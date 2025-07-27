Актеры, сыгравшие возлюбленных, у которых были отношения

Поскольку эти голливудские звезды такие горячие, не удивительно, что многие из них заводят интрижки со своими коллегами по съемочной площадке. Вы не можете играть любовь и при этом не испытывать настоящих чувств, верно? Проблема в том, что некоторые из этих звезд были не одиноки, когда стали проявлять чувства к коллеге по съемочной площадке.

9. Дженнифер Энистон и Джастин Теру

8. Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт

7. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

6. Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

5. Брэд Питт и Анджелина Джоли

4. Лоуренс Фишберн и Джина Торрес

3. Джонни Галэки и Кейли Куоко

2. Кит Харингтон и Роуз Лесли

1. Натали Портман и Бенжамен Мильпье