Удивительные скалы нашей планеты

Геологическое разнообразие нашей планеты нескончаемо и удивительно! Глядя на эти поразительные скалы, разбросанные тут и там по всему миру, не хочется верить, что их создала случайная игра стихий. Кажется, чтобы сотворить подобную необыкновенную красоту, нужен разум не хуже человеческого!

Удивительные скалы нашей планеты

Скала «12 апостолов», Грейт Оушен Роад, Австралия

Удивительные скалы нашей планеты

Скала на острове Ко Тапу, Таиланд

Удивительные скалы нашей планеты

Скала Бисти, Нью-Мексико

Удивительные скалы нашей планеты

Каньон Брайс, Юта, США

Удивительные скалы нашей планеты

Пещеры Рэд Флют, Гуаньси, Китай

Удивительные скалы нашей планеты

Скала «Арка» – национальный памятник штата Юта

Удивительные скалы нашей планеты

Торгаттен, Норвегия

Удивительные скалы нашей планеты

Эль Торкаль де Антекера

Удивительные скалы нашей планеты

Каменный лес в провинции Юнань, Китай

Удивительные скалы нашей планеты

Метеора, Греция

Удивительные скалы нашей планеты

Скалы «Гриб и цыпленок», Белая пустыня, Египет

Удивительные скалы нашей планеты

Скалы в пустыне Сахара

Удивительные скалы нашей планеты

Лестница гигантов, Ирландия

Удивительные скалы нашей планеты

Озеро Моно, Калифорния

Удивительные скалы нашей планеты

Лазурное окно, бухта Дуэйра, Гозо, Мальта

Удивительные скалы нашей планеты

Скала «Расколотое яблоко», Кайтеритери, Южный остров, Новая Зеландия

Удивительные скалы нашей планеты

Арбол де Пьедра, Салар де Уюни, Боливия

Удивительные скалы нашей планеты

Скульптуры дьявола, Австралия

Удивительные скалы нашей планеты

Фанди Бэй, Канада

Удивительные скалы нашей планеты

Цветные скалы, Тасмания

Удивительные скалы нашей планеты

Национальный парк Изало, Мадагаскар

Удивительные скалы нашей планеты

Каппадокия, Турция

Удивительные скалы нашей планеты

Национальный памятник «Башня дьявола», Вайоминг

Удивительные скалы нашей планеты

Скальная формация в Намибии

Удивительные скалы нашей планеты

источник

