Как британский миллионер работал на советскую разведку, и что из этого получилось

В 1968 году на киноэкранах СССР состоялся премьерный показ художественного фильма «Мертвый сезон», посвящённого деятельности советской разведки в период холодной войны. Миллионы зрителей сопереживали главному герою и гадали, стоит ли за ним реальный человек или это вымышленный, собирательный образ. Прошло немало лет, прежде чем были сняты покровы секретности и открылась истина: прототипом экранного разведчика Ладейникова был Конон Трофимович Молодый, советский агент, известный под псевдонимом «Бен».
Как Конон Трофимович Молодый стал советским разведчиком
Конон Трофимович Молодый – кадровый советский разведчик-нелегал периода Холодной войны, полковник, действовавший под именем Гордона Лонсдейла./Фото: avatars.mds.yandex.net
Будущий резидент появился на свет в 1922 году в семье московских интеллигентов. Отец мальчика, преподаватель МГУ, умер 40-летним от инсульта, когда сыну исполнилось только 10. После этого с согласия матери Конон переехал в США к её сестре-эмигрантке. Благодаря состоятельной родственнице, он получил хорошее образование и досконально овладел английским языком. Тётка мечтала устроить племянника на престижное место и сделать своим наследником. Но юноша перечеркнул её планы, решив вернуться на Родину, что и сделал в 1938-м.
Незадолго до начала Великой Отечественной Конон был призван в армию. Служил в артиллерийской разведке, неоднократно ходил в тыл к немцам, отличался храбростью, дерзостью и хладнокровием. Получил множество наград, среди которых – орден Красной Звезды. Демобилизовавшись, Конон поступил в Институт внешней торговли. Имея незаурядные способности к языкам, освоил немецкий, французский и китайский.
Именно в это время им заинтересовались спецслужбы. Молодой человек идеально подходил для работы в разведке: был авантюристичен и в то же время хладнокровен, знал несколько языков, имел представление об укладе жизни за границей. Немаловажным фактором была внешность парня – обаятельная и располагающая, но при этом незапоминающаяся. По окончании вуза Конон Молодый «получил распределение» в службу разведки госбезопасности и через 2 года сообщил жене, что отправляется на работу в Китай. А на самом деле выехал в Канаду.
Бизнес как прикрытие, или как работал полковник Молодый в Портланде
В Лондоне Лонсдейл-Молодый ведёт светский образ жизни, его знают в лучших лондонских клубах./Фото: lh3.googleusercontent.com
Канада не была конечной целью советского нелегала. Оттуда его путь лежал в Англию. В Стране кленового листа совершилось превращение Конона Трофимовича Молодого в некоего Гордона Лонсдейла, реально существующего, но на тот момент уже покойного человека. Получив подлинные документы (вместо якобы утерянных), новоиспечённый Лонсдейл обосновался в Великобритании.
Деятельный «Бен» быстро обрастал полезными знакомствами. Связь с разведцентром поддерживалась через радистов, супругов Мориса и Леонтину Коэн, по легенде – букинистов. Для себя Лонсдейл выбрал прекрасное прикрытие – коммерческую деятельность. Сначала продажа музыкальных автоматов спонсировалась Центром, но вскоре предприниматель стал получать неплохие доходы. Тогда он расширил бизнес, занявшись производством систем автосигнализации и даже получил золотую медаль на брюссельской выставке инновационной техники. После такого успеха продукция Гордона Лонсдейла стала пользоваться спросом в Европе, что дало бизнесмену возможность разъезжать по всему континенту и, не вызывая подозрений, заниматься шпионажем. Среди его «добычи» – образцы военной продукции, над которой трудились немецкие учёные, бывшие сторонники Гитлера. Особо важной оказалась связь Молодого с работниками Портлендского морского научно-исследовательского центра, в частности – Гарри Хоутоном, благодаря которой Москва получила огромное количество стратегической информации о секретных разработках британского флота.
Успешно совмещая бизнес и разведку, молодой обаятельный предприниматель стал миллионером, обзавёлся несколькими престижными машинами, роскошной виллой под Лондоном и получал такие прибыли, что не только жил на широкую ногу, но и передавал валюту в Центр.
Как разоблачили Молодого-Лонсдейла, и какое наказание понёс разведчик
Супруги Коэны – советские разведчики американского происхождения. /Фото: images11.domashnyochag.ru
Первый тревожный звоночек раздался в конце 1960 года, когда Конон Трофимович заметил в доме следы пребывания посторонних. Незваные визитёры имитировали кражу, но опытного разведчика трудно было провести. Он понял, что попал в поле зрения спецслужб, и решил постепенно сворачивать разведывательную деятельность, с целью конспирации не прекращая коммерческой. Но уйти из-под «колпака» не удалось.
В январе 1961-го Молодый-Лонсдейл был арестован с целой сумкой секретных документов Британского адмиралтейства, полученных от своих портлендских агентов. Вслед за этим задержали Коэнов. Провал группы Лонсдейла состоялся стараниями польского полковника Михаила Голеневского, предложившего свои услуги ЦРУ. Он заявил, что Гарри Хоутон завербован польской разведкой. Через американцев информация попала к англичанам, те установили за Хоутоном наблюдение и вышли на Лонсдейла. На допросах Конон Трофимович постарался вывести своих помощников из-под удара и всю вину взял на себя. Мужественному человеку хватило выдержки стоически принять приговор – 25 лет тюрьмы. Коэны получили по 20 лет.
Что получил от СССР Молодый за свою работу, и как сложилась его жизнь на родине
22 апреля 1964 года на границе Западной и Восточной Германий состоялся самый знаменитый обмен советского разведчика Конона Молодого на британского шпиона Винна./Фото: avatars.mds.yandex.net
Британская контрразведка прилагала максимум усилий для перевербовки опытного советского агента. Чтобы сломить волю заключённого, его содержали в особых условиях: камера-одиночка с круглосуточно горящим светом, непрерывное наблюдение. Но все попытки были тщетными. Конон Трофимович остался преданным своей Родине и жил верой в то, что 50-летие Октябрьской революции встретит на Красной площади.
Судьба помогает храбрым: Молодому не пришлось провести четверть века в застенках. В апреле 1964-го его обменяли на захваченного в Венгрии английского разведчика Гревилла Винна. Спустя некоторое время состоялся ещё один обмен – супругов Коэн на британского агента Джералда Брука.
Председатель КГБ при СМ СССР В. Е. Семичастный (1-й слева) принимает советских разведчиков Рудольфа Абеля (2-й слева) и Конона Молодого (2-й справа). Москва, сентябрь 1964 года./Фото: s3-eu-central-1.amazonaws.com
После возращения в Москву Конон Трофимович получил комфортабельную квартиру, приобрёл автомобиль «Волга». Разведчика наградили орденом Красного Знамени и определили неслыханную по тем временам пенсию – 400 рублей. Наслаждаясь мирной жизнью в кругу семьи и друзей, Молодый не отошёл от дел: преподавал в разведшколе, при необходимости консультировал коллег. С интересом отнёсся к предложению студии «Ленфильм» и стал консультантом киноленты «Мёртвый сезон» (тоже под псевдонимом, на этот раз – полковник К.Т. Панфилов).
К сожалению, Конону Молодому не судилась счастливая старость. В октябре 1970 года он скоропостижно скончался. Врачи диагностировали обширный инсульт, который не оставлял ни единого шанса на выздоровление. Сразу же поползли слухи о насильственной смерти: советскому резиденту отомстили британцы или же КГБ избавился от слишком много знавшего агента. Однако, скорее всего, причинами могли быть как годы опасной работы в постоянном нервном напряжении, так наследственность по линии отца, который тоже умер совсем молодым от аналогичного заболевания.
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