Советы, которые точно пригодятся жителям маленьких квартир

Маленькая квартира уже давно перестала быть приговором, ведь существует множество способов, как сделать ее визуально больше. Главное – выбрать те, которые подходят именно вам, и грамотно использовать их на своей площади.

Сегодня мы расскажем, как добиться положительного эффекта с помощью многофункциональной мебели, отказа от дверей и других дизайнерских хаков.

Способ 1: Проводите расхламление

Способ 2: Найдите преимущества планировки

Способ 3: Выберите многофункциональную мебель и технику

Способ 4: Задействуйте место под кроватью

Способ 5: Храните обувь вертикально

Способ 6: Замените распашные двери на раздвижные

Способ 7: Превратите подоконник в функциональную зону

Способ 8: Используйте стены

Шкаф до и после расхламленияИ речь идет не об одноразовом расхламлении, а о регулярном. Любое пространство имеет предел вместимости, а с учетом того, что вы постоянно покупаете новые предметы в квартиру, через некоторое время место заканчивается. Поэтому так важно хотя бы раз в полгода перебирать вещи, чтобы избавиться от тех, которые вам не нужны. Постарайтесь приучить себя к осознанному потреблению и минимализму в квартире. Возможно, в этом вопросе вам поможет правило обмена: купили новую вещь – избавьтесь от одной старой. Это работает с чем-угодно: одеждой, косметикой, бытовой химией, техникой и даже мебелью. Если вы замечаете, что вам уже сложно передвигаться по квартире или вы банально не можете найти нужный предмет, самое время заняться расхламлением.Если в квартире высокие потолки, сделайте второй ярусДаже если площадь вашей квартиры не больше 30 квадратных метров, все равно в ее планировке можно найти какие-то плюсы, которые помогут выжать максимум. Например, если в квартире высокие потолки, можно сделать второй ярус и организовать там спальню либо детскую. Застройщик предусмотрел наличие кладовой? Отлично!Сделайте из нее гардеробную или расширьте за ее счет прихожую.Отдельная любовь дизайнеров – это ниши. Мы привыкли думать, что это лишняя головная боль, но на самом деле с их помощью можно усовершенствовать хранение или саму планировку квартиры. Например, если ниша большая, в нее получится «встроить» кровать. Повесите шторы, и вот уже у вас готова спальня, закрытая от посторонних глаз. Если же ниши не отличаются большими габаритами, сделайте там полки – лишними они точно не будут.«ВыбирайтеЕсли вы живете в маленькой квартире, забудьте о мебели и технике, которые выполняют лишь одну функцию: на ограниченной площади – это непозволительная роскошь. Отдавайте предпочтение трансформерам либо изделиям из серии «2-в-1». Это может быть журнальный столик, который превращается в обеденный стол, изголовье кровати с полками, раскладной диван, который вы будете использовать в качестве спального места, и пр.То же самое касается бытовой техники. Если финансы позволяют, выбирайте на кухню встраиваемые приборы: холодильник, духовку, микроволновку, плиту. Желательно изначально разделить их по группам и встроить в колонны, чтобы сэкономить место. Так кухня станет более удобной и эргономичной.На заметку: Выбирайте компактную и многофункциональную технику. Например, если вы живете один или редко готовите дома, установите двухкомфорочную плиту вместо четырехкомфорочной. Духовку можно купить с функцией микроволновки либо заменить ее небольшим аэрогрилем.Хранить вещи можно в ящиках ил корзинахЕсли вместо дивана вы выбрали полноценную кровать, и в итоге она заняла большую часть комнаты, значит, надо подумать, где вы будете хранить вещи. Отличный вариант – задействовать пространство под кроватью, которое часто остается неиспользованным. Если мебель оснащена ножками, вы можете убрать туда кофры с сезонной одеждой и обувью, а если модель предусматривает ящики, то хранить в них запасные постельные принадлежности, детскую одежду, текстиль и пр.Находитесь на этапе ремонта? Прекрасно! Тогда можно установить вместо классической кровати подиум с полками и ящиками для хранения. Это прекрасное решение для квартир-студий, где все зоны располагаются в одной комнате, и вам нужно зрительно их разграничить.Складывайте обувь в вертикальную обувницуПомните, мы упоминали вертикальное хранение? Так вот, это касается не только полок на стенах. Если вы заметили, что обувь в прихожей «съедает» все полезное пространство, самое время пересмотреть правила ее хранения. Перестаньте расставлять ее на полу или низкой открытой полке. Более удобным, компактным и эргономичным вариантом станет высокая закрытая обувница. В ней вы сможете расположить все имеющиеся пары, и при этом она займет минимум места. В ассортименте магазинов сейчас можно найти специальные узкие консоли, оснащенные откидными крышками, а также отсеками для вертикального хранения обуви.Обратите внимание, что туда можно складывать только сухую обувь, чтобы не испортить мебель. Для мокрой предусмотрите специальный поднос с камушками или галькой. Когда вода стечет с поверхности сапог или кроссовок, протрите обувь тряпкой и уже после этого убирайте в обувницу.Раздвижные двери более компактныеВ маленьких квартирах есть смысл отказаться от классических распашных дверей – это позволит заполучить дополнительную площадь на ограниченном метраже. Даже если они минималистичные, в тон стен, без объемного короба, вы все равно должны оставить место для того, чтобы открывать и закрывать их. А ведь порой именно этих злосчастных десяти сантиметров не хватает для того, чтобы установить кровать или шкаф желаемого размера.Если это ваш случай, замените стандартные межкомнатные двери раздвижными конструкциями. Или же, если речь идет о двери между прихожей и гостиной, можете вообще снять ее. Так вы не только сэкономите место, но еще и наполните коридор солнечным светом, который визуально увеличит комнату.»ПодоконникДо сих пор используете подоконник как полку для комнатных растений? В малогабаритке нельзя так расточительно относиться к полезной площади. Лучше заменить узкий подоконник широким, и организовать там функциональную зону. Например, если он низкий, можете превратить его в зону отдыха – для этого потребуется мягкий матрас, плед и пара декоративных подушек. А вот высокий подоконник станет идеальной барной стойкой или рабочей поверхностью. По бокам от окна можно установить узкие шкафы или повесить полки, а под подоконник организовать место для хранения (если, конечно, не мешает радиатор).Повесьте полки или установите шкаф под потолокВ маленьких квартирах важно задействовать не только горизонтальные плоскости, но и вертикальные, поэтому самое время использовать по максимуму ваши стены. Только не ограничивайте себя определенным уровнем высоты – можете смело организовывать хранение от пола до потолка. Например, установите высокий шкаф, который будет совпадать по цвету с оттенком стен – так мебель «растворится» в пространстве и станет максимально незаметной.Также не забывайте о пространстве вокруг двери и окна, которое обычно пустует. Там тоже можно повесить полки или сделать П-образный шкаф. Красиво будет смотреться застекленная мебель, но если нет возможности установить дверцы, оставьте шкаф открытым. Правда, будьте готовы к тому, что там нужно будет регулярно наводить порядок, иначе не получится избежать визуального шума.