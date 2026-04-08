Не только пирамиды: 8 прекрасных африканских сооружений, о которых мало кому известно



Каждый раз, когда речь заходит об Африке, первое, что приходит на ум: море, солнце, вечное лето, отдых, караваны верблюдов, пустыня. Да вот только мало кто знает о том, что африканский континент полон приятных сюрпризов в виде архитектурных сооружений, и речь вовсе не о египетских пирамидах и храмах, а разноцветных домиках народа Ндебеле, глиняной мечети Сахеля и других чудесах африканской инженерии.


1. Дом Артура Рембо (Эфиопия)


Дом-музей Артура Рембо. \ Фото: global-geography.org.

Дом Артура Рембо расположен в Хараре - крупнейшем городе восточной Эфиопии, который также считается четвёртым городом по своей святости в исламе. В этом городе находится дом французского поэта, который жил здесь в 1884 году – и теперь используется как культурный центр, носящий имя поэта.

2. Разноцветные дома Ндебели (Южная Африка)


Разноцветные дома Ндебели. \ Фото: pinterest.com.

Ндебели - Африканская этническая группа, живущая в Южной Африке и Зимбабве, известная своим художественным талантом, особенно в том, что касается их раскрашенных домов и красочной вышивки бисером.

Народ ндебеле из Южной Африки создал свою собственную традицию и стиль росписи домов: согласно некоторым источникам, ндебеле потерпели ужасное поражение в войне против голландскоязычных поселенцев - буров, незадолго до начала ХХ века. Вынужденные вести угнетающую жизнь, люди ндебеле начали использовать выразительные символы, чтобы тайно общаться друг с другом. Эти картины стали выражением как культурного сопротивления, так и преемственности. Бурские фермеры не понимали смысла и рассматривали это культурное искусство как декоративное и безвредное, и поэтому позволяли ему продолжаться.

Яркая африканская архитектура. \ Фото: hypescience.com.

До введения французами акриловых пигментов в Южную Африку в 1940-х годах использовались только натуральные пигменты. Монохромные охры, коричневые, чёрные и известняковые побелки были начальными оттенками. Стены приходилось чистить сезонно, после того как летние дожди смыли естественные пигменты.
Традиционная роспись. \ Фото: vov.vn.

Яркие символы и выражения изображают общение личных молитв, самоидентификацию, ценности, эмоции и брак. Ритуалы и религии никогда не были частью картин дома ндебеле. Традиция и стиль росписи дома передаются в семьях из поколения в поколение матерями. Хорошо окрашенный дом указывает на то, что женщина в доме - хорошая жена и мать. Она отвечает за покраску наружных ворот, фасадных стен, боковых стен и, как правило, интерьера своего дома, передавая свою технику из поколения в поколения, лишь незначительно привнося разнообразие.

3. Судано-сахелианская архитектура


Мечеть Дженне. \ Фото: slate.com.

Судано-сахелианская архитектура относится к серии архитектурных стилей коренных регионов пастбищ Сахеля и Судана в Западной Африке, к югу от Сахары и к северу от лесных массивов. Глиняные постройки Сахеля, в том числе великолепная Мечеть great mosque of Djenne в Мали, являются особенно впечатляющими. Последняя имеет огромное культурное значение для страны.
Глиняные постройки. \ Фото: livejournal.com.

Хикма - религиозно-светский комплекс. \ Фото: arch2o.com.

4. Африканский футуризм


Музей современного африканского искусства Цайца. \ Фото: lonelyplanet.com.

Когда-то это было самое высокое здание в Южной Африке (бывшее зернохранилище, пустующее с 1990 года), теперь оно включает в себя шесть тысяч квадратных метров выставочных площадей в восьмидесяти галереях, сад скульптур на крыше, современные складские и природоохранные зоны, книжный магазин, ресторан, бар и читальные залы.
Памятник мученикам, Алжир. \ Фото: pl.wikipedia.org.

Верховный Конституционный Суд, Каир, Египет. \ Фото: reddit.com.

5. Сомалийская архитектура


Сомалийская архитектура. \ Фото: bacgiangtv.vn.

Сомалийская архитектура богата и разнообразна. Она охватывает периоды древнего, средневекового и современного Сомали. А также включает в себя слияние с западными конструкциями современности и несколько видов строительства, направленных на создание замков, цитаделей, крепостей, мечетей, башен, менгиров, дольменов, каменных кругов, памятников, храмов, акведуков и многого другого.
Архитектура Сомали. \ Фото: blesk.cz.

6. Африканский модерн


Архитектурное сооружение Timbrel Vaulting (проект Питера Рича), ЮАР. \ Фото: notechmagazine.com.

Этот музей окружён Национальным парком Мапунгубве, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в провинции Лимпопо, в северной части Южной Африки на границе с Ботсваной и Зимбабве. Необитаемая на протяжении веков, эта местность богата археологическими памятниками, древними баобабами и очень разнообразной дикой природой.
Курорт Эль-Гуна, Египет. \ Фото: baba-mail.co.il.

Эль-Гуна расположен на полуострове, простирающемся до Красного моря, к северу от египетского туристического города - Хургады. Этот курорт был фактически возведён только в 1989 году, но весь комплекс, который разделён почти на триста различных зданий, был построен европейскими и американскими архитекторами так, что он напоминал сельскую-египетскую-традиционную архитектуру, как здания, которые находятся в египетских и нубийских деревнях.

7. Королевский дворец Рува (Мадагаскар)


Королевский дворец Рува. \ Фото: tripbucket.com.

Музей Королевского дворца - это фактически королевский комплекс, расположенный на Мадагаскаре в столице Антананариву