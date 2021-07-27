Лицом к лицу с морским котиком

Эти страшные снимки были сняты в Плеттенберг-Бей, Южная Африка.







Этих игривых существ снял фотограф Rainer Schimpf у фариканского побережья. Они совсем не боялись камеры, «улыбнитесь» широко раскрытой пастью и пытаться укусить за объектив.







Из-за обилия здесь животных, место так и называется — «Мыс котиков».







Рассказывать особо нечего, смотрим редкие снимки котиков с близкого расстояния.







Искреннее любопытство.







Попытка откусить объектив. Кстати, с зубами у котиков всё в порядке, если хватит за руку, то…







После того, как в XIX веке вид был поставлен на грань исчезновения, его популяция в наши дни заметно оправилась. На африканском побережье сегодня живут около 1,5 миллиона капских морских котиков, прежде всего на побережье Намибии, где отдельные колонии состоят из более чем 100 тысяч животных.







Снимки были сделаны в феврале 2016 года.















Усы.







Очень целеустремленный вид.







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