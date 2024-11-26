Полезные лайфхаки на основе уксуса

Уксус имеется в каждом доме. Он используется как приправа, средство для маринования и т. д. Но эту дешевую и общедоступную жидкость без преувеличения можно назвать универсальной. Ее можно с успехом применять для уборки, оздоровления, ухода за собой, животными и растениями.
Очистка засора в раковине
Для прочистки слива на кухне всыплем в него примерно поровну столового уксуса и пищевой соды.
В результате между ними начнется бурная реакция и ее продукты быстро разрушат засор. Когда процесс закончится, слив обязательно промываем горячей водой.
Удаление следов от наклейки и любую грязь
Если стикер или липкая лента оставили след на стене или мебели, то обработаем такое место водой с уксусом из распылителя, дадим несколько секунд провзаимодействовать с загрязнением и затем быстро протрем очищаемое место бумажными салфетками.
Удаление неприятного запаха из мусорного контейнера
Если емкость для мусора издает неприятный запах, то пропитаем уксусом ломоть хлеба и положим его на ночь в него. Хлеб и уксус впитают все молекулы неприятного запаха, как губка. Утром никакого запаха не будет чувствоваться.
Заменитель для дорогостоящих моющих средств
Заменяем их одним универсальным моющим средством, которое изготавливаем самостоятельно. Для этого 1/3 емкости распылителя заполняем уксусом, 2/3 водой и добавляем несколько капель жидкого мыла. Хорошенько встряхиваем содержимое распылителя и универсальный, недорогой, безопасный и эффективный очиститель готов.
Избавляемся от мошек
Если на кухне появились плодовые мошки, то их легко заманить в ловушку, из которой им уже не выбраться. Для этого наливаем в миску яблочный уксус, накрываем пищевой пленкой и ножом протыкаем в ней ряд отверстий. Мошки, почувствовав запах яблочного уксуса, проникнут под пленку и больше из-под нее не выберутся.
Уксус как заменитель утюга
Чтобы разгладить смятую одежду, заполняем флакон распылителя на ⅓ уксусом, а остальное водой. Размешиваем содержимое и наносим его на одежду. Через несколько минут свободного висения на вешалке, она станет, как после глажки горячим утюгом.
Отучаем кошку от мебели
Если кошка облюбовала какое-то место на мягкой мебели для точки своих когтей, то достаточно его обработать уксусом из распылителя, и она больше не подойдет к этому месту.
Продлеваем жизнь букету цветом
Для этого добавляем немного фруктового уксуса в воду в вазе, перемешиваем, и цветы намного дольше будут оставаться, как будто только что сорванные.
Содержим линзы очков в чистоте
Чтобы очки выглядели всегда чистыми и прозрачными, без пятен от жирных пальцев, смачиваем их белым уксусом и сразу же протираем сухой мягкой тканевой салфеткой.
Удаляем пятна нагара на посуде
Если на кастрюле или сковороде остались трудно смываемые пятна, то ставим ее на огонь, наливаем равный объем белого уксуса и воды, и даем покипеть этому миксту около пяти минут.
После чего посуда становится как новая!
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