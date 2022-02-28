17 людей, которым плевать на общественное мнение и нормы приличия

Люди, которые удивляют своим пофигизмом.
Как известно, в обществе существуют нормы приличия и поведения, которые нужно соблюдать. Однако в толпе всегда найдутся те, кто плевать хотел на общепринятую модель поведения. Всем приятного просмотра!
1. «Птичка, а птичка, я тебя съем!»
Близкий контакт с редкой птицей.
2. «Правильно, парень, посмотри вниз, прикинь, что от вас останется в случае падения!»
Спокойствие, только спокойствие.
3. «Газель не проедет, а моя проедет!»
«Я должен был проверить!»
4. «Ничего себе, как много грязи и воды!»
«Ничего, прорвемся!»
5. Сидит так, будто еще не понял, что его брюки безнадежно испорчены!
Четыре полоски в подарок.
6. «Есть только я и мороженое, остальное - ерунда!»
Увлеченный мороженным.
7. Если что-то идет не так, ложись на спину и наслаждайся моментом
«Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу...»
8. Если начался потоп, просто жди пока твоя квартира не превратится в бассейн
Наслаждайся каждым моментом!
9. «Я никуда не спешу! Сейчас докурю сигаретку и пойду!»
«Интересно, что же курит мой сосед, что такой дым валит!?»
10. «Нарисовали тут какие-то линии, только асфальт испортили...»
Пример масового пофигизма.
11. «Врач выписал мне новые таблетки так, что ты можешь делать со мной что угодно, друг!»
Полнейшая невозмутимость на лице.
12. «Вы что, зебру никогда не видели!?»
Девушка на зебре.
13. «Я сплю, но мой сменщик всегда на страже!»
Самый ответственный охранник!
14. «Что бы не случилось, оставайся верен своему стилю!»
Парень в костюме из мусорных пакетов.
15. «Я должен попробовать перед тем, как купить!»
Чувствовать себя как дома.
16. «Кажется, этого мужчину совсем не смущает его босота!»
Босой пассажир метро.
17. «Пусть делает что угодно, только бы не кричала!
Весь в игре.
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