Из чего на самом деле делают белый шоколад

В понимании многих сладкоежек настоящий шоколад должен быть насыщенного глубокого коричневого цвета, и чем больше в составе какао, тем темнее цвет. А вот белый шоколад лишен этого красящего «пигмента». Значит, он не настоящий? Однако это не так.

Продукт белого цвета тоже является шоколадом. А вот как так получилось, давайте разбираться…









1. Цвет настоящего шоколада

2. Как изготавливают шоколад без какао-бобов

3. Как появился шоколад бело-кремового цвета

4. Полезен ли белый также как темный или молочный шоколад

5. Как десерт приготовить дома

6. Популярные мифы о белом шоколаде

В белом шоколаде нет какао...Все оттенки настоящего шоколада варьируются в зависимости от количества входящего в состав какао.В темном и горьком его содержание составляет от 70% — его цвет насыщенный темно-коричневый. В молочном шоколаде содержание какао ниже — в среднем 50% и ниже, из-за этого цвет приобретает светло-коричневый оттенок. А вот в белом шоколаде какао вообще нет, поэтому он имеет такой цвет. Но можно ли такой продукт считать настоящим шоколадом?Технология изготовления у белого и темного шоколада разная.Темный, молочный и белый шоколад производят на одном предприятии, но технология различается. Для изготовления темного и молочного продукта нужны какао-бобы в большом количестве. Они проходят подготовку в виде ферментации, обжарки и помещения под пресс для удаления лишнего масла. А затем из них готовят шоколадные изделия, которые имеют светло- и темно-коричневый цвет. Остатки какао-масла по сути являются «отходами». Для производства темного и молочного шоколада оно не годится. Но масло является ценным продуктом. В нем содержится большое количество жирных кислот, витаминов, минералов и антиоксидантов. И тогда производители придумали, как его использовать, чтобы из какао-бобов получить максимальную пользу. Идея возникла в 20 веке…Белый шоколад придумали в 30-х годах!В начале 30-х годов швейцарская компания Nestle, которая производила шоколадные изделия, выпустила в продажу интересную плитку шоколада. Она была непривычного бело-кремового цвета. Идея возникновения нового продукта появилась из-за отказа утилизировать остатки шоколадного масла. На производстве также часто оставались излишки сухого молока и тогда кондитеры решили «поженить» эти два ингредиента. В результате получился настоящий шоколад, но без единого грамма какао. Примечательно, что благодаря маслу продукт имел похожие вкусовые характеристики.Однако это не единственный случай в истории. В начале 18 века химик из Голландии Конрад ван Хаутен оформил патент на свое новое изобретение. Он придумал пресс, с помощью которого можно было бы отделять жмых от масла из какао-бобов. А затем из жмыха готовили шоколад, а вот масло использовали для создания других сладостей. Продукты получались интересными, но они изготавливались не в виде классической шоколадной плитки. В этом и было главное отличие.В белом шоколаде есть полезные вещества.Некоторые современные врачи считают, если в шоколаде отсутствует какао, то это уже не шоколад! По их мнению, в лакомстве должны быть твердые вещества, получаемые из какао-бобов. Поскольку само какао полезно для здоровья. А вот в основе белого изделия содержатся другие ингредиенты — жиры. Также эксперты предупреждают, что в белом продукте больше сахара. Он может достигать 50%. А значит он может влиять на состояние зубной эмали, изменять уровень сахара в крови и нарушать стройность тела.И несмотря на то, что в белом шоколаде есть полезное масло, лучше отдавать предпочтение темному десерту, в котором содержание какао составляет от 70%. Но если не злоупотреблять, то белый шоколад в небольшом количестве периодически можно употреблять.В белом шоколаде содержится витамины группы В, витамин К и Е, а также калий, железо, селен и цинк. Особенно полезно съесть дольку шоколадки, когда нужно восполнить энергию. В 100 граммах продукта сдержится 530 ккал.Белый шоколад можно приготовить дома.В наши дни белый шоколад можно приготовить в домашних условиях. Но для этого нужно закупить соответствующие продукты: сухое молоко, сахар и масло какао в соотношении 1:1:1. А затем растопить на водной бане твердое масло, соединить все компоненты и залить в формочку. Через пару часов домашний шоколад можно есть!Белый шоколад может начать плавиться в руках при температуре тела.Многие считают, что белый шоколад изготавливают из сгущенного молока. Но это не так. В состав продукта входит сухое молоко и сахар. Теоретически это аналогичные ингредиенты, что и в сгущенке. Но чтобы превратить его в шоколад потребуется более затратная технология, поэтому выгодно производить шоколад из готового сухого молока.Ее одним заблуждением является то, что белый продукт не считают настоящим шоколадом. Это тоже не так! В соответствии с законодательством этот вид десерта признан шоколадом, который относится к отдельной категории из-за отсутствия какао.Белый шоколад относится к отдельной категории шоколада.А еще принято считать, что настоящий шоколад не тает в руках, а только во во рту. Однако и с этим утверждением можно поспорить. Специалисты утверждают, что качественный продукт будет плавиться уже при температуре +32 градуса. У горького шоколада температура плавления на несколько градусов выше. Поэтому если в помещение или на улице стоит жаркая погода, то лакомство обязательно растает в руках.