Для чего в Советском Союзе выпускали треугольные стеклянные бутылки

Промышленность Советского Союза выпускала очень много странных вещей, которые в наше время вышли из употребления по самым разным причинам. Каждый хотя бы раз видел странные пирамидальные упаковки молока, однако еще в СССР были и треугольные стеклянные бутылки. Правда, распространены они были далеко не так широко и предназначались для весьма специфической жидкости. Узнаем, зачем же они были нужны.
Были совсем не большие. |Фото: ay.by.
В начале второй половины XX века такие треугольные бутылки можно было увидеть в каждом продуктовом магазине страны. Более того, они имелись на многих советских кухнях и активно использовались хозяйками. По документам бутылка такой формы проходили как аптечная, а не пищевая тара. Для чего же они были нужны и зачем на заводах страны понадобилось специально делать еще и бутылки треугольной формы? На самом деле, все очень просто.
Легко узнать. |Фото: ay.by.
Предназначалась треугольная тара для разлива уксусной эссенции. В треугольные бутылки в СССР наливалась только она. Никакие другие, в том числе пищевые жидкости, в бутылку подобной формы в 1950-1970-е годы не разливались. Прежде всего стоит напомнить, что такое уксусная кислота, уксусная эссенция и столовый уксус (или просто уксус).
Сейчас эссенцию не делают. |Фото: ay.by.
Уксусная кислота – это одна из слабейших кислот, однако вместе с тем очень опасный реагент для человека. В концентрированном виде уксусная кислота оставляет ожоги, может привести к отравлению и смерти. Применяется она в промышленности. Известно вещество с глубокой древности, как подобный продукт производства спиртных напитков.
Позднее были разного объема. |Фото: southklad.ru.
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Все продуманно. ¦Фото: auction.ru.
Собственно теперь должно быть очевидно, зачем в СССР уксусную эссенцию разливали в специальные бутылки. Так как жидкость была потенциально опасна для жизни и здоровья, ее помещали в легко узнаваемую визуально и на ощупь тару. Даже взяв такую бутылку в кромешной темноте, станет сразу понятно, что пить из нее не стоит. Помимо трёхгранной формы, данный вид тары отличался наличием специальных полосок на углах. Это мерные деления, которые помогали хозяйкам разводить вручную уксусную эссенцию в обычный столовый уксус, смешивая реагент с водой.
Так, для получения 4% столового уксуса нужно было отлить объем эссенции, соответствующий одному маленькому делению.
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