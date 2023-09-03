Как из крохотной квартиры сделать стильное и удобное пространство

Принято считать, что на небольшой площади нельзя создать стильный и удобный дизайн. На самом деле, все не так категорично, особенно если знать некоторые секретные приемы и хитрости.







Рассказываем, как оформить квартиру, чтобы избежать ощущения тесноты и эффективно использовать каждый квадратный метр, который есть в наличии.



Прием 1: Скрытая кухня

Прием 2: Много зеркал

Прием 3: Мебель до потолка

Прием 4: Место для хозяйственных принадлежностей

Прием 5: Одно напольное покрытие во всей квартире

Прием 6: Высокие двери

Прием 7: Мебель на ножках

Прием 8: Открытые окна

Прием 9: Единая цветовая гамма

Прием 10: Приборы 2в1

Хорошо, когда кухня сливается с цветом стен.Кухонный гарнитур занимает в квартире намного больше места, чем остальная мебель. И если под него не выделена отдельная комната, как, например, в студии, то возникает насущный вопрос: как правильно расположить кухню, чтобы она не только выполняла свои прямые обязанности, но также гармонично вписывалась в остальной интерьер?Оптимальный вариант – замаскировать ее. Установите гарнитур таким образом, чтобы он не привлекал слишком много внимания. Что касается цвета фасадов, то он должен быть идентичен оттенку стен. Так кухня «растворится» в пространстве и станет максимально незаметной.Повесьте зеркало на дверь или сделайте дверцы шкафа зеркальнымиХватит использовать зеркала исключительно по прямому назначению. Начните воспринимать их как отличный способ расширения пространства. Для наилучшего эффекта дизайнеры советуют располагать зеркала напротив окон – так они удвоят количество света в комнате и сделает ее визуально больше. В крохотных коридорах отдавайте предпочтения шкафам с зеркальными фасадами. Также можно монтировать зеркальное полотно прямо на входную дверь, чтобы зрительно вытянуть помещение и избавиться от ощущения тесной каморки.Шкаф до потолка увеличивает возможности хранения.В маленькой квартире очень остро стоит вопрос хранения – сложно организовать его таким образом, чтобы в комнатах всегда был порядок, и на виду не оставалось ничего лишнего. В этой ситуации шкафы, стеллажи, кухонные гарнитуры до потолка являются настоящим спасением. Во-первых, они позволяют максимально задействовать место под хранение, во-вторых, зрительно увеличивают потолок, а в-третьих, позволяют избавиться от визуального шума, который обязательно появляется при наличии мебели маленького размера.Для пылесоса оставьте место под тумбой, для инвентаря заведите шкафчикШвабры, ведра, веники, пылесосы, губки и салфетки, бытовая химия – все это, безусловно, необходимые вещи в квартире, но очень часто они провоцируют визуальный шум. Идеально, когда для них есть отдельная кладовка в квартире, но в малогабаритке такое удовольствие – большая редкость. Как вариант – установить в ванной или на балконе высокий шкаф. Тогда все хозяйственные принадлежности будут лежать в одном месте и не станут создавать ощущение беспорядка.Гладильную доску лучше покупать встроенную в зеркало, чтобы не переживать о ее хранении, и не занимать центр комнаты в процессе глажки одежды, а для робота-пылесоса оставить свободное место под шкафом или на кухне, убрав часть цоколя. Что касается сушилки, то оптимальным вариантом будет не складная, а подвесная или настенная – такие модели занимают гораздо меньше места и в процессе хранения, и в процессе использования.Единое напольное покрытие не дробит пространство.Вместо того, чтобы тратить время на индивидуальный подбор напольного покрытия для каждой комнаты, отдайте предпочтение одному, и постелите его во всех помещениях. Так получится избежать дополнительного деления на зоны и, как следствие, визуального уменьшения пространства. Обратите внимание, что это правило не касается ванной, для оформления которой чаще всего выбирают плитку. Что касается прихожей и зоны кухни, то если вы боитесь, что ламинат или линолеум будут здесь неуместны, подумайте о том, чтобы использовать более практичный материал лишь во входной и в рабочей зоне. Стыки обязательно оформляйте без порогов – отсутствие видимых барьеров в случае с маленькой квартирой также является большим плюсом.Высокие двери визуально приподнимают потолокСкорее всего, такие двери придется делать на заказ, но оно того стоит. Подобные конструкции визуально приподнимают потолок, что очень важно для малогабариток. А если в квартире большие окна, то в тандеме с высокими дверями они еще больше увеличат помещение и наполнят пространство воздухом.Обратите внимание, что дизайн двери не стоит выбирать в отрыве от интерьера. Несмотря на то, что они устанавливаются практически в самом конце, после того, как завершаются отделочные работы, согласовывать их внешний вид необходимо еще в процессе планирования ремонта. Если изначально проигнорировать оформление дверей и вернуться к этому вопросу позже, если риск испортить интерьер. Например, в скандинавском стиле будут странно выглядеть классические полотна.Поэтому обязательно учитывайте концепцию комнат, сочетаемость с оконной рамой, плинтусом, карнизом. Если оттенки данных элементов будут сильно отличаться, общая гармоничная картинка не сложится, и впечатление от интерьера будет не очень хорошим.Мебель на ножках смотрится легче и воздушнее.Многие хозяйки отказываются даже смотреть в сторону мебели на ножках, так как не хотят добавлять себе головной боли в процессе уборки. Однако если речь идет о маленькой квартире, то такое решение является самым правильным. Подобная мебель смотрится легко, воздушно, добавляя этих же особенностей непосредственно комнате. Она расширяет пространство, делает интерьер более изящным. Именно поэтому дизайнеры рекомендуют делать ставку на диваны, кресла, кровати, тумбы и прочую мебель на тонких ножках, а не на сплошном основании, чтобы избежать ощущения массивности и громоздкости.Иногда окно в гостиной можно не закрывать шторами.Одна из главных ошибок, которую совершают при обустройстве маленьких квартир – закрывать окна. Это ваш главный источник света, от которого во многом зависит восприятие комнаты и квартиры в целом. Избегайте чрезмерных драпировок, которые съедают пространство и визуально, и физически. Вместо этого отдавайте предпочтение легким, полупрозрачным занавескам, римским или рулонным шторам. Они украсят окна, но при этом не перекроют свет, который играет на расширение пространства.Для оформления маленькой спальни не нужно много цветовДля маленькой квартиры не стоит подбирать слишком много цветов – двух-трех будет вполне достаточно. Один используйте как основной для мебели и стен, а второй – в качестве акцентного. Не бойтесь использовать последний на больших территориях. Сделайте контрастной стену, купите яркий диван или перекрасьте в неожиданный цвет шкаф. А вот от мелких акцентных деталей в виде вазочек, цветочных горшков, салфеток на столе лучше отказаться – они лишь усилят визуальный шум.Духовка-микроволновка экономит место на кухне.Это нужно уже не для визуального восприятия, а для банальной экономии места. Хорошо, что в магазинах сейчас представлено достаточное количество бытовой техники, которая совмещает в себе функции нескольких приборов. Например, можно приобрести духовку, совмещенную с микроволновкой, что увеличит количество свободной площади на кухне. А стиральная машина с функцией сушки избавит вас от необходимости искать место для полноценной раскладной сушилки. Что касается стоимости подобной техники, то иногда выходит даже дешевле, чем покупать устройства отдельно.