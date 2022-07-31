10 невероятных фактов о Юпитере, которые будут интересны не только поклонникам астрономии

Невероятные факты о газовом гиганте.
В римской мифологии Юпитер был верховным богом, повелителем молний и грома. Планета Юпитер – не только самая большая в Солнечной системе, но и одна из самых таинственных, многие загадки которой учёные не могут разгадать и сегодня. В нашем обзоре десятка интереснейших фактов о «газовом гиганте», который является пятой планетой от Солнца.
1. Юпитер мог бы быть звездой
Галилей - человек, который открыл Юпитер.
В 1610 году Галилей открыл Юпитер и его четыре основных спутника: Европу, Ио, Каллисто и Ганимед, которые сегодня известны как "галилеевы спутники". Это был первый раз в истории, когда люди наблюдали какое-либо иное небесное тело в Солнечной системе, помимо Луны. Также открытие Галилея обеспечило отличную поддержку для польского астронома Николая Коперника и его теории, что Земля не является центром Вселенной.
Масса самой большой планеты в Солнечной системе в два раза больше массы остальной части остальных тел в Солнечной системе, вместе взятых (не считая Солнца). Атмосфера Юпитера очень похожа на звезду и состоит в основном из водорода и гелия. Ученые считают, что если бы Юпитер был примерно в 80 раз больше, то он бы превратился в звезду. Сейчас же это по сути миниатюрная солнечная система со своими 4 огромными спутниками и 63 более мелкими. Юпитер настолько массивен, что он в 1300 раз больше Земли.
2. Большое Красное Пятно
Большое Красное Пятно на Юпитере.
Великолепные полосы на Юпитере (которые, наверняка, видел каждый человек) вызваны постоянными сильными ветрами, которые дуют со скоростью до 650 километров в час. Зоны белых облаков в верхних слоях атмосферы состоят из замерзшего и кристаллизировавшегося аммиака. Темные облака, которые содержат другие химические вещества, находятся в средних слоях атмосферы, а синие облака наблюдаются на самых глубоких видимых слоях атмосферы.
Больше всего на Юпитере выделяется гигантский супер-шторм под названием Большое красное пятно, который бушует уже 300 лет. Вращающееся против часовой стрелки Большое красное пятно в три с лишним раза больше диаметра Земли. Ветер в его центре развивает скорость до 450 километров в час. Большое красное пятно постоянно меняется в размерах, а иногда даже кажется, что оно исчезает, но вновь после этого возвращается.
3. Невероятное магнитное поле Юпитера
Магнитное поле Юпитера.
Из-за магнитного поля, которое почти в 20 тысяч раз сильнее, чем у Земли, Юпитер можно считать настоящим "магнитным королем" нашей планетарной системы. Юпитер улавливает и притягивает к себе электрически заряженные частицы, которые непрерывно бомбардируют систему, с уровнем радиации в 1000 раз больше, чем фатальный уровень для человека. Это излучение настолько интенсивное, что может повредить даже наиболее сильно экранированным космическим аппаратам НАСА, таким как зонд Galileo.
Юпитер имеет магнитосферу, которая простирается на ошеломляющие 1 - 3 миллиона километров в направлении Солнца, а также тянется, как хвост, за газовым гигантом, летящим по орбите вокруг Солнца, на... 1 миллиард километров.
4. Бешеный волчок
Бешеный волчок.
Юпитер, несмотря на свои гигантские размеры, совершает полный оборот вокруг своей оси меньше, чем за 10 часов (по сравнению с 24 часами в случае Земли). Будучи газообразной планетой, Юпитер не вращается как твердая планета, подобная Земле. Вместо этого, он вращается немного быстрее на экваторе, чем в полярных районах (со средней скоростью в 50 000 километров в час или в 27 раз быстрее, чем Земля). Поэтому сутки на Юпитере длятся 9 часов и 56 минут на обоих полюсах и 9 часов и 50 минут в районе экватора планеты-гиганта. Это чрезвычайно быстрое вращение приводит к тому, что Юпитер более выпуклый на экваторе и сплющенный на полюсах.
5. Юпитер - крупнейшее радио в Солнечной системе
Радио Солнечной системы.
