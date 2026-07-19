Идеи для обрамления садовых грядок

Уже совсем скоро настанет всеми любимый дачный сезон. И конечно же мы начнем делать грядки для полезных овощей и фруктов. И сегодня мы решили показать вам интересные идеи обрамления грядок, на которые будут приятно смотреть не только вам, но и вашим соседям.



Используйте переработанные стеклянные бутылки, транспортировочные поддоны, раковины моллюсков и даже бревна, чтобы изменить скучные границы ваших красивых грядок.

Уникальная окантовка, сделанная своими руками, поможет придать садовой клумбе особенную изюминку, отражающую вашу индивидуальность.