Какие проверенные способы сэкономить знали советские хозяйки

Витамины на подоконнике

Очень часто на подоконниках можно было увидеть зеленый лук, петрушку и даже помидоры. /Фото: мояоколица.рф

Пакетов нет – и не надо

Из старого ободранного кресла умельцы делали своими руками современный и красивый предмет мебели.

Когда Фейри еще не было

Соду использовали для мытья посуды, а раствором из соды и соли полоскали горло. /Фото: silazdorovya.ru

Первое, второе и третье

Хорошая хозяйка даже в условиях дефицита могла приготовить сытный обед на всю семью.