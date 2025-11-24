С нами не соску...
9 самых необычных отелей, которые вскоре будут построены

Отель, построенный в бывшей каменоломне или погружённый под воду? Почему бы нет! Смотрите в нашей подборке 9 самых необычных отелей мира, которые уже строятся и вскоре откроют свои двери перед посетителями.

Shimao Wonderland InterContinental (Шанхай, Китай)


9 самых необычных отелей, которые вскоре будут построены

Этот гостиничный комплекс строится на месте заброшенной каменоломни и будет сдан в эксплуатацию уже в 2017 году. В нём будет целых 328 номеров.

Poseidon Underwater Resort (Фиджи)


9 самых необычных отелей, которые вскоре будут построены

На Фиджи будет построен первый в мире гостиничный комплекс, полностью погружённый под водой. Кроме 24 предназначенных для гостей номеров, здесь также можно будет найти спа, библиотеку, ресторан и остеклённую подводную террасу, с которой можно будет наблюдать за подводной жизнью.

Keemala Resort (Таиланд)


9 самых необычных отелей, которые вскоре будут построены

Этот отель должен стать тихим местом для отдыха любителей природы. Он расположен в тропическом лесу, а номера представляют собой лёгкие хижины. Одним из главных условий нахождения в Keemala Resort — никаких детей.

Lofoten Opera Hotel (Норвегия)


.

9 самых необычных отелей, которые вскоре будут построены

Отель площадью 11 тысяч квадратных метров с видом на скалистый остров? Да запросто! Уже в этом году он примет первых гостей. В середине извивающегося как змея здания находится амфитеатр.

Hotel Crescent (Азербайджан)


9 самых необычных отелей, которые вскоре будут построены

Шикарный отель, спроектированный архитекторами из Южной Кореи станет центральным местом целого комплекса небоскрёбов, который должен быть открыт в конце 2016 года.

Amillarah Private Islands (Дубай, ОАЭ)


9 самых необычных отелей, которые вскоре будут построены

Гостиничный комплекс, каждый номер которого расположен на искусственном острове. Объект строится с участием голландских специалистов — признанных мастеров строительства на воде.

Royal Atlantis (Дубай, ОАЭ).
(Фото: Press Photo)


9 самых необычных отелей, которые вскоре будут построены

Ещё один шикарный отель из Объединённых Арабских Эмиратов. По словам его создателей, Royal Atlantis должен стать «эталоном роскоши». В этом стеклянном дворце будет 800 номеров и 250 апартаментов. Стоимость строительства — 1,4 миллиарда долларов, открытие в 2018 году.

Плавающий отель Salt&Water. (Сербия)


9 самых необычных отелей, которые вскоре будут построены

Концепция этого необычного отеля состоит в плавающих катамаранах — гостиничных номерах и центрального плота, выполняющего функцию ресепшна. Главное, не уплыть слишком далеко, иначе завтрака в номер можно и не дождаться.

Горный комплекс Dawang (Китай)


9 самых необычных отелей, которые вскоре будут построены

Ещё один объект, который будет построен в бывшей каменоломне. 100 метровая башня станет 5-звёздочным отелем с 330 номерами. Строительство должно закончиться в конце 2016 года.

