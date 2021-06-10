7 продуктов родом из Советского Союза, которые по вкусу только русским

Черный хлеб и всеми любимый квас, который и сегодня пользуется популярностью у наших сограждан, считаются типично славянскими, русскими продуктами. За рубежом их и еще некоторые другие продукты в супермаркетах не найдешь – только в магазинчиках с экзотической продукцией или в русских ресторанах и лавках. Наверное, у каждого народа есть исключительно своя еда, которая не пользуется популярностью у жителей других стран. У нас в такой перечень входят семь продуктов.
1. Гречка
Гречка - любимая крупа советского человека / Фото: bober.ru
Эта крупа была одним из главных продуктов питания, начиная с Древней Руси. С ней делали пироги, из нее варили кашу и даже жарили. Во времена Советского Союза гречка была дефицитным товаром, поэтому народ испытывал к ней особую любовь.
В наше время во многих странах гречневая крупа применяется только в качестве компонента комбикормов для животных. В пищу ее принимают только выходцы из России и некоторых других постсоветских стран.
2. Заливная рыба или холодец
Какой праздник без заливного / Фото: photosight.ru
Если изучить перечень блюд, входящих в кухни разных стран и государств, то ни в одной из них мы не встретим холодец, как и заливную рыбу. Исключением можно назвать зельц у немцев. Он напоминает холодец, но готовят его не так часто.
Все дело в том, что в СССР было не всегда легко найти качественное мясо. Люди выходили из положения, покупая хвосты, уши, копыта, ноги свиней. Из этого ассорти варили вкусное блюдо, которое было обязательным на праздничном столе.
Это интересно! Кстати, в заграничных ресторанах заказать заливную рыбу или холодец не получится. Поэтому появился и миф, что исключительно русские едят это блюдо.
3. Сало
Сало - вкусно и сытно / Фото: 1zoom.ru
Этот продукт любят жители многих славянских стран и не только тех, которые ранее входили в состав Советского Союза. Он распространен в России, Польше, Украине, Сербии, Чехии.
Нечто, напоминающее наше сало, есть в Германии. Продукт носит название «шпиг», но сравнивать его с тем, что едим мы, не приходится.
4. Сметана
Сметана подчеркнет вкус любого блюда / Фото: pixabay.com
Такой полезный и привычный для нас соус, сделанный из прокисших сливок, купить за границей очень трудно. Встретить похожий на сметану продукт можно, разве что, в отдельных французских ресторанах. Называется он «соус фреш», и это далеко не то, что мы едим каждый день.
Стоит отметить, что только у славян сметана пользуется популярностью, и ее можно у них отыскать. Ничего похожего купить больше нигде не получится. А ведь сколько вкусных и сытных блюд можно с ней приготовить.
5. Вяленая рыба
Вяленую воблу в Европе не сыскать / Фото: amp.znaj.ua
Попробуйте отыскать где-нибудь за рубежом вяленую воблу или леща. Можно даже не пытаться. Там ее просто бы выбросили, посчитав испорченной. У нас же это лучший вариант к пиву еще со времен Советского Союза.
6. Грибы, выросшие в лесу
Лесные грибы / Фото: goodfon.ru
Советские люди очень любили сам процесс сбора грибов в лесах. В корзинку отправлялись все без исключения грибы, в том числе и условно-съедобные. Люди готовили удивительные блюда из рыжиков, груздей, сыроежек, подосиновиков, опят. В большинстве своем иностранцы отдают предпочтение искусственно выращенным шампиньонам. За дорогущим трюфелем отправляются только французы и итальянцы. Они собирают и Белые грибы, но последние пользуются очень низким спросом. Следовательно, приобрести там можно в основном шампиньоны. Ну а сушеные грибы для европейцев – это вообще нонсенс.
7. Семечки подсолнуха
Семечки - верный спутник бабушек возле подъезда / Фото: pinterest.ru
В СССР семечки продавались повсеместно и являлись любимым развлечением не только бабушек, сидящих на скамеечке, но и молодежи. Однако в других странах подсолнух выращивался исключительно, как сырье для растительного масла. В некоторых случаях очищенные семена добавлялись в выпечку и салаты. Благодаря нашим эмигрантам и туристам сегодня уже можно увидеть в турецких и американских супермаркетах неочищенные семечки, но появился этот товар там совсем недавно.
Кстати, в других странах тоже есть специфические продукты питания и блюда, которые наши люди считают, как минимум экзотическими, а некоторые и вовсе несъедобными.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии