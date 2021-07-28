Удивительные решения для стильного декора из винных пробок

Если вы любитель вина и в душе рукодельница, у вас, вероятно, есть куча винных пробок, которые просто ждут, чтобы их использовали для чего-нибудь интересного. Сегодня хотим рассказать вам как подготовить их, и показать несколько удивительных поделок из винных пробок для творческого вдохновения.



Подготовка винных пробок

Как почистить винные пробки

Перед тем, как приступить к какому-либо из приведенных ниже проектов, вам может потребоваться очистить некоторые пробки, а также хорошо бы знать, как их легко разрезать.Если вы заметили, что некоторые пробки имеют неприятный запах, их следует почистить. Процесс не так сложен, но нужно быть осторожным, чтобы не испортить их. Наберите в миску теплой воды и добавьте несколько капель моющего средства. Далее поместите в раствор все пробки и чистой тряпкой хорошенько их протрите. Далее промойте под проточной водой, для того что бы убрать остатки мыльного раствора. Положите обсохнуть их как минимум на 2-3 часа. Наполните распылитель неразбавленной перекисью водорода или белым уксусом. Не смешивайте два ингредиента. Опрыскайте сухие пробки и дайте им еще раз полностью высохнуть.Посмотрите на удивительные, полезные и красивые проекты по использования винных пробок.