Мастер набрал мешки дров и превратил их в произведение искусства

Необязательно иметь художественное образование, чтобы стать одним из самых востребованных и неординарных дизайнеров и декораторов, чьи работы вызывают восторг и удивление. Среди таких самородков можно увидеть имя Алексея Стешака, который лишь в 30 лет узнал, что умеет рисовать и своими руками создавать поистине уникальные вещи., обрезки дерева, кусочки кожи и битой плитки, ржавые детали и всякий хлам.
1. Вдохновение кожей и старыми вещами с историей
Работа с кожей – любимое занятие Алексея Стешака.
Не имея ни художественного, никак кого-либо другого образования кроме школы и опыта работы на стройках, Алексей Стешак сделал себе имя в определенных кругах благодаря врожденному вкусу и таланту, который раскрывался постепенно. Все начиналось с того, что, будучи еще юношей, он перешивал чьи-то старые вещи, чтобы сделать себе то, чего нет ни у кого. Ему удалось создавать настолько особенный стиль, что обычные прохожие останавливали молодого человека, просили сфотографироваться и всегда спрашивали, где взял «такие крутые шмотки». Алексей всегда удивлялся такому интересу, при этом еще больше склонялся к разработке особенных интерьеров, которые ему изредка удавалось оформить так, как хочет он, а не просто выполняя заказ клиента.
Все началось с браслетов, ремней и сумок.
Со временем он, конечно же, пришел к тому, чтобы изготавливать на продажу кожаные браслеты и ремни, сумки и саквояжи, которые молниеносно разлетались.. Именно они принесли мировое признание, их фотографии были напечатаны во многих модных журналах России, Европы и США. Посыпавшийся шквал заказов так и остался нереализованным, ведь вещи ручной работы не могут стать изделиями массового производства, тем более, что руки-то одни и машинка тоже. Это сейчас у Алексея крутится мысль об открытии собственного производства, а когда он только обосновался в Москве, таких возможностей и быть не могло. Хотя даже сейчас маэстро категорически против массового изготовления тех же ремней, обуви или сумок, поскольку оригинальная вещь – это штучный товар.
Нет, это не рок-звезда, это дизайнер-самоучка Алексей Стешак, сделавший себе имя на неординарных вещах. | Фото: kuvalda.ru.
Те самые вещи, которые покорили Европу и Америку.
Стоит отметить, что молодой человек пытался создавать эксклюзивные вещи, используя, как правило, никому не нужные предметы гардероба, превращая их в дизайнерские шедевры. И даже если была возможность прибрести новый кусок кожи или отрез ткани, Алексей их все равно состаривал, в результате чего получалась любимая вещь с историей, затасканная до явных потертостей, заломов и т. д. Хотя больше всего творец любит шить из вещей с историей. Взять хотя бы сумки, перешитые из старых инкассаторских мешков, хранящих «воспоминания» о десятках тысяч купюр, которые уж точно будут греть душу владельцев дизайнерских сумок.
2. Дизайнерские изыскания креативного мастера
У Алексея нет мастерской, все делается сразу на месте.
Самостоятельно пришлось осваивать техники создания мозаик, лепки, работы с деревом и красками.
На поприще оформления интерьеров Алексей Стешак также имеет особенные достижения, приносящие радость владельцам квартир или посетителям салонов, в которых он оставил частичку своей души. Это стало возможным лишь потому, что молодой человек имеет врожденный вкус и не берется за выполнение работ по чужим эскизам, при этом не приемлет участие в их реализации других людей, даже если это будут заказчики, в которых вдруг проснулся дизайнер. Первым условием, которое оговаривается в самом начале процесса трансформации, – это полный карт-бланш и никакого вмешательства в творческий процесс. Конечно же, за всю творческую историю встречалось разное, и даже если на каком-то этапе начиналось давление со стороны клиента, Алексей всеми силами пытался спасти свою идею и больше с такими заказчиками не сотрудничал ни за какие деньги.
Творческие изыскания маэстро. | Фото: bunchofquestions.com.
Всесторонний творческий потенциал. | Фото: kuvalda.ru.
