7 по-осеннему ярких и вкусных блюд из сезонных овощей и грибов

В разгар осеннего сезона стоит приготовить несколько новых рецептов, которые помогут не только согреться в холода, но и добавят ярких, оригинальных красок вашим привычным блюдам. Вашему вниманию – семёрка вкусных вариантов, что можно приготовить из осенних овощей и грибов.
1. Грибной пирог
Пироги – то, без чего сложно представить себе вкусный стол в осенний период. В особенности, когда доступно такое грибное разнообразие. Ведь именно с грибами пироги получаются вкусными, ароматными и полезными.
Ингредиенты:
• Тесто слоеное – 1 уп;
• Грибы – 255 г;
• Грудка курицы – 255 г;
• Лук – 4 шт;
• Морковка – 2 шт;
• Чеснок – 4 зубочка;
• Сливки – 35 мл;
• Желток – 1 шт;
• Сыр твердый – 45 г;
• Масло сливочное – 15 г;
• Масло из оливок – 65 мл;
• Розмарин – несколько веточек;
• Соль, перец.
Пирог с грибами. \ Фото: revistajardins.pt.
Способ приготовления:
• Духовку предварительно поставить на нагрев до двухсот градусов;
• Форму смазать маслом;
• Овощи вымыть;
• Накрошить произвольно вместе с зачищенным куриным филе;
• Разогреть на сковородке смесь из масел;
• Снять шелуху с лука;
• Нашинковать;
• Порезать морковку;
• Обжарить около четырёх минут вместе с луком;
• Продавить следом чеснок;
• Накрошить грибы;
• Добавить следом на сковороду;
• Томить около шести минут;
• Ввести курицу и веточки розмарина;
• Сдобрить специями;
• Прикрыть крышкой и, уменьшив огонь, томить около двадцати минут;
• Затем ввести сливки тонкой струйкой;
• Перемешать;
• Томить до густоты массы;
• Из теста вырезать равномерные кружочки;
• Разложить их по форме для запекания;
• На кружочек выложить начинку;
• Сверху накрыть вторым кружочком;
• Печь в духовке около двадцати минут;
• Подавать, посыпав натертым на средней тёрке сыром.
2. Тыквенная тортилья
Тыквенная тортилья. \ Фото: simplegoldlife.com.
Приготовить тортилью – не слишком сложная задача. Однако вместо привычной начинки можно использовать мякоть тыквы. В результате блюдо получится не только вкусным, но и очень ярким.
Ингредиенты:
• Тыква – 255 г;
• Кабачки – 255 г;
• Лук – 2 шт;
• Яйца – 7 шт;
• Паприка – 6 г;
• Масло оливковое – 45 мл;
• Соль, перец.
Тортилья с тыквой. \ Фото: luckybelly.com.
Способ приготовления:
• Вымыть тыкву;
• Удалить кожуру и семечки;
• Накрошить кубиком;
• Залить водой;
• Посолить;
• Варить в течение двадцати минут до мягкости;
• Снять шелуху с лука;
• Нашинковать;
• Вбить в него яйца;
• Посыпать специями и паприкой;
• Перемешать;
• Кабачки промыть;
• Натереть на средней тёрке;
• На оливковом масле обжарить яично-луковую смесь;
• Томить около десяти минут;
• Всыпать кабачки;
• Слить воду с тыквы;
• Засыпать следом;
• Перемешать лопаткой;
• Томить ещё около десяти-пятнадцати минут.
3. Ризотто со шпинатом
Ризотто со шпинатом. \ Фото: delicious.com.au.
Классическое ризотто – то, что стоит попробовать хотя бы раз в жизни. А если добавить к нему зелень и грибы – и домочадцы, и гости попросят вас раскрыть тайну этого удивительного рецепта!
Ингредиенты:
• Грибы – 305 г;
• Чеснок – 3 зубочка;
• Шпинат – 95 г;
• Рис – 305 г;
• Вино белое – 16 мл;
• Пармезан – 65 г;
• Масло сливочное – 45 г;
• Бульон на овощах – 1,2 л;
• Масло из оливок – 25 мл;
• Перец, соль.
Ризотто со шпинатом и грибами. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Вымыть тщательно грибы;
• Накрошить кубиком;
• Чеснок продавить ножом;
• Обжарить с грибами на масле из оливок;
• Промыть шпинат;
• Накрошить мелко и добавить на сковородку;
• Томить около трёх минут;
• Посыпать солью и перцем;
• Перемешать;
• В форму вылить бульон;
• Ввести вино;
• Промыть и засыпать следом рис;
• Печь при 180 градусах до полного впитывания жидкости;
• Ввести сливочное масло;
• Размешать;
• Перед подачей посыпать овощной зажаркой;
• Натереть пармезан и сдобрить сверху.
4. Салат с бататом
Салат с бататом. \ Фото: trinityfrozenfoods.com.
Приготовить салат можно не только из овощей и зелени, но ещё и из сладкого картофеля. А чтобы сделать его ещё более пикантным – добавьте обжаренные в карамели хрустящие орешки!
