Как отмыть силиконовый чехол смартфона

Силиконовые бамперы наших смартфонов очень быстро становятся грязными. Тому виной и наши руки, и окружающая среда. Но не спешите выбрасывать по бамперу в месяц. Данный материал даст пять советов, как можно отчистить силиконовый задник для смартфона.







1. Влажные салфетки

2. Хозяйственное мыло

3. Капельки сока лимона

4. Пищевая сода

5. Медицинский спирт

Способ номер 1.Они, как правило, есть у каждого. Возьмите три салфетки и хорошенько протрите бампер снаружи и изнутри сначала первой салфеткой, затем второй, затем третьей. Результат может быть неидеальным, но он вам точно понравится и отсрочит покупку нового бампера.Способ номер 2.Берем теплую проточную воду из-под крана. Разбавляем в ней пару ложек хозяйственного мыла, лучше жидкого. Кладем чехол на 20 минут. Затем используем губку. Результат вам понравится!Способ номер 3.Это самый действенный способ в данной подборке. Капаем побольше капелек лимона на ватный диск. Протираем бампер внутри и снаружи. Очень сильно удивляемся эффекту!Способ номер 4.Берём несколько ложек пищевой соды и смешиваем с небольшим количеством воды для получения кашицы. Старой зубной щеткой трём данной кашицей силиконовый бампер. Смываем проточной водой. Сработает даже для культовых «неочищаемых» прозрачных силиконовых чехлов.Способ номер 5.Если спирт у вас нашёлся, кричите «ура!» Просто протрите силиконовый бампер ватным диском, смоченным в медицинском спирте. Внимание! Для чехлов с принтами не подходит, так как сотрёт их, сработает с однотонными и прозрачными.