10 женщин-музыкантов, которых называют самыми успешными и красивыми на современной экстраде

Музыка – как стиль жизни. Она способна перевернуть мир с ног на голову, вывернув душу наизнанку, оставив после себя неизгладимый след. Но мало кто знает о том, какие усилия прилагает исполнитель, чтобы пробудить в слушателях хоть какие-то чувства и эмоции. Тем более, когда речь идёт о самых ярких певицах, чей голос и манера исполнения узнаются с первых аккордов. Встречайте, звёздная десятка самых успешных, красивых и влиятельных женщин в музыкальной индустрии.
1. Леди Гага
Эпатажная Леди Гага. \ Фото: vladtime.ru.
Пожалуй, даже на сегодняшний день эпатажная и неординарная Леди Гага по праву может называться звездой, возглавляющей список самых влиятельных и неординарных певиц, чей рейтинг вот уже на протяжении нескольких лет держится на первой строчке. Взрывная блондинка остаётся одним из самых мощных и узнаваемых голосов в мире музыки, а её песни и клипы не раз производили фурор, создавая такой ажиотаж, что народ ещё долгое время шептался на тему её нарядов и двусмысленных строчек, неоднозначного подтекста и откровенных, практически провокационных танцев и телодвижений в видеоклипах. Ко всему прочему, за свою музыкальную карьеру она успела спеть со множеством популярных звёзд, тем самым обеспечив себе баснословную популярность на долгие годы.
2. Ариана Гранде
Новая суперзвезда Ариана Гранде. \ Фото: hochu.ua.
Бывшая актриса-подросток и певица Ариана Гранде была в центре внимания общественности большую половину своей жизни, но только теперь она по праву может называться суперзвездой, которой восхищаются и говорят чуть ли не на каждом углу. Благодаря многочисленным номинациям на различные премии и тому, что журнал Time назвал её одной из самых влиятельных людей в мире, включив в список, это открыло перед молодой исполнительницей практически все двери и широкий диапазон возможностей: от модной рекламы до грандиозного тура на арене.
3. Адель
Неподражаемая Адель. \ Фото: google.ru.
В поколении, наполненном знаменитостями Youtube и мгновенными суперзвёздами, Адель доказала, что истинная стойкость исходит от сырых талантов, подлинной личности и песен, которые выдерживают испытание временем. Адель сочетает в себе красоту, моду и хитовые песни, которые вернули искусство господства великолепного написания текстов и вокальных способностей обратно в мейнстрим. И возможно, большинство согласится с тем, что этот тип влияния отлично подходит для музыкальной индустрии, полной цифровых изменений. Ведь некогда обычная девушка с непростой судьбой и личной драмой сумела взойти на пьедестал благодаря своему таланту и непосильному труду, буквально взорвав мир своей искренностью, проникновенными песнями и мощным голосом, до дрожи внутри.
4. Кэти Перри
Футуристическая Кэти Перри. \ Фото: wonderzine.com.
В стороне не осталась и Кэти Перри – певица, которая может похвастаться энным количеством треков, альбомов и клипов, что с каждым новым синглом взрывают строчки чартов и хит-парадов, вознося её на пьедестал поп-сцены. Модная, стильная, неподражаемая и всегда такая разная Кэти, благодаря своему таланту и незаурядной манере исполнения привнесла новую волну в мир музыки, полностью изменив взгляды на попсу, которые могут пережить чудеса поколения Spotify. И совсем неудивительно, что её зачастую ставят в один ряд с грандиозной Леди Гагой, которая, как известно, до сих пор находится под пристальным вниманием папарацци.
5. Кристина Агилера
Непревзойдённая Кристина Агилера. \ Фото: beztabu.net.