Еще одна область, в которой выделяется Юпитер, это "взрывы" мощных природных радиоволн, которые производит эта планета, создавая жуткие шумы при приеме радиопередач коротковолновыми радиостанциями на Земле. Эти выбросы радиоволн естественным образом генерируются благодаря неустойчивой плазме в магнитосфере газового гиганта. Когда их впервые открыли земные ученые, то эти радиоволны вызвали настоящий переполох, поскольку их посчитали переговорами инопланетян.
Большинство астрофизиков предполагают, что ионизированные газы верхних слоев атмосферы Юпитера и его магнитные полюса иногда действуют как очень сильный радио-лазер, производя настолько интенсивное излучение, что газовый гигант довольно часто затмевает даже солнце в качестве источника радиоволн. Ученые считают, что сила этого явления каким-то образом связана с вулканическим спутником Ио.
6. Кольца Юпитера
Кольца Юпитера.
Ученые НАСА были удивлены, когда в 1979 году космический аппарат Voyager-1 обнаружил три кольца вокруг экватора Юпитера. Эти кольца гораздо слабее , чем кольца Сатурна и их попросту не было видно с Земли. Главное кольцо составляет около 30 километров в толщину и 6 000 километров в ширину, а плоское внутреннее кольцо-облако, которое называются "Кольцо-гало", в толщину составляет около 20 000 км. И Главное кольцо и Гало состоят из мелких темных частиц. Третье кольцо, также известное как "Паутинное", в действительности представляет собой три кольца, состоящие из микроскопических обломков трех спутников Юпитера - Адрастеи, Фив и Амальтеи.
7. Защитник планет
Юпитер - защитник планет.
Поскольку Юпитер является самым большим небесным телом в Солнечной системе (кроме самого Солнца), его гравитационные силы, возможно, помогли в формировании буквально всей остальной части Солнечной системы. Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Nature, Юпитер, возможно, "оттеснил" Уран и Нептун на современные орбиты этих планет. А согласно статье, опубликованной в журнале Science, Юпитер, наряду с Сатурном, возможно, также "отложил" огромное количество мусора на внутренних планетах во время ранней истории Солнечной системы.
Также ученые теперь почти уверены, что газовый гигант сдерживает некоторые астероиды, "не пуская" их к Земле. Текущие данные показывают, что гравитационное поле Юпитера оказывает сильное влияние на многие астероиды.
8. У гиганта Юпитера и маленькой Земли ядро одинакового размера
Маленькое ядро большой планеты.
Ученые предполагают, что внутреннее ядро Юпитера в 10 раз меньше, чем вся планета Земля А состоит оно скорее всего из жидкого металлического водорода. Диаметр Земли составляет чуть менее 13000 километров, поэтому ядро Юпитера должно быть чуть менее 1300 км в поперечнике. Это делает его размер сопоставимым с размером ядра Земли, которое, как полагают, составляет около 1200 километров в диаметре.
9. Атмосфера Юпитера: мечта для химика и кошмар для всех остальных
Атмосфера Юпитера - химический склад.
Состав атмосферы Юпитера в основном представляет собой смесь из 89,2 процентов молекулярного водорода и 10,2 процентов гелия. Остальная часть атмосферы состоит из следовых количеств аммиака, дейтерида водорода, метана, этана, воды, аммиачного льда, замерзшей воды и аммиачных гидро-сульфидных аэрозолей. Из-за магнитного поля в 20 000 раз более сильного, чем у Земли, огромный газовый гигант имеет плотное внутреннее ядро из (в настоящее время) неизвестного состава, которое полностью окружено толстым слоем обогащенного гелия и жидкого металлического водорода.
10. Спутник Юпитера Каллисто - небесное тело с наибольшим количеством кратеров
Кратеры, кратеры, кратеры....
Каллисто - самый дальний из четырех "галилеевых спутников", который вращается вокруг газового гиганта примерно за неделю. Поскольку его орбита лежит за пределами радиационного пояса Юпитера, Каллисто менее страдает от приливных воздействий, чем любой других галилеевый спутник.
Диаметр Каллисто составляет 5000 километров, т. е. этот спутник по размеру примерно равен планете Меркурий. После Ганимеда и Титана, Каллисто является третьим по величине спутником в Солнечной системе (Ио — четвертый, а Луна — пятый). Средняя температура на поверхности Каллисто составляет -139 градусов по Цельсию. А необычен Каллисто тем, что его поверхность буквально испещрена кратерами.
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