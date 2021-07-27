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Лицом к лицу с морским котиком

Эти страшные снимки были сняты в Плеттенберг-Бей, Южная Африка.

Лицом к лицу с морским котиком

Этих игривых существ снял фотограф Rainer Schimpf у фариканского побережья. Они совсем не боялись камеры, «улыбнитесь» широко раскрытой пастью и пытаться укусить за объектив.

Лицом к лицу с морским котиком

Из-за обилия здесь животных, место так и называется — «Мыс котиков».

Лицом к лицу с морским котиком

Рассказывать особо нечего, смотрим редкие снимки котиков с близкого расстояния.

Лицом к лицу с морским котиком

Искреннее любопытство.

Лицом к лицу с морским котиком

Попытка откусить объектив. Кстати, с зубами у котиков всё в порядке, если хватит за руку, то…

Лицом к лицу с морским котиком

После того, как в XIX веке вид был поставлен на грань исчезновения, его популяция в наши дни заметно оправилась. На африканском побережье сегодня живут около 1,5 миллиона капских морских котиков, прежде всего на побережье Намибии, где отдельные колонии состоят из более чем 100 тысяч животных.

Лицом к лицу с морским котиком

Снимки были сделаны в феврале 2016 года.

Лицом к лицу с морским котиком

Лицом к лицу с морским котиком

Лицом к лицу с морским котиком

Усы.

Лицом к лицу с морским котиком

Очень целеустремленный вид.

Лицом к лицу с морским котиком

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