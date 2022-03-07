Аптечное средство, которое заменет дорогую химию в быту

Активированный уголь можно использовать не только для того, чтобы убрать последствия интоксикации. Также это настоящая палочка-выручалочка в быту! У каждой хозяйки должен быть запас активированного угля, который стоит копейки в аптеке (до 10 руб. за пластинку).







Активированный уголь известен своей способностью поглощать неприятные запахи. Поместите растолчённые таблетки угля (4-5 шт.) в любой маленький контейнер с небольшими отверстиями, внутрь капните 5-7 капель любимого эфирного масла (лаванды, мяты, розмарина и т. д.). Поместите контейнер в шкаф с вещами, и неприятные запахи навсегда уйдут. При необходимости меняйте уголь и добавляйте масло.







Свойство устранения запахов активированного угля можно и нужно использовать и в холодильнике. Поместите растолчённые таблетки угля (5 шт.) в контейнер, добавьте столько же пищевой соды. Не накрывая крышкой, поставьте контейнер на любую полочку в холодильнике, и он полностью поглотит все неприятные запахи.







Растолките 1 таблетку шампуня и 1-2 ст. л. шампуня. Полученным раствором помойте волосы, как обычно. Благодаря активированному углю, голова будет идеально промыта от грязи, жира, перхоти. Кожа головы будет значительно меньше жирная, а волосы станут блестящими!

Небольшие раны и ссадины прекрасно затягиваются с помощью угля. Возьмите совсем немного растолчённого угля и насыпьте на ранку. Сверху заклейте пластырем и оставьте на час. После этого пластырь можно убрать. Ранка затянется и будет полностью обеззаражена.Подробнее о том, как использовать активированный уголь в быту, смотрите в видео ниже: