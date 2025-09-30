12 давно опровергнутых исторических ошибок, которые до сих пор воспринимаются как истина

1. Все население Древнего Рима одевалось в тогу

Тога в представлении многих считается едва ли не единственной одеждой римлян. /Фото: arzamas.academy

2. Великая Китайская стена видна из космоса

Великая Китайская стена, конечно, масштабная, но не настолько. /Фото: minval.az

3. Юлий Цезарь родился путём кесарева сечения

Гай Юлий Цезарь и кесарево сечение - понятия на самом деле не относящиеся друг к другу. \Фото: interesnyefakty.org

4. Немецкий автобан начали строить только при Гитлере

Один из самых известных мифов, составленных пропагандой НСДАП. /Фото: drive2.ru

5. Жесты с большими пальцами рук (вверх и вниз) возникли у римлян во время боёв гладиаторов

Жест из фильмов про гладиаторские бои римлян на самом деле в Древнем Риме не использовали. /Фото: bolshoyvopros.ru, livejournal.com

6. Иглы Клеопатры были построены для знаменитой древнеегипетской царицы

Наследие Клеопатры на самом деле никак не относится к знаменитой правительнице. /Фото: drevniy-egipet.ru,tisamsebegid.ru

7. Ниндзя носили только чёрную одежду

Не все так однозначно с одеянием ниндзя. /Фото: ukranews.com

8. Мария-Антуанетта и фраза о пирожных

Пожалуй, одна из самых известных личностей, которой приписывают чужую фразу. \Фото: aif.ru

9. Генри Форд был первым изобретателем сборочного конвейера

Генри Форд был скорее популяризатором конвейера, а не его создателем. /Фото: infokava.com

10. Самоназвание викингов

Доподлинно неизвестно, как викинги называли сами себя. /Фото: militaryarms.ru

11. Арабские цифры первыми придумали арабы

Арабы оказались не создателями, а распространителями чисел. /Фото: livejournal.com

12. В Средневековье люди редко доживали до 30 лет

На самом деле, в Средние века люди жили дольше, чем принято думать. /Фото: kosmetista.ru