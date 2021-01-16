«Пятерка» привычных предметов в автомобиле, в которых сегодня уже нет необходимости

1. Магнитола с дисками

Скоро такие можно будет найти только в музеях. |Фото: 2simka.com.ua.

2. Галогенные фары

Скоро такого оборудования вообще не будет. |Фото: drive2.ru.

3. Механические устройства

Постепенно механические устройства выходят из моды. |Фото: drive2.com.

4. Аналоговые приборы

Аналоговые приборы - это прошлый век. |Фото: drive2.com.

5. Физические кнопки

Вытесняются сенсорными панелями. ¦Фото: avalonking.com.