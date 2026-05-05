5 давно опровергнутых мифов о кулинарии, которые всё ещё бытуют в обществе

Люди имеют дело с едой столько же, сколько вообще существуют, а многие техники приготовления освоены ещё тысячи лет назад. Но сколько бы опыта не было накоплено одними, не все старые правила действительно рабочие. В итоге в обществе до сих пор по непонятной причине всё ещё бытует масса заблуждений о кулинарии, хотя их давным-давно опровергли.

1. В мясе, которое мы готовим, есть кровь

2. «Запечатывание» мяса — это способ сделать его более сочным

3. Чугунную утварь нельзя мыть моющими средствами

4. Грибы не нужно мыть

5. Приготовление еды в микроволновке снижает ее полезность

6. В воду для варки макарон следует налить масло

Стейк с кровью — название чисто метафорическое.Стейки любят многие люди, причём разной прожарки, но самой слабой считается та, которую иногда называют «с кровью». Проблема в том, что никакой крови в таком мясе вообще нет. Дело в том, что когда скот забивают, то после этого обязательно сливают кровь, как в целях безопасности потребителей, так и чтобы оно не так быстро портилось. А то, что мы иногда видим в слабо прожаренном стейке, подобное на кровь, в действительности является вода и миоглобин — белок, связывающий и доставляющий кислород к мышцам, и есть его вполне безопасно.Корочка на мясе улучшает вкус, но сочность не обеспечивает.Существует расхожее мнение, что для приготовления сочного куска мяса его нужно прожарить до корочки со всех сторон. Этот процесс называется «запечатыванием» и предполагается, что прожаренная поверхность не позволит вытечь сокам из стейка. Вот только этого феномена просто не существует — несмотря на то, что жарить мясо действительно нужно, никакого «запечатывания» не происходит, а корочка не работает как герметик, задерживая соки внутри. Да и если нарушить технологию приготовления, пытаясь добиться «запечатывания», можно мясо банально пересушить.Если выполнять все правила ухода за чугунной посудой, то моющего средства можно не избегать.Все знают, что чугунная посуда требует особого ухода, однако далеко не все популярные правила действительно работают, по крайней мере, сейчас. Так, запрет на использование средства для мытья посуды в отношении своей чугунной сковородки уже давно не актуален: по мнению экспертов, нынешние моющие средства бывают не настолько агрессивным, как раньше, поэтому их вполне можно применять к чугунной посуде, особенно если придерживаться остальных, работающих правил ухода. Так, если вы используете губку, а не стальные щётки, после чего обработаете сковороду маслом, то её защитный слой будет качественным, а посуда прослужит десятилетиями.Отказаться от мытья грибов — это большая ошибка.Вопрос о том, какие фрукты и овощи нужно мыть перед употреблением, остаётся спорным, а для каждого человека есть свой набор продуктов, которые они понесут прополоснуть. Но для многих людей грибы часто считаются исключением — их якобы мыть не нужно, потому что из-за из способности впитывать любую влагу они потеряют форму и вкус при термообработке. Но это не просто нелогичное, но и действительно небезопасное заблуждение. В действительности в грибах скапливается песок и частицы земли, поэтому их очень важно тщательно промывать или замачивать. Повара просто советуют делать это не очень долго и готовить грибы сразу после чистки, и тогда они останутся вкусными, ароматными и без песка.Давно пора перестать бояться микроволновки.Микроволновую печь в чём только не любят обвинять, от облучения своего владельца до способности сделать еду вредной для здоровья. В реальности же разогрев пищи в микроволновке не «лишает» её питательных веществ и витаминов. Технически приготовленная еда в СВЧ может оказаться даже более полезной, чем в духовке или на плите. Фишка в том, что количество утраченных питательных веществ зависит от длительности термической обработки, а в микроволновой печи они готовятся быстрее, чем при варке или запекании.Масло при варке макарон использовать не нужно — только хуже сделаете.Один из самых старых и при этом живучих мифов — это утверждение, что паста не слипнется при варке, если налить в воду подсолнечное или оливковое масло. Поразительно, насколько популярным остаётся это заблуждения, учитывая, что и профессиональные повара, и итальянцы будут в ужасе от этой практики. К тому же, она совершенно не работает: мало того, что масло в силу своей плотности будет плавать на поверхности воды буквально над варящимися макаронами, так ещё и если они всё-таки покроются им, когда их будут доставать из кипятка, они будут препятствовать нормальному прилипанию соуса к пасте.