Актеры, сыгравшие возлюбленных, у которых были отношения

Поскольку эти голливудские звезды такие горячие, не удивительно, что многие из них заводят интрижки со своими коллегами по съемочной площадке. Вы не можете играть любовь и при этом не испытывать настоящих чувств, верно? Проблема в том, что некоторые из этих звезд были не одиноки, когда стали проявлять чувства к коллеге по съемочной площадке.
9. Дженнифер Энистон и Джастин Теру
Фото: therichest.com
Похоже, звезды выстроились в ряд, когда Дженнифер Энистон и Джастин Теру начали встречаться. С тех пор, как она рассталась с Брэдом Питтом, у нее не было серьезных отношений, а Джастин казался таким крутым парнем. Эти двое познакомились во время съемок фильма «Жажда странствий» в 2011 году и к 2015 году поженились. К сожалению, в 2018 году, пара объявила о расставании. Однако эти двое, похоже, сохранили дружеские и уважительные отношения. В конце концов, она же Дженнифер Энистон.
8. Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт
Фото: therichest.com Из-за невероятной популярности франшизы «Сумерки», отношения между Робертом Паттинсоном и Кристи Стюарт можно назвать одними из самых известных, возникших на съемочной площадке. Всем нравились отношения между Беллой и Эдвардом на экране, поэтому все мечтали, чтобы и в реальной жизни у них завязались отношения. После того, как они встречались на протяжении съемок фильма, эти двое расстались, когда папарацци сделали фото Кристен и ее режиссера, снявшего «Белоснежка и охотник», на которых они демонстрировали слишком близкие отношения. Эти фотографии разрушили отношения между Кирстен и Робертом, а также отношения Руперта Сандерса (Rupert Sanders) с его тогдашней женой.
7. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Фото: therichest.com Кто мог забыть отношения между Дженнифер Лопес и Бен Аффлеком, возникшие на съемочной площадке фильма «Девушки из Джерси»!? Фильм, к сожалению, не удался, но пламя между этими двумя продолжало гореть в течение нескольких лет, пока они в конце концов не расстались. Аффлек даже сделал Дженнифер предложение (которое она приняла), но в конце концов помолвка была расторгнута. Было много сообщений о том, что эти двое совершенно не подходят друг другу, но сердцу не прикажешь!После разрыва Бен женился на другой Дженнифер, на этот раз на Дженнифер Гарнер.
6. Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Фото: therichest.com Если вы не следите за Блейк Лайвли или Райаном Рейнольдсом в социальных сетях, присоединяйтесь. Эти двое до боли близки друг другу. После того как актеры расстались со своими партнерами и супругами, они нашли утешение в объятиях друг друга после совместной работы над фильмом «Зеленый фонарь». В 2011 году стали ходить слухи о том, что они пара, и через год они тайно поженились в Южной Каролине. Сегодня эта пара только что произвела на свет своего третьего ребенка и, похоже, они более близки, чем когда-либо. Хотя «Зеленый фонарь» был не слишком успешным, их любовь намного важнее.
5. Брэд Питт и Анджелина Джоли
Фото: therichest.com На протяжении многих лет отношения между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли были темой для разговоров. Черт возьми, они и сегодня являются темой для разговоров! Говорят, что эти двое влюбились друг в друга еще в 2004 году во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит», что стало большой проблемой, учитывая, что Брэд все еще был женат на другой женщине из этого списка, Дженнифер Энистон. Как только его брак был расторгнут, они с Анжелиной целиком погрузились в свои отношения. Он стал законным отцом ее детей, и у этой пары даже появились общие дети. Они были одной из самых горячих пар не только в Голливуде, но и во всем мире! К сожалению, как и многие пары, оказавшиеся в центре внимания, эти двое разругались и в 2016 году подали на развод.
4. Лоуренс Фишберн и Джина Торрес
Фото: therichest.com Лоренс Фишберн и Джина Торрес были не просто замечательной парой на съемочной площадке перед камерой, они были отличной парой и вне ее. Актеры познакомились во время съемок фильма «Матрица: перезагрузка» и поженились в 2002 году. Также они вместе работали над сериалом «Ганнибал». К сожалению, талантливая пара рассталась после 14 лет брака и рождения дочери. По состоянию на 2019 год, эти двое, похоже, вместе растят дочь и встречаются с другими людьми.
3. Джонни Галэки и Кейли Куоко
Фото: therichest.com После 12 сезонов, проведенных вместе, знакомства их персонажей (и их женитьбы), вполне логично, что актеры «Большого Взрыва» не избежали романтических отношений в реальной жизни. Разница между этими двумя и некоторыми другими звездами в этом списке заключается в том, что никто даже не знал, что они встречаются до того, как они расстались. Что касается того, почему эти двое не объявили о своем романе, Джонни сказал CBS, что они не хотели отвлекать зрителей от своих персонажей. Как он сказал: «Я боялся, что это помешает людям правильно воспринимать Леонарда и Пенни.... Я не хотел отвлекаться от этой истории». Сегодня эти двое-близкие друзья. У Джонни только что родился малыш от его подруги, а Кейли недавно вышла замуж.
2. Кит Харингтон и Роуз Лесли
Фото: therichest.com Как можно не стать одержимым звездами «Игры престолов» Китом Харингтоном и Роуз Лесли? По словам Харингтона, только во время съемок второго сезона он и Роуз по-настоящему полюбили друг друга. Любимые актеры обручились в 2017 году и поженилась следующим летом 2018 года в Шотландии. Очаровательная пара известна тем, что скрывает личные отношения, но это часть интриги для поклонников!
1. Натали Портман и Бенжамен Мильпье
Фото: therichest.com Фильм «Черный лебедь» вышел на экраны в 2010 году, в нем сыграла Натали Портман, проделавшая просто невероятную работу. Но награда за роль – не единственное, что Натали получила от фильма. Она также получила от него новые отношения. Бенджамен Мильпье - французский хореограф, работавший над «Черным лебедем», на съемочной площадке которого они и встретились. Они быстро обручились и поженились в 2012 году. Теперь у них двое детей, и они все еще счастливы и любят друг друга.
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