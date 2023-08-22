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Как удалить весь жир с кухонной утвари

Добро пожаловать в мир, где чистота встречается с совершенством, а ваша кухонная утварь сияет так же ярко, как идеи ваших кулинарных творений! Сегодня мы поделимся с вами рецептом, который вы так долго искали — рецепт, способный мгновенно разрушить жир на вашей кухне.

Мы знаем, что ничто не подчеркивает изысканный стиль кухни, как чистота и блеск поверхностей. Секрет — в правильной комбинации ингредиентов и магии простых приемов, которые могут трансформировать вашу кухонную атмосферу.
От сковород до кастрюль, от приборов до вытяжек — с этим рецептом наша кухонная утварь становится настоящим художественным полотном. Не остается и следа от жировых следов; вместо этого, каждая деталь олицетворяет бриллиантовую чистоту, добавляя в вашу кухню новый блеск и комфорт.
Пусть ваша кухонная утварь станет яркой звездой в ансамбле вашего гастрономического искусства.

Как удалить весь жир с кухонной утвари

Вам понадобится:

1 стакан фейри (или любого другого чистящего средства)

1 стакан кока колы

1 ст. л. пищевой соды

1 ст. л. соли

0,5 стакана воды

Налейте в глубокую миску 1 стакан чистящего средства, туда же залейте 1 стакан кока колы

Как удалить весь жир с кухонной утвари

Как удалить весь жир с кухонной утвари

Добавьте по 1 ст ложке соды и соли и 0,5 стакана воды. Все тщательно перемешайте

Как удалить весь жир с кухонной утвари

И перелейте в распылитель

Как удалить весь жир с кухонной утвари

Распылите смесь по всей поверхности сковороды

Как удалить весь жир с кухонной утвари

Можно подождать 30 минут и потом немного потереть губкой

Как удалить весь жир с кухонной утвари

Результат вас порадует

Как удалить весь жир с кухонной утвари

Это средство так же отлично работает и в туалете

Как удалить весь жир с кухонной утвари

Просто распылите его на поверхность унитаза и протрите ёршиком

Как удалить весь жир с кухонной утвари

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