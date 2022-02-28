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17 людей, которым плевать на общественное мнение и нормы приличия


Люди, которые удивляют своим пофигизмом.

Люди, которые удивляют своим пофигизмом.

Как известно, в обществе существуют нормы приличия и поведения, которые нужно соблюдать. Однако в толпе всегда найдутся те, кто плевать хотел на общепринятую модель поведения. Всем приятного просмотра!

1. «Птичка, а птичка, я тебя съем!»


Близкий контакт с редкой птицей.

Близкий контакт с редкой птицей.

 

2. «Правильно, парень, посмотри вниз, прикинь, что от вас останется в случае падения!»


Спокойствие, только спокойствие.

Спокойствие, только спокойствие.

 

3. «Газель не проедет, а моя проедет!»


17 людей, которым плевать на общественное мнение и нормы приличия

«Я должен был проверить!»

 

4. «Ничего себе, как много грязи и воды!»


17 людей, которым плевать на общественное мнение и нормы приличия

«Ничего, прорвемся!»

 

5. Сидит так, будто еще не понял, что его брюки безнадежно испорчены!


Четыре полоски в подарок.

Четыре полоски в подарок.

 

6. «Есть только я и мороженое, остальное - ерунда!»


Увлеченный мороженным.

Увлеченный мороженным.

 

7. Если что-то идет не так, ложись на спину и наслаждайся моментом


17 людей, которым плевать на общественное мнение и нормы приличия

«Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу...»

 

8. Если начался потоп, просто жди пока твоя квартира не превратится в бассейн


Наслаждайся каждым моментом!

Наслаждайся каждым моментом!

 

9. «Я никуда не спешу! Сейчас докурю сигаретку и пойду!»


17 людей, которым плевать на общественное мнение и нормы приличия

«Интересно, что же курит мой сосед, что такой дым валит!?»

 

10. «Нарисовали тут какие-то линии, только асфальт испортили...»


Пример масового пофигизма.

Пример масового пофигизма.

 

11. «Врач выписал мне новые таблетки так, что ты можешь делать со мной что угодно, друг!
»


Полнейшая невозмутимость на лице.

Полнейшая невозмутимость на лице.

 

12. «Вы что, зебру никогда не видели!?»


Девушка на зебре.

Девушка на зебре.

 

13. «Я сплю, но мой сменщик всегда на страже!»


Самый ответственный охранник!

Самый ответственный охранник!

 

14. «Что бы не случилось, оставайся верен своему стилю!»


Парень в костюме из мусорных пакетов.

Парень в костюме из мусорных пакетов.

 

15. «Я должен попробовать перед тем, как купить!»


Чувствовать себя как дома.

Чувствовать себя как дома.

 

16. «Кажется, этого мужчину совсем не смущает его босота!»


Босой пассажир метро.

Босой пассажир метро.

 

17. «Пусть делает что угодно, только бы не кричала!


Весь в игре.

Весь в игре.

 

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17 людей, которым плевать на общественное мнение и нормы приличия

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17 людей, которым плевать на общественное мнение и нормы приличияПодписаться на мой Instagram
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