Ингредиенты:
• Картошка – 3 шт;
• Листья салата – несколько штук;
• Мёд – 35 мл;
• Орехи – горсть;
• Корица – 6 г;
• Масло кокосовое – 6 мл;
• Зерна граната – горсть;
• Уксус из яблок – 6 мл;
• Горчица дижонская – 6 г;
• Соль.
Салат со сладким картофелем. \ Фото: taste.com.au.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть под проточной водой;
• Не удалять шкурку;
• Застелить противень бумагой;
• Выложить на него картошку;
• Смазать маслом из кокоса;
• Печь около пятидесяти минут при 180 градусах;
• Сковородку прогреть;
• Подсушить орешки в течение пяти-восьми минут;
• Ввести мёд, специи;
• Тщательно размешать;
• Готовить до карамелизации и золотистой корочки;
• Уксус, соль и горчицу соединить в миске;
• Отдельно промыть и выложить листья салата;
• Полить уксусно-горчичной смесью;
• Накрошить картошку кубиками;
• Выложить следом;
• Посыпать корицей;
• Добавить карамелизированные орехи;
• Сдобрить гранатными зернами.
5. Тарталетки с лисичками
Тарталетки с лисичками. \ Фото: nl.pinterest.com.
Долой магазинные тарталетки! Побалуйте детишек и любимого мужа, сделав оригинальные, домашние варианты корзиночек с начинкой из картофеля, бекона и ярких лисичек.
Ингредиенты:
• Мука – 255 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Лисички – 255 г;
• Картошка – 3 шт;
• Лук – 1 шт;
• Бекон – 55 г;
• Сметана – 45 г;
• Твердый сыр – 55 г;
• Сливочное масло – 135 г;
• Масло растительное – 35 мл;
• Разрыхлитель – 1 уп;
• Вода – 45 мл;
• Соль.
Корзинки с грибами. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Удалить кожуру;
• Накрошить кубиком;
• Сварить в соленой воде до готовности;
• Муку, соль и разрыхлитель соединить;
• Перебить блендером;
• Яйцо соединить с водой;
• Залить в муку;
• Вымесить тесто;
• Отправить в холодное место на сорок минут;
• Накрошить бекон на кубики;
• Шелуху с лука удалить;
• Накрошить;
• Обжарить вместе с беконом до готовности;
• Обжарить грибы вместе с кубиком сливочного масла;
• Ввести сметану;
• Томить около семи минут;
• Сделать из картошки пюре;
• Добавить бекон;
• Перемешать;
• Формы предварительно смазать;
• Раскатать тесто;
• Распределить по формам;
• Высыпать картофель, а потом грибы;
• Натереть сверху сыр;
• Печь около получаса при 200 градусах.
6. Тыквенные равиоли
Тыквенные равиоли. \ Фото: pinterest.com.
Существует огромное количество вариантов равиоли, и далеко не все из них содержат мясную начинку. К примеру, в этом рецепте можно использовать вкуснейший, нежный сыр и тыквенную мякоть.
Ингредиенты:
• Тыква – 505 г;
• Рикотта – 305 г;
• Яйца – 5 шт;
• Мука – 605 г;
• Шалфей – пучок;
• Масло сливочное – 1 уп;
• Орех мускатный – на кончике чайной ложки;
• Соль.
Равиоли с тыквой. \ Фото: idntimes.com.
Способ приготовления:
• Соль добавить в муку;
• Сделать небольшую ямку;
• Вбить в неё яйца;
• Перемешать до однородности;
• Завернуть тесто в пленку;
• Дать отдохнуть в течение пяти часов;
• Тыкву разрезать на половинки;
• Сдобрить солью;
• Отправить печься на пятьдесят минут при 180 градусах;
• Вычистить ложкой мякоть;
• Соединить с рикоттой;
• Ввести специи;
• Перемешать;
• Раскатать тесто;
• Вырезать кружочки;
• Выложить на них тыквенную начинку;
• Накрыть вторым кружочком и защипнуть;
• Варить в соленой воде в течение семи минут.
7. Фалафель
Фалафель. \ Фото: swiggy.com.
А это блюдо пришло к нам из Среднего Востока, где славится благодаря возможности сочетать самые разные ингредиенты для получения вкуснейших, домашних шариков на закуску. К примеру, как этот вариант из нута и картофеля, что придется по вкусу даже гурманам.
Ингредиенты:
• Нут – 205 г;
• Картошка – 3 шт;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – зубочек;
• Мука – 45 г;
• Карри – 6 г;
• Куркума – 6 г;
• Перец чили – четверть чайной ложки;
• Соль.
Вкуснейший домашний фалафель. \ Фото: book-recipe.com.
Способ приготовления:
• Нут залить водой и оставить на сутки;
• Затем воду слить;
• Перебить блендером до однородности;
• Картофель промыть;
• Удалить шкурку;
• Накрошить кубиком;
• Добавить к нуту и снова перебить;
• Снять с лука шелуху и накрошить;
• Продавить чеснок;
• Смешать с нутово-картофельной смесью;
• Ввести специи;
• Перебить ещё раз;
• Вручную сформировать шарики;
• Застелить противень бумагой;
• Выложить на неё шарики;
• Печь около сорока минут при 180 градусах.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии