13 бесценных кулинарных подсказок

Мы за домашнее питание! Скажем «нет» кафешкам и фастфудам и переместимся на собственные кухни, тем более, что новогодняя суета не оставляет иного выбора.



Мы публикуем для вас сборник подсказок, которые заставят приготовленные вами блюда засиять новыми оттенками вкусов!







Соус для жаркого и любой соус к мясу приобретет дополнительную пикантность, если добавить в него 2 щепотки растворимого кофе.

Звучит странно, но вкус — бесподобный!Добавь в емкость с молоком щепотку соли. Это помешает молоку скиснуть и продлит его срок хранения!Рецепт для настоящих гурманов и любителей картофеля! Нарежь 2 яблока, сбрызни их лимонным соком и туши в сливочном масле. Затем добавь в готовое картофельное пюре сливочно-яблочную смесь и молоко или сливки. Получается оригинальное , очень пикантное блюдо!Чтобы определить свежесть рыбы, помести ее в емкость с прохладной водой. Если она опускается на дно — рыба свежая, ее можно употреблять в пищу. Несвежая рыба тут же всплывет! Рыба будет отлично чиститься, если ее натереть перед чисткой уксусом и оставить на пару минут.Если шампанское выдохлось, брось в него несколько изюминок! Это вернет напитку игристость и богатый вкус.Молоко никогда не пригорит, если ты ополоснешь кастрюлю холодной водой перед кипячением. Смазав края кастрюли сливочным маслом, ты убережешь молоко от выкипания!Изюм будет невероятно сочным и вкусным, если перед употреблением замочить его в теплом лимонном соке.Тушеное мясо приготовится быстрее и будет очень мягким, если при тушении добавить в него 1–2 столовые ложки уксуса Рецепт полезного домашнего майонеза на скорую руку: добавь в сметану растертый желток сваренного вкрутую яйца и 1 чайную ложку горчицы.Восхитительно вкусным получится рис, приготовленный с соком грейпфрута (на 1 стакан риса — половинка грейпфрута).Храни пищевую пленку в холодильнике! Холодная пищевая пленка не рвется и не липнет к рукам , обращаться с ней намного легче.Попробуй добавить в омлет газированную воду вместо молока или обычной воды. Получится невероятно пышное блюдо!Секрет для выпечки с незабываемым ароматом! Помести в емкость с сахаром для выпечки специи: кардамон, корицу (палочку или молотую), частички кожуры лимона или лайма, сушеную мяту, гвоздику, бадьян… Приготовленные с таким вкусным и приятно пахнущим сахаром блюда будут совершенно особыми!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)