Как удалить весь жир с кухонной утвари

Добро пожаловать в мир, где чистота встречается с совершенством, а ваша кухонная утварь сияет так же ярко, как идеи ваших кулинарных творений! Сегодня мы поделимся с вами рецептом, который вы так долго искали — рецепт, способный мгновенно разрушить жир на вашей кухне.



Мы знаем, что ничто не подчеркивает изысканный стиль кухни, как чистота и блеск поверхностей. Секрет — в правильной комбинации ингредиентов и магии простых приемов, которые могут трансформировать вашу кухонную атмосферу.

От сковород до кастрюль, от приборов до вытяжек — с этим рецептом наша кухонная утварь становится настоящим художественным полотном. Не остается и следа от жировых следов; вместо этого, каждая деталь олицетворяет бриллиантовую чистоту, добавляя в вашу кухню новый блеск и комфорт.

Пусть ваша кухонная утварь станет яркой звездой в ансамбле вашего гастрономического искусства.







Вам понадобится:



1 стакан фейри (или любого другого чистящего средства)



1 стакан кока колы



1 ст. л. пищевой соды



1 ст. л. соли



0,5 стакана воды



Налейте в глубокую миску 1 стакан чистящего средства, туда же залейте 1 стакан кока колы











Добавьте по 1 ст ложке соды и соли и 0,5 стакана воды. Все тщательно перемешайте







И перелейте в распылитель







Распылите смесь по всей поверхности сковороды







Можно подождать 30 минут и потом немного потереть губкой







Результат вас порадует







Это средство так же отлично работает и в туалете







Просто распылите его на поверхность унитаза и протрите ёршиком



