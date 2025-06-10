Мастер набрал мешки дров и превратил их в произведение искусства

1. Вдохновение кожей и старыми вещами с историей

Работа с кожей – любимое занятие Алексея Стешака.

Все началось с браслетов, ремней и сумок.

Нет, это не рок-звезда, это дизайнер-самоучка Алексей Стешак, сделавший себе имя на неординарных вещах. | Фото: kuvalda.ru.

Те самые вещи, которые покорили Европу и Америку.

2. Дизайнерские изыскания креативного мастера

У Алексея нет мастерской, все делается сразу на месте .

Самостоятельно пришлось осваивать техники создания мозаик, лепки, работы с деревом и красками.

Всесторонний творческий потенциал. | Фото: kuvalda.ru.

3. Потрясающий дизайн Black БАРа

У каждого проекта своя придуманная история, которой и придерживается мастер. | Фото: homeless-bros.livejournal.com.

Один из залов Black БАРа . | Фото: homeless-bros.livejournal.com.

Каждый предмет имеет свой замысел.

Один из таинственных коридоров Black БАРа. | Фото: homeless-bros.livejournal.com.

Основным материалом для творчества были обрезки древесины, листы потрепанного временем металла и кусочки керамики.

Брутальный интерьер мужского туалета.

4. Как 40 мешков обрезков древесины стали фантастической напольной композицией в салоне красоты White Garden

Обрезки древесины стали основой мозаичного пола в салоне красоты.

Кропотливый подбор обрезков разных сортов древесины занял много времени.

Как всегда, картинка вырисовывалась в процессе работы.

Птицы были сделаны из кусочков белой керамической плитки. | Фото: you-journal.ru.

Вот такой получился мозаичный пол из остатков древесины. | Фото: onashem.mediasole.ru.

Прекрасная композиция затронула стены. | Фото: you-journal.ru.