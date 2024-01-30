Зачем раньше съедали проездные билетики: суеверия, которые появились в советскую эпоху

1. Запрет на прохождение под столбом

Ходить под Л-образным столбом было опасно, и это превратилось в примету. /Фото: sport24.ru

2. Съедение счастливого проездного билета

Есть билеты на удачу в СССР было нормой. Фото: wikiрedia.org

3. Приседать «на дорожку»

Самое известное суеверие, появившееся в советские годы. /Фото: mosregion.info

4. Запрет на хождение по канализационным люкам

Чтобы отучить детей наступать на опасные люки, придумали примету-страшилку. /Фото: око.укр