Как быстро и легко навести чистоту

Советы профессиональных клинеров.



Большинство из нас, работающих женщин, оставляют уборку дома на выходные. Мысль о том, вместо долгожданного отдыха придется отмывать фасады кухни и до блеска намывать полы, приводит в уныние и способна изрядно подпортить настроение уикенда. С помощью профессионалов популярного агрегатора клининговых услуг мы определили 10 нестандартных стратегий, которые помогут вам быстро навести порядок.


Определите свой стандарт чистоты



Чистота — понятие субъективное. Для кого-то это идеально застеленная кровать, для кого-то блестящая сантехника, а кто-то обращает внимание на хруст простыней, чтобы они были как в пятизвездочном отеле. Перед тем как начать уборку, важно понять, что именно для вас создает ощущение порядка. Как выглядит ваш образец чистого дома? Выделите три-пять ключевых параметров, которые важны для вас и которые обязательно важно учесть при уборке.

Составьте чек-лист

Например, он может быть таким:

— заправленная кровать,

— чистая раковина и сантехника без разводов,

— отсутствие пыли на видимых поверхностях,

— свежевымытые полы,

— разложенные по местам вещи.

Определите барьеры, которые мешают вам убираться



Причины, по которым уборка превращается в бесконечную проблему, у каждого свои. Одним не хватает времени, другим — сил и энергии, а кому-то мешает отсутствие дисциплины и лень. Какой у вас барьер на пути к чистоте и порядку в доме? Возможно, хаос — это среда, в которой вам комфортно? Прислушайтесь к себе, чтобы понять, где тот самый барьер, мешающей наведению чистоты вокруг.



Если причина в нехватке времени, можно делегировать часть работы клининговой компании или использовать пяти- и десятиминутные спринты в течение дня, чтобы просто навести экспресс-порядок.
Если проблема в усталости, стоит начать с самых легких задач, двигаясь от простого к сложному. Если же причиной становится отсутствие дисциплины, поможет привычка привязывать уборку к уже существующим ритуалам. Например, после утреннего кофе можно протирать кухонный стол, а после душа — быстро убирать капли с зеркала. Сделайте уборку частью завершенного цикла взаимодействия с конкретным предметом дома.

Разработайте собственные виды уборки



Профессиональные клинеры не убирают все сразу, а работают по четкой системе. У них есть разные виды уборки: генеральная, поддерживающая, экспресс-уборка, мытье окон, химчистка мебели. Если адаптировать этот подход к повседневной жизни, процесс станет намного проще.
Если у вас всего пятнадцать минут, стоит сосредоточиться на наведении видимого порядка: заправить кровать, убрать вещи с поверхностей, протереть пыль там, где она бросается в глаза. Если есть полчаса, можно очистить ключевые зоны: кухонные столешницы, зеркала, ванную комнату и сделать уборку глубокой. Если же в вашем распоряжении час или больше, стоит уделить внимание деталям и сделать более основательную уборку по типу генеральной.

Выбирайте правильные инструменты



Ощущение чистоты — это не только отсутствие грязи, но и тактильные, визуальные и ароматические впечатления. Если процесс уборки раздражает, его можно сделать комфортнее с помощью правильных инструментов.
Приятная на ощупь тряпка как анти-стресс болл, мощный, но легкий в использовании пылесос, эстетичные ароматизированные свечи или диффузоры — все это влияет на восприятие процесса уборки. Стоит обратить внимание на предметы, которые создают атмосферу, будь то мягкий плед, свежие цветы или красивая скатерть. Чем больше удовольствия вы привносите в сам процесс уборки, превращая его в креативное приключение, тем проще будет поддерживать чистоту.

Убирайтесь «волнами» и делайте паузу



Попытка убрать всю квартиру за один день — прямой путь к усталости и раздражению. Вместо этого стоит разбить процесс на несколько волн. В первую очередь наводится порядок: раскладываются вещи по местам, убираются лишние предметы с поверхностей. После этого нужно сделать перерыв: выпить чай, съесть что-то вкусное, послушать приятную музыку.
Вторая волна — уже полноценная уборка: мытье поверхностей, удаление пыли, чистка полов. Такой метод позволяет избежать ощущения бесконечной работы и делает процесс менее утомительным.

Уборка по принципу «недельки»



Если мысль о генеральной уборке перед праздником вызывает панику, стоит разбить ее на части. Например, понедельник можно посвятить пылесосу, во вторник помыть полы, в среду протереть пыль, в четверг разобрать шкафы, в пятницу почистить ванную, а в субботу довести до блеска кухню.
Такой подход позволяет убрать всю квартиру без стресса, затрачивая в день не больше тридцати минут. К воскресенью квартира будет чистой, а сам процесс уборки не покажется изматывающим.


Играть в традиции других стран



Чтобы добавить элемент игры, можно попробовать методы уборки, используемые в разных странах. Японцы минимизируют количество вещей, оставляя только то, что приносит радость. Французы делают уборку под приятную музыку, превращая ее в удовольствие. Шведский подход «лагом» учит убирать только то, что действительно мешает комфорту, не стремясь к идеальной стерильности. Итальянцы устраивают уборку в компании, совмещая ее с общением.
Можно выбрать подход, который кажется наиболее близким, или попробовать в течение недели разные методы, превращая рутину в увлекательный эксперимент.

Уборка с монетизацией



Один из самых приятных бонусов уборки — возможность избавиться от ненужных вещей и при этом заработать. Если пересмотреть содержимое шкафов, балкона, шкафов и кладовки, наверняка найдется то, что давно не используется.
Если предмет не приносит радости и не использовался больше года, его можно продать через объявления, подарить или же отдать на утилизацию.

«День заботы»



Если вы и так сильно устаете на работе, попробуйте делегировать домашние обязанности. Если у вас есть дети, можно договориться, что они возьмут на себя часть домашних обязанностей: мытье зеркал или разборку вещей. Муж может пропылесосить квартиру. Это не только разгрузит вас, но и создаст атмосферу настоящего внимания и заботы со стороны родных.

Помощь профессионалов



Профессиональный клининг — это не просто помощь в уборке, а возможность освободить день от домашних дел, получить идеально чистый дом без усилий и при этом избежать привычного стресса.
Чтобы выбрать надежную компанию, можно воспользоваться агрегатором клининговых услуг. Это позволит не только сэкономить время на поиске, но и подобрать сервис, который идеально соответствует вашим требованиям.


советыУборка
