние стороны конфликта задуматься о том, как можно маскировать бронетехнику в пустыне. Решение оказалось своеобразным, боевые машины стали превращать в «дома на колесах». Со стороны такая маскировка выглядит, мягко говоря, странно, зато с воздуха отличить от дома стоящий в таком камуфляже танк или САУ – невероятно сложно.
4. Танк в овечьей шкуре
Это ж сколько животных загубили!
Этот «модный» танк был захвачен повстанцами в Ливии у армии покойного полковника Каддафи. Как можно заметить Т-72 почти полностью укутан в многочисленные шкуры ягнят. Сделано это было для того, чтобы снизить заметность машины для телевизоров. К сожалению, об эффективности этого камуфляжа ничего не известно.
5. Газетный камуфляж
Беспощадные белорусские БМП укрытые газетами.
Несколько лет назад в сети подняли на смех необычный камуфляж белорусских БМП-2, которые были подняты зимой по учебной тревоге. Все дело в том, что бойцы решили «спрятать» машины за газетами. Благо клеить такой импровизированный камуфляж не надо, в мороз газету достаточно окунуть в воду и приложить к кузову, сама моментально примерзнет!
Справедливости ради, стоит добавить, что «газетный камуфляж» вовсе не причуда начальства солдат и не смела импровизация бойцов. Маскировка техники в зимний период мировая практика и рекомендация, содержащаяся в наставлениях по военному делу почти всех армий мира. Впрочем, маскируют газетами технику не только зимой.
Французы в деле газетной маскировки не отстают.
Например, французы успешно маскируют так свои танки, когда нужно действовать на пересеченной местности летом, при условии, что в округе много выгоревшей травы. Поразительно, но танки действительно сливаются!
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