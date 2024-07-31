100 и ещё один секрет приготовления настоящих хачапури от грузинских мастеров

100 и один секрет приготовления настоящих хачапури от грузинских мастеров
Хачапури — грузинское национальное блюдо, представляющее собой пирожок или лепешку из теста с сырной начинкой внутри. Сказать, что оно вкусное - это ничего не сказать, остановиться просто невозможно. Но самое главное, что подобную вкуснятину можно легко приготовить и дома, нужно лишь воспользоваться секретами настоящих мастеров.
Хачапури - общие принципы и способы приготовления
В разных районах Грузии есть свои особенности приготовления лепешек. Их делают закрытыми со всех сторон, открытыми в виде лодочки или конвертиков.
Настоящее тесто для хачапури следует замешивать на мацони. К сожалению, у нас его не везде можно купить, поэтому вполне подойдет кислое молоко (простокваша), кефир, сметана.
Если нет возможности купить мацони, его можно приготовить самостоятельно. Подогреваем слегка 3 л молока, добавляем ложку-две сметаны или кефира, закрываем крышкой, оборачиваем полотенцем. Даём смеси постоять два часа при комнатной температуре, а потом переставляем в холодильник. Масса должна загустеть.
Хотя количество муки в рецепте указывается, может оказаться, что ее потребуется больше или меньше. Необходимо смотреть на консистенцию теста – оно должно быть мягким, сильно его забивать мукой не нужно.
Для начинки используют мягкие или рассольные сыры – имеретинский, брынзу, сулугуни. Иногда их перемешивают с творогом. Очень часто в начинку добавляют рубленую зелень - петрушку, кинзу, укроп.
Для хачапури замешивают тесто согласно рецепту и дают ему отлежаться, отдохнуть. За это время клейковина разбухает, тесто становится более податливым, эластичным, не липнет к рукам.
Пока тесто отдыхает, нужно разогреть духовку и сделать начинку. Если сыр сильно соленый, например, брынза, его предварительно вымачивают от двух до пяти часов. Чтобы ускорить процесс, большой кусок разрезают на ломтики поменьше. Затем его измельчают и перемешивают с зеленью.
Хачапури – самые вкусные рецепты
Имеретинские хачапури
Имеретинские хачапури
Для начинки используют рассольные или твердые сорта сыра, их можно мешать с брынзой или творогом. Хотя по рецепту зелень не предусмотрена, при желании её можно смело добавить. Тесто можно сделать полностью на кефире или пополам со сметаной, так оно получится нежнее.
Ингредиенты
• твердый сыр – 400г
• яйцо – 2 шт.
• кефин – 1 ст.
• мука – 3 ст.
• сахар и соль – по 1 ч.л.
• раст. масло – 2 ст.л.
• сода – 0,5 ч.л.
• сливочное масло для смазывания
Как приготовить
Сыр натираем на крупную тёрку, вводим яйцо и перемешиваем. Если есть зелень, можно ее нарезать и добавить в начинку.
Тесто формируем длинной колбаской, нарезаем на 8-10 кусочков. Каждый раскатываем в лепешку и выкладываем начинку. Края собираем наверху в центре и хорошо защипываем. Переворачиваем швом вниз и раскатываем скалкой. Лепёшку снова переворачиваем и раскатываем, следим, чтобы тесто не стало слишком тонким и не лопнуло.
Готовые лепешки выкладываем на сухую сковородку и выпекаем на среднем огне. Когда подрумянится одна сторона, переворачиваем на другую. Если хачапури получились толстоваты, то для полного пропекания, сковороду нужно прикрыть крышкой. Готовые лепешки смазываем маслом.
Аджарские хачапури
Аджарские хачапури
Особенностью этого вида пирожка является открытый верх. Для начинки используют мягкий, не очень соленый сыр. Лучше имеретинский, но можно адыгейский или другой мягкий рассольный. Тесто правильнее всего замесить на мацони, но если его нет, можно взять сметану или кефир. При желании, когда хачапури испечется, в его середину можно выпустить сырое яйцо (куриное или парочку перепелиных) и поставить на минуту в духовку, чтобы белок свернулся. Желток должен оставаться жидким. В него макают отломленный кусочек хачапури.
Ингредиенты
• Мягкий сыр – 400 г
• Яйцо – 1 шт.
• Зелень
• Сметана – 1 ст.
• Мука- 3 ст.
• Сливочное масло – 50 г
• Соль – 1 ч.л.
• Сода - 0,5ч.л.
Как приготовить
Сыр для начинки измельчаем, вбиваем яйцо и добавляем нарезанную зелень. Солим по вкусу.
Тесто делим на 8 равных кусочков и скатываем их в небольшие шарики. Каждый колобок раскатываем в лепешку. Теперь осталось собрать лепешку в лодочку. Для этого поднимаем один край и начинаем его сворачивать в рулет. Доходим только до середины. Далее с противоположной стороны снова поднимаем край и также сверачиваем его рулетом до середины. Защипываем концы, чтобы начинка не вывалилась.
Выкладываем сыр с зеленью, начинку разравниваем до самых краев. Таким образом получится лодочка с открытым верхом. Выпекаем в предварительно разогретой духовке минут 20, они должны слегка зарумяниться.
Вытягиваем, вбиваем в центр яйцо и снова отправляем в духовку буквально на пару минут. В горячую лодочку можно положить сливочное масло.
Мегрельские хачапури
Мегрельские хачапури
Особенностью хачапури по-мегрельски заключается в том, что начинку раскладывают не только внутрь, но и поверх лепешки, предварительно смазав её яйцом. Вместо сулугуни можно взять не слишком соленую брынзу.
Ингредиенты:
• сыр сулугуни – 350г,
• желток – 1 шт.
• вода – 200 мл
• мука – 300 г
• сахар – 1 ст.л.
• соль – 1 ч.л.
• сухие дрожжи – 0,5 ч.л.
• маргарин – 50 г
Как приготовить
В тёплую воду вводим соль и сахар, размешиваем, засыпаем дрожжи и муку. Замешиваем негустое дрожжевое тесто. В конце добавляем размягченный маргарин, вымешиваем доднородности и ставим в тёплое место для расстойки на час-полтора. Посуду накрываем полотенцем.
Сыр натираем на крупную тёрку. Подошедшее тесто обминаем, раскатываем в лепешку, выкладываем на нее начинку, собраем края и защипываем в центре. Хачапури раскатываем скалкой с двух сторон, затем посредине делаем дырочку.
Перекладываем лепёшку на смазанный маслом противень и смазываем её желтком, так при выпекании образуется красивая корочка. Посыпаем оставшимся сыром и ставим на минут 20 в предварительно разогретую духовку.
Желание испечь дома тающие во рту лепёшки со всевозможными начинками порой так велико, что в голову приходят самые невероятные конструкции домашних печей, способных воплотить мечты в реальность.
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