Даунсайзинг и модульные платформы: какие тренды задает современное автомобилестроение

1. Даунсайзинг

Типичная «жертва» даунсайзинга - трехцилиндровый 1-литровый двигатель Ford EcoBoost на 125 л.с. | Фото: yandex.net

2. Модульные платформы

Прошли те времена, когда каждую деталь кузова формировали вручную на деревянном верстаке. | Фото: clicccar.com

На этой «тележке» построен почти весь модельный рад Volkswagen и Audi. Фото: i.ytimg.com

3. Электромобили

Вот он - первый электромобиль, а не эти ваши «Теслы». | Фото: pbs.twimg.com

4. Автопилот

Уже скоро это может стать реальностью. | Фото: carclub.ru

5. Кроссоверы

Даже такие консервативные бренды как Bentley и Rolls Royce имеют в своем модельном ряду по кроссоверу. | Фото: img1.akspic.ru