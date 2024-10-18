Какие проверенные способы сэкономить знали советские хозяйки

Сегодня в сети можно найти огромное количество интересных лайфхаков, которые позволяют экономить семейный бюджет. А что, если обратиться к временам СССР? Тогда, в эпоху тотального дефицита, люди не были так избалованы изобилием товаров, как сегодня, и знали цену деньгам. У хозяек было множество секретов, которые помогали экономить. Читайте в материале, как в Советском Союзе экономили деньги — методы, которые при желании можно использовать и сегодня.
Витамины на подоконнике
Очень часто на подоконниках можно было увидеть зеленый лук, петрушку и даже помидоры. /Фото: мояоколица.рф
Человеческий организм круглогодично нуждается в витаминах, особенно если речь идёт о длинной и холодной зиме. В СССР с овощами фруктами нередко были перебои, поэтому рачительные хозяйки выращивали зелень на подоконнике. Во многих домах на окне стояла баночка из-под майонеза, в которую была налита вода.небольшой урожай помидоров. Проращивали и потом сажали фасоль, косточки от персиков и абрикосов. У талантливых хозяек даже вырастали апельсины, но это были редкие случаи. Конечно, этим нужно было заниматься, что требовало времени и усердия. Встречались в квартирах и огурчики. Везло тем, у кого окна выходили на восток или юг, ведь огурцы очень светолюбивы. Если света было мало, растения освещали люминесцентными лампами. Также нужно было соблюдать температурный режим (не менее +22-24°C днём) и не забывать про регулярный полив.
Пакетов нет – и не надо
Из старого ободранного кресла умельцы делали своими руками современный и красивый предмет мебели.
Сегодня в каждом магазине у кассы можно купить полиэтиленовый пакет, чтобы сложить в него продукты или иные покупки. В СССР пакеты были дефицитом. Очень часто колбасу, мясо, курицу и прочие товары заворачивали в серую обёрточную бумагу. Но хозяйки находили выход, чтобы обеспечить себе удобное передвижение из магазина домой и наоборот. Они использовали так называемые авоськи.
Удивительно, но авоська могла выдержать до семидесяти килограммов и вмещала большое количество содержимого. В ней носили все — от арбузов до пирамидок с молоком. Массово такие сумочки стали производить в тридцатых годах 20 века. Удобная сеточка имела четырнадцать плетеных рядов, по двадцать четыре ячейки в каждом.
В Советском Союзе люди бережно относились к вещам. Во-первых, их было непросто купить, во-вторых, зачем тратить деньги, если можно починить. Это относилось и к мебели. Очень часто люди реставрировали старые комоды, серванты, перетягивали стулья и кресла. Мебель, которая была совсем старой, чаще всего отправляли на дачу или ставили в гараже. Кстати, сегодня существует модное течение: люди покупают старую советскую мебель (особенно модны серванты, кресла и стулья), приводят их порядок, и делают из них настоящие произведения мебельного искусства. Впрочем, советские граждане и раньше так поступали, только тогда это называлось экономией, а сегодня — модным течением и стилем ретро.
Когда Фейри еще не было
Соду использовали для мытья посуды, а раствором из соды и соли полоскали горло. /Фото: silazdorovya.ru
Люди, жившие в советские времена, прекрасно помнят, что на прилавках не было ещё таких «монстров» как Domestos или «Фейри». Тем не менее, в домах у хороших хозяек было чисто, а раковина и сантехника сверкали. Очень часто женщины вместо моющих средств использовали обычную соду. Она прекрасно справлялась с такой проблемой, как залитая молоком плита, забрызганная жиром стена, грязная ванная или унитаз. Достаточно было посыпать влажную губку содой, и можно было приступать к уборке. Более экономичного, безопасного и эффективного средства еще никто не придумал. Чтобы ликвидировать засор в водопроводных трубах, соду смешивали с уксусом. А врачи очень часто назначали при заболеваниях горла или зубной боли полоскания, которое в народе звали «сода с солью». В стакане теплой воды нужно было растворить ложку соды, ложку соли и полоскать горло или полость рта. Такой раствор способствовал уменьшению отека и вытягивал гной, если до такого дошло. Этот метод используется и сегодня, поскольку он очень эффективен и безопасен.
Первое, второе и третье
Хорошая хозяйка даже в условиях дефицита могла приготовить сытный обед на всю семью.
В СССР за продуктами питания всегда стояли очереди, особенно если на прилавки выбросили дефицит. Тем не менее многие вспоминают, что бабушки и мамы вкусно готовили, а семьи не голодали. Как говорили, советская женщина из одной курочки готовит первое, второе и компот. Но «куриный « рецепт действительно существует: покупалась целая курица, из которой варили вкусный бульон. На нем готовили картофельный, вермишелевый или иной супчик. Саму курочку вынимали, и дальше в ход шла фантазия. Можно было сделать котлеты с добавлением картофеля и хлеба, можно куриные биточки, а можно плов — что угодно на базе куриного мяса. Таким образом из одной курицы получилась огромная кастрюля супа и сытное второе блюдо.
Понятно, что что экономить на питании не очень хорошая идея, однако отдельные моменты стоит взять на вооружение. Например, люди очень часто готовят больше, чем могут съесть. Не все задумываются над тем, что выбрасывать пищу — неправильно. Зачем покупать больше, чем требуется? Непродуманное покупки ведут к ненужным расходам, о какой экономии речь?
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии