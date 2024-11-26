Полезные лайфхаки на основе уксуса

Уксус имеется в каждом доме. Он используется как приправа, средство для маринования и т. д. Но эту дешевую и общедоступную жидкость без преувеличения можно назвать универсальной. Ее можно с успехом применять для уборки, оздоровления, ухода за собой, животными и растениями.



Очистка засора в раковине

Удаление неприятного запаха из мусорного контейнера

Избавляемся от мошек

Уксус как заменитель утюга

Отучаем кошку от мебели

Содержим линзы очков в чистоте

Удаляем пятна нагара на посуде

Для прочистки слива на кухне всыплем в него примерно поровну столового уксуса и пищевой соды.В результате между ними начнется бурная реакция и ее продукты быстро разрушат засор. Когда процесс закончится, слив обязательно промываем горячей водой.Удаление следов от наклейки и любую грязьЕсли стикер или липкая лента оставили след на стене или мебели, то обработаем такое место водой с уксусом из распылителя, дадим несколько секунд провзаимодействовать с загрязнением и затем быстро протрем очищаемое место бумажными салфетками.Если емкость для мусора издает неприятный запах, то пропитаем уксусом ломоть хлеба и положим его на ночь в него. Хлеб и уксус впитают все молекулы неприятного запаха, как губка. Утром никакого запаха не будет чувствоваться.Заменитель для дорогостоящих моющих средствЗаменяем их одним универсальным моющим средством, которое изготавливаем самостоятельно. Для этого 1/3 емкости распылителя заполняем уксусом, 2/3 водой и добавляем несколько капель жидкого мыла. Хорошенько встряхиваем содержимое распылителя и универсальный, недорогой, безопасный и эффективный очиститель готов.Если на кухне появились плодовые мошки, то их легко заманить в ловушку, из которой им уже не выбраться. Для этого наливаем в миску яблочный уксус, накрываем пищевой пленкой и ножом протыкаем в ней ряд отверстий. Мошки, почувствовав запах яблочного уксуса, проникнут под пленку и больше из-под нее не выберутся.Чтобы разгладить смятую одежду, заполняем флакон распылителя на ⅓ уксусом, а остальное водой. Размешиваем содержимое и наносим его на одежду. Через несколько минут свободного висения на вешалке, она станет, как после глажки горячим утюгом.Если кошка облюбовала какое-то место на мягкой мебели для точки своих когтей, то достаточно его обработать уксусом из распылителя, и она больше не подойдет к этому месту.Продлеваем жизнь букету цветомДля этого добавляем немного фруктового уксуса в воду в вазе, перемешиваем, и цветы намного дольше будут оставаться, как будто только что сорванные.Чтобы очки выглядели всегда чистыми и прозрачными, без пятен от жирных пальцев, смачиваем их белым уксусом и сразу же протираем сухой мягкой тканевой салфеткой.Если на кастрюле или сковороде остались трудно смываемые пятна, то ставим ее на огонь, наливаем равный объем белого уксуса и воды, и даем покипеть этому миксту около пяти минут.После чего посуда становится как новая!