Людовик XIV и его трапезы: невероятная прожорливость Короля-солнце

Имя французского монарха Людовика XIV связано с «золотым веком» монархической власти в стране. При Короле-солнце проводились балы и гулянья воистину с королевским размахом. Немало написано и о неуемном аппетите Луи XIV: за один прием пищи монарх поглощал невероятное количество блюд.











Дофин Людовик и кормилица.



Во времена правления Людовика XIV стал набирать силу, а потом и вовсе достиг своего апогея придворный церемониал. Каждый шаг должен был строго соответствовать этикету. Не исключением был и королевский прием пищи.



Стоит отметить, что отменным аппетитом Луи XIV отличался с младенчества. Монарх родился с двумя зубками, в чем все увидели счастливое знамение. Одной только кормилице приходилось несладко. А к 40 годам король стал практически беззубым, что, впрочем, никак не влияло на его аппетит.







Мольер у Людовика XIV. Жером Жан-Леон, 1863 год.



Сразу же после пробуждения Людовику XIV подносили настойку шалфея или чашку бульона натощак. От этого у него просыпался аппетит. Завтрак короля начинался в 12 часов. Монарх трапезничал в одиночестве, но на его стол выносили невероятное количество блюд. На первое королю подавали суп из двух каплунов (откормленные кастрированные петухи), суп из четырех куропаток, бульон из петушиных гребешков, бульон из голубей. Часто король сливал супы в одну тарелку.







Кухня Натюрморт. Frans Snyders.



После этого следовало горячее. На столе стояли куски ястреба весом почти 13 кг, четверть теленка, паштет из 13 голубей. А на закуску подавали жареных индюков, куропаток, цыплят. На десерт перед королем стояла огромная посудина со свежими фруктами, рядом миска поменьше с сухофруктами, варенья и компоты. Наверняка монарх не притрагивался к некоторым из блюд, но он исправно посылал слуг на кухню за добавкой.







Мольер ужинает с Людовиком XIV. Жан Огюст Доминик Энгр, 1857 год.



Поскольку король в зрелом возрасте остался без зубов, он не жевал пищу, а заглатывал ее кусками. Эту манеру поглощения пищи называли «раблезианской», памятуя о ненасытных персонажах писателя Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». В сравнении с завтраком Короля-солнце такой же прием пищи его отца Людовика XIII не шел ни в какое сравнение. Отцу монарха подавали бульон, яйца всмятку и печеные яблоки или вишни.

Торговец дичью.Следующий прием пищи Короля-солнце наступал в 5 часов вечера. Луи XIV поощрял тех, кто был прожорлив так же, как и он сам. Если кто-то мог съесть за один прием голову поросенка, то он удостаивался монаршей благосклонности.Поскольку Людовик XIV был католиком, то он должен был, как и все, соблюдать пост. Воздержание короля состояло из супа из всего одного каплуна, четырех фунтов телятины, говядины и баранины. Вместо мясного жаркого подавалось рыбное: один карп, сотня креветок, лосося, двух камбал и еще нескольких видов рыбы.Людовик XIV. Pierre Mignard, ок. 1695 г. Размах трапез Людовика XIV обескураживает. Но позитивный момент в этом всё же был – неуёмный аппетит монарха положил начало развитию кулинарных изысков во Франции.Людовик XIV – король Франции.Помимо высокой французской кухни Людовик XIV положил начало моде на туфли на каблуках и с красной подошвой . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)