12 давно опровергнутых исторических ошибок, которые до сих пор воспринимаются как истина

История человечества - это настолько длительный и масштабный процесс, что охватить его до мельчайших подробностей попросту невозможно. Особенно это касается событий далёкой древности - в этом случае наука испытывает дефицит достоверных источников для изучения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что периодически относительно тех или иных эпизодов в истории формируются не до конца достоверные мнения или версии, которые так долго и прочно функционируют в обществе, что даже в случае доказательства их несоответствия действительности они продолжают бытовать как правдивые.
1. Все население Древнего Рима одевалось в тогу
Тога в представлении многих считается едва ли не единственной одеждой римлян. /Фото: arzamas.academy
Одной из распространённых ошибок, которые допускаются людьми во время изучения истории Древнего Рима, это мнение, якобы тога была едва ли не единственной одеждой, что носило население огромной империи. Вот только в реальности это было не совсем так. Действительно, существовал период - примерно в V веке до н. э. - когда тога была на пике популярности, и её действительно носили и мужчины, и женщины, и дети. Правда, это время довольно быстро закончилось, вскоре представительницы прекрасного пола полностью отказались от тоги, а после этого она перешла исключительно в разряд официального, даже церемониального одеяния.
Кроме того, тога была далеко не самой дешёвой одеждой, поэтому носили её в основном представители состоятельных сословий. Стоит иметь в виду, что только богатые могли позволить себе тогу. Ла и была она, в сущности, верхней одеждой, под неё часто надевали туники или рубашки до колен с короткими рукавами. Исходя из всего вышеуказанного, можно утверждать, что на самом деле тога не была так повсеместно распространена, как принято считать. Этот же тезис выдвигает, в частности, античный поэт Ювенал, который однажды заметил: «по правде говоря, есть много частей Италии, в которых никто не надевает тогу, пока не умрет».
2. Великая Китайская стена видна из космоса
Великая Китайская стена, конечно, масштабная, но не настолько. /Фото: minval.az
О том, что огромные масштабы Великой Китайской стены, как сооружения древности, поражает воображение, лишний раз можно и не упоминать. Однако размеры этого уникального архитектурного чуда стали источником гиперболизации и даже спекуляции на её масштабах. Так, существует довольно распространённое заблуждение о том, что Великая Китайская стена видна из космоса. А в реальности это утверждение не соответствует действительности. Более того, оно появилось задолго до того, как человек вообще оказался на орбите впервые.
Автором этого популярного, но абсолютно недостоверного утверждения стал писатель и путешественник-авантюрист Ричард Халлибертон. Именно он впервые заявил, что Великая Китайская стена является «единственным созданным человеком объектом, видимым из космоса», причём сделал это ещё до начала Второй мировой войны, в 1938 году. Казалось бы, после того, как человечество получило возможность отправлять на орбиту людей так, что они посменно пребывают там круглогодично, а значит, видимость из космоса знаменитого архитектурного объекта уже опровергнута неоднократно, этот тезис должен был переместиться в разряд неправдивых, однако по непонятным причинам это утверждение продолжает активно бытовать среди обывателей.
3. Юлий Цезарь родился путём кесарева сечения
Гай Юлий Цезарь и кесарево сечение - понятия на самом деле не относящиеся друг к другу. \Фото: interesnyefakty.org
Об одном из самых известных правителей Древнего Рима Юлии Цезаре ходит множество мнений и слухов. Однако один из них можно назвать особенно оригинальным. Согласно одному распространённому утверждению, великий Цезарь родился путём кесарева сечения, и именно поэтому эта хирургическая процедура получила такое название. Но на самом деле, никакой связи между Гаем Юлием и медицинским термином нет. Мать цезаря, Аврелия, родила всех своих троих детей естественным путём и осталась жива. А хирургическая процедура получила своё название от термина Lex Caesarea, которое переводится как «закон кесаря»: именно он разрешал рождение ребёнка с помощью врачебного вмешательства по медицинским показаниям.
4. Немецкий автобан начали строить только при Гитлере
Один из самых известных мифов, составленных пропагандой НСДАП. /Фото: drive2.ru
Адольф Гитлер и его партия считала пропагандистскую деятельность одной из основных вех своей работы по популяризации собственных догм и тезисов. Одним из достижений, которые приписали себе пришедшие к власти в 1933 году представители немецкой рабочей партии, было утверждение, что именно Гитлер стал тем, кто приказал начать строить знаменитый по всему миру немецкий автобан. Однако в реальности фюрер не имел никакого отношения к германской федеральной автомагистрали. Исторические документы наглядно демонстрируют, что первые дороги подобного типа были построены ещё в 1920-х, а к 1931 году большая часть автобана уже была построена.
5. Жесты с большими пальцами рук (вверх и вниз) возникли у римлян во время боёв гладиаторов
Жест из фильмов про гладиаторские бои римлян на самом деле в Древнем Риме не использовали. /Фото: bolshoyvopros.ru, livejournal.com
Довольно знаменитой является широко изображаемая в кинематографе традиция показывать жесты римского императора, когда тот решал, останется ли жив гладиатор или он должен быть убит после боя. В первом случае правитель поднимал большой палец вверх, а во втором - вниз. А в реальности оба этих жеста существовали раньше, чем о них принято думать, и к гладиаторским боям они отношения не имеют. Так, у знака, означающего для борца гибель, было название - pollice verso, которое переводится как «повернутый большой палец». А жест, дарящий гладиатору жизнь, именовался pollice compresso, и означал «спрятанный большой палец» - император прятал большой палец внутрь кулака.
6. Иглы Клеопатры были построены для знаменитой древнеегипетской царицы
Наследие Клеопатры на самом деле никак не относится к знаменитой правительнице. /Фото: drevniy-egipet.ru,tisamsebegid.ru
Довольно известными в мире являются два древнеегипетских украшенных обелиска, которые знамениты под названием Иглы Клеопатры. Вот только к самой известной правительнице Древнего Египта они не имеют отношения: их возвели по приказу фараона Тутмоса III, а он правил государством аж за полторы тысячи лет до рождения Клеопатры. Сегодня полюбоваться шедеврами древнеегипетской архитектура воочию можно в двух местах на планете: рядом с нью-йоркским Метрополитен-музеем, а также на набережной Темзы в Лондоне.
7. Ниндзя носили только чёрную одежду
Не все так однозначно с одеянием ниндзя. /Фото: ukranews.com
Любой, кто хотя бы раз смотрел фильмы или мультфильмы, где есть ниндзя, то заметил, что они всегда изображаются в черных одеяниях, которая помогает им незамеченными пробраться в любой уголок, чтобы выполнить данное им задание. Однако в реальной жизни подобный наряд, наоборот стал бы привлекать слишком много внимания, поэтому азиатские секретные агенты предпочитали повседневную одежду или носили униформу врага, которого требовалось ликвидировать, чтобы не только слиться с толпой, но и запутать тех, кто будет искать убийц. А эту якобы униформу ниндзя, которую так часто показывают в кино, на самом деле является костюмом кукловодов, что работали в театре бунраку - им приходится носить чёрную одежду, чтобы сливаться с фоном.
8. Мария-Антуанетта и фраза о пирожных
Пожалуй, одна из самых известных личностей, которой приписывают чужую фразу. \Фото: aif.ru
Французская королева Мария-Антуанетта была настолько непопулярна в народе, что ей приписывали самые разные высказывания и деяния, которые ей не принадлежат. А самой знаменитой из подобного перечня является фраза: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные» в ответ на жалобы, что её подданные голодают. Однако историки давно опровергли эту клевету. Оказывается, это высказывание принадлежит перу французского писателя и философа Жан-Жаку Руссо, правда, он утверждал, что её сказала некая французская принцесса. Более того, она появилась в 1766 году, когда Марии-Антуанетте было всего одиннадцать лет, да к тому же она тогда ещё проживала в месте рождения, в Австрии. Существует версия, что эту фразу произнесла французская королева Мария Терезия, первая жена Людовика XIV.
Кроме того, на самом деле смысл данного высказывания не настолько оскорбительный, как его обычно рисуют. Оригинал фразы звучал следующим образом: «Qu'ils mangent de la brioche», что переводится как «Так пусть едят бриоши», и является отсылкой к одному французскому закону. Все дело в том, что бриоши - представляет собой выпечку из муки тонкого помола, и была они более дорогой, чем обычный хлеб, а во Франции существовал закон, что в случае окончания дешёвого хлеба булочникам предписывалось продавать хлеб из более дорогой муки за ту же сумму.
9. Генри Форд был первым изобретателем сборочного конвейера
Генри Форд был скорее популяризатором конвейера, а не его создателем. /Фото: infokava.com
Генри Форд считался настоящим новаторов в автомобилестроении и организации производства. Однако не все заслуги, ему приписываемые, на самом деле ему принадлежат. Ярким примером такого заблуждения является утверждение о том, что именно Форд стал первым изобретателем сборочного конвейера. А вот в реальности первым человеком, который наладил этой тип производства на своём машиностроительном заводе ещё в 1901 году, был Рэнс Ели Олдс, который, к слову, был конкурентом Генри Форда. Правда, выглядел его конвейер как деревянные тележки, груженные автомобилями и курсирующие по цеху по определённому маршруту. А Форд оказался тем, что модернизировал конструкцию Олдса, оснастив её ремнями, а также приспособил его в максимальном числе этапов производства.
10. Самоназвание викингов
Доподлинно неизвестно, как викинги называли сами себя. /Фото: militaryarms.ru
С популярностью викингов как объекта исследования спорить трудно. Вот только есть одна маленькая деталь: все дело в том, что эти раннесредневековые мореходы из Скандинавского полуострова, сами себя так не называли. По данным редакции Novate.ru, термин «викинг» появился в английском языке только в середине позапрошлого столетия. А вот с самоназванием всё сложнее: сохранились различные свидетельства ряда народов, которые видели викингов, называли их по-разному: аскеманны, лохланнахи, и даже русы. Точного же именования викингов, которое употребляли они сами, пока науке неизвестно. Единственное, что удалось доказать историкам, это самоназвание той части средневековых воинственных скандинавов, которые переселились в Ирландию звучало как остманы, что переводится как «восточные люди».
11. Арабские цифры первыми придумали арабы
Арабы оказались не создателями, а распространителями чисел. /Фото: livejournal.com
Оказывается, цифры, которыми мы повсеместно пользуемся и называем арабскими, на самом деле придумали не арабы. Историки проследили путь этих графических знаков, и выяснили, что появились они в Индии. А вот арабы стали тем, что принесли этот стиль записи чисел в европейские государства, потому там их и стали называть в их честь. В свою очередь, сами арабы как раз называли числа, ссылаясь на настоящих авторов - «индийскими». К слову, популяризаторы исконно индийских цифр в Европе не пользуются этой графикой, в основном, из чисто практических причин: все дело в том, что арабский инструмент для письма, который называется калам, был попросту неудобен для подобного письма.
12. В Средневековье люди редко доживали до 30 лет
На самом деле, в Средние века люди жили дольше, чем принято думать. /Фото: kosmetista.ru
Одним из самых распространённых утверждений, не имеющих отношение к реальности, является мнение, якобы в Средние века население редко доживало до 30 лет, а этот возраст считался едва ли не пенсионным. А в реальности цифра 30 - это показатель среднего возраста человека Средневековья, который однажды рассчитали учёные. Такое небольшое число получился по причине высокой детской смертности в тот период. А те, кому повезло переступить порог совершеннолетия, по данным редакции Novate.ru, имел все шансы дожить в среднем до 64-67 лет.