В своей работе мастер на все руки и автор идеи применял различные техники и материалы, это были преимущественно мозаичные композиции, в которых использовались обрезки древесины различной фактуры, формы и размеров, куски керамической плитки или стекла, детали из металлов. Также встречались причудливые элементы лепнины или резьбы по дереву. В некоторых интерьерах можно увидеть и россыпь красок, образующих особенную эстетику, непохожую ни на что.
3. Потрясающий дизайн Black БАРа
У каждого проекта своя придуманная история, которой и придерживается мастер. | Фото: homeless-bros.livejournal.com.
Один из залов Black БАРа . | Фото: homeless-bros.livejournal.com.
По сведениям редакции Novate.ru, Алексей Стешак не просто самостоятельно изучает методику работы с различными инструментами, станками и материалами, но и создает свои шедевры сам, без помощников. Такой себе волк одиночка, выработавший собственную философию жизни и творчества, куда не пускает посторонних, даже если это большой проект, реализовать который одними руками очень сложно.
Каждый предмет имеет свой замысел.
Взять, к примеру, оформление интерьеров Black БАРа, к которому были подключены помощники, но все идеи генерировал Алексей. В это сложно поверит, но каждый элемент дизайна, каждый предмет мебели рождались в процессе работы, поскольку мастер сам до конца не знал, что получится на выходе. Перед работой он набрасывает лишь приблизительный эскиз, ну а дальше, все зависит от вдохновения и того, что получается на том или другом этапе оформления.
Один из таинственных коридоров Black БАРа. | Фото: homeless-bros.livejournal.com.
Основным материалом для творчества были обрезки древесины, листы потрепанного временем металла и кусочки керамики.
Брутальный интерьер мужского туалета.
Вряд ли можно побрать слова, чтобы описать то, каким стал интерьер бара, каждого его зала, коридоров и туалетных комнат, в том числе, но все здесь делалось вручную с использованием все тех же обрезков дерева, осколков керамической плитки, ржавых стальных элементов или медных листов.
4. Как 40 мешков обрезков древесины стали фантастической напольной композицией в салоне красоты White Garden
Обрезки древесины стали основой мозаичного пола в салоне красоты.
Кропотливый подбор обрезков разных сортов древесины занял много времени.
Не менее впечатляет проект Алексея Стешака, который он самостоятельно реализовал при оформлении салона красоты White Garden. Мастеру понадобилось почти полгода, чтобы из обрезков древесины, которую он, как правило, покупает в столярных цехах по цене дров, была создана потрясающая мозаика. Как признается неординарный дизайнер, который себя частенько называет «безумный декоратор», каждый обрезок из тех пресловутых 40 мешков «дров» пришлось отшлифовать, сделать толщину каждой из них строго 16 мм, ведь это не потолок, где фактурность выглядит более привлекательно, чем ровная поверхность, а затем укладывать на пол.
Как всегда, картинка вырисовывалась в процессе работы.
Птицы были сделаны из кусочков белой керамической плитки. | Фото: you-journal.ru.
Поскольку подобную работу он выполнял для оформления потолка в Black БАРе, он уже выработал определенную технику нанесения рисунка. Для начала на пол, площадь которого составляла около 50 кв. метров, укладывались и закреплялись листы фанеры (толщина 10 мм), а затем делался приблизительный эскиз. Далее оставалось укладывать разной длины и цвета отшлифованные отрезки, чтобы получился практически заколдованный лес. Для этого Алексей подбирал разные виды древесины, которые имеют свой цвет, рисунок и фактуру. Здесь можно увидеть образцы дуба, маньчжурского ореха, ясеня, березы, клена, лиственницы, черемухи, а также фруктовых деревьев, некоторые вкрапления красного дерева и др.
Вот такой получился мозаичный пол из остатков древесины. | Фото: onashem.mediasole.ru.
Прекрасная композиция затронула стены. | Фото: you-journal.ru.
Примечательно: Каждый элемент приклеивался на фанерную основу столярным клеем ПВА. После окончания набора композиции, которая, кстати, «разрослась» на стены, образуя плинтуса, наличники и двери, образовавшиеся швы были затерты специальной шпатлевкой, а сама поверхность пола хорошенько отшлифована. Всего же было покрыто деревянной и керамической мозаикой (из керамики были выложены птицы) 56 кв. метров зала White Garden.
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