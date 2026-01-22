Удивительные скалы нашей планеты

Геологическое разнообразие нашей планеты нескончаемо и удивительно! Глядя на эти поразительные скалы, разбросанные тут и там по всему миру, не хочется верить, что их создала случайная игра стихий. Кажется, чтобы сотворить подобную необыкновенную красоту, нужен разум не хуже человеческого!







Скала «12 апостолов», Грейт Оушен Роад, Австралия







Скала на острове Ко Тапу, Таиланд







Скала Бисти, Нью-Мексико







Каньон Брайс, Юта, США







Пещеры Рэд Флют, Гуаньси, Китай







Скала «Арка» – национальный памятник штата Юта







Торгаттен, Норвегия







Эль Торкаль де Антекера







Каменный лес в провинции Юнань, Китай







Метеора, Греция







Скалы «Гриб и цыпленок», Белая пустыня, Египет







Скалы в пустыне Сахара







Лестница гигантов, Ирландия







Озеро Моно, Калифорния







Лазурное окно, бухта Дуэйра, Гозо, Мальта







Скала «Расколотое яблоко», Кайтеритери, Южный остров, Новая Зеландия







Арбол де Пьедра, Салар де Уюни, Боливия







Скульптуры дьявола, Австралия







Фанди Бэй, Канада







Цветные скалы, Тасмания







Национальный парк Изало, Мадагаскар







Каппадокия, Турция







Национальный памятник «Башня дьявола», Вайоминг







Скальная формация в Намибии