Кристина Агилера также занимает весомое и значимое место в мире музыки. Большинство фанатов помнят её ещё из шоу «Голос», где она неоднократно была в качестве жюри и, конечно же, по невероятно яркому и нашумевшему музыкальному фильму Мулен Руж, где очаровательная блондинка в компании сексапильных «подружек-звёзд» исполнила песню Lady Marmalade, строчки из которой напевал чуть ли не весь свет. И совсем неудивительно, что она считается одной из самых соблазнительных и успешных обладательниц сильного голоса, спутать который с каким-то другим просто невозможно. А её музыкальная карьера насчитывает около двадцати лет и за это время было продано более семидесяти пяти миллионов альбомов, принёсших Агилере несказанный успех, сделав её не только известной певицей, а одним из лучших музыкальных тренеров в истории современной музыки.
6. Эми Ли
Легендарные Evanescence. \ Фото: eventworld.co.
Пожалуй, Эми Ли – тот самый кумир молодёжи, которая за двадцать с лишним лет своей карьеры в группе Evanescence сумела получить море наград, в том числе и Грэмми, что сделало её одной из самых успешных и влиятельных женщин-вокалисток среди рок-исполнителей. Её голос, звучащий из динамиков или со сцены, вызывает стаи мурашек, а строчки из песен и клипы и вовсе заставляют задуматься над тем, о чём в них поётся. И совсем неудивительно, что группа до сих пор продолжает свой творческий путь, ежедневно пополняя свою армию новыми фанатами и поклонниками, собирая целые стадионы по разным городам и странам.
7. Бейонсе
Зажигательная Бейонсе. \ Фото: filmix.co.
С тех пор, как она выпустила свой первый сольный альбом почти пятнадцать лет назад, бывшая участница Destiny's Child сделала себе имя как мировая суперзвезда. Сладкоголосую Бейонсе можно назвать не просто музыкальной опорой, а одной из самых могущественных женщин на планете и каждое высказывание о моде и словах расширения прав и возможностей оказывает вдохновляющее положительное влияние на тех, кто следует за ней. И нет в мире ни одного человека, который хотя бы раз в своей жизни не слышал её песен. Она неоднократно получала множество различных наград, в том числе и Грэмми за R&B-исполнение и за лучшее рэп-/песенное совместное исполнение, ставшие приятным дополнением к её славе.
8. Хэлси
Американская поп-певица. \ Фото: zvuki.ru.
Всего за несколько лет Хэлси превратилась из шумного независимого артиста в международную суперзвезду. Её влияние вне её культовой музыки и стиля также включает активность, осведомленность о предотвращении самоубийств и сексуального насилия. В мире, где поклонники музыки знают большинство исполнителей только по их песням, они также знают Хэлси как человека, который не стоит на месте, а, двигаясь вперёд, говорит о таких вещах, о которых зачастую умалчивают, боясь оказаться недопонятыми и выставленными на всеобщее посмешище и осуждение.
9. Дуа Липа
Соблазнительная Дуа Липа. \ Фото: muz-tv.ru.
За два коротких года английская поп-звезда Dua Lipa быстро поднялась на вершину плейлистов и музыкальных чартов. Её возвышенное чувство моды и сочинение поп-хитов сделали её органичной и вирусной сенсацией, получившей огромную популярность в 2018 году. Для нового поколения поклонников музыки и музыкантов Dua Lipa стала новой звездой, оказавшей нехилое влияние на современную эру музыки.
10. Бетти Мун
Великолепная Бетти Мун. \ Фото: syl.ru.
Канадский автор песен и продюсер Бетти Мун продолжает раздвигать границы, выпустив несколько успешных синглов из своего альбома «Chrome» 2017 года, получившего признание критиков. Помимо этого, у девушки есть своя собственная музыкальная компания Evolver Music в Лос-Анджелесе, функционирующая с 2010 года. Дебютировав на лейбле и выпустив восемь альбомов, всё это время Мун продолжала совершенствовать свой стиль и звук, повышая уровень своих достижений, как в США, так и в Канаде. А её бренд рок-н-ролла и поп-электронной музыки положительно повлиял на бесчисленное количество музыкантов в различных жанрах, делая Бетти ещё одной из самых успешных и влиятельных женщин в мире музыки.
По материалам сайта npr.org
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