Карпаччо: как итальянский шеф-повар придумал легендарное блюдо

Карпаччо – визитная карточка итальянской кухни. Идея блюда из тонких ломтиков сырого мяса с пикантной заправкой принадлежала известному шеф-повару Джузеппе Чиприани. А названо оно было в честь художника викторианской эпохи Витторе Карпаччо. Почему так произошло и каков классический рецепт приготовления карпаччо – читайте далее.











Бар у Гарри в Венеции



Карпаччо изобрел Джузеппе Чиприани, владелец бара «Гарри», одного из самых известных заведений Венеции. Само заведение можно считать легендарным: здесь частенько собиралась итальянская богема. В разное время здесь бывали Эрнест Хемингуэй, Вуди Аллен, Чарли Чаплин, Леонардо ди Каприо и другие известные личности. Даже барон Ротшильд и принцесса Диана не могли обойти своим вниманием это местечко. Уж слишком вкусны были блюда, приготовленные шеф-поваром.







У входа в бар у Гарри



Идея карпаччо появилась спонтанно. Однажды в бар зашла графиня Амалия Нани Мочениго, посетительница была необычайно грустна, поскольку врачи прописали ей особую диету, которая полностью исключала жареное мясо. Чтобы побаловать свою посетительницу и хоть как-то поднять ей настроение, Джузеппе решился на смелый эксперимент. Он удалился на кухню, где в морозильной камере был припасен кусок говяжьего филе.

Отрезав несколько полупрозрачных ломтиков, он сбрызнул их свежеприготовленным соусом. Для его приготовления он соединил несколько ингредиентов: майонез, молоко, хрен и лимонный сок.Амалия Мочениго с удовольствием попробовала блюдо, которое для нее приготовил именитый мастер, и подтвердила, что оно было необыкновенно вкусно. Оставалось придумать название для этих ломтиков говядины. По одной из версий, Амалия, будучи большим знатоком живописи, сравнила алые кусочки мяса под белым соусом с цветовой палитрой Витторе Карпаччо , венецианского живописца эпохи Возрождения, чьи работы как раз экспонировались в это время в одном из музеев. Так ли было на самом деле, остается только гадать, но искусствоведы склонны утверждать, что в палитре художника действительно превалируют алый и белый цвета.Картины венецианского живописца Витторе КарпаччоВ баре «Гарри» до сих пор подают карпаччо по старинному рецепту. Мясо поливают заправкой из вустерского соуса, сливок, свежеприготовленного майонеза, горчицы, соуса табаско , соли и сахара. При сервировке блюдо украшают листочком рукколы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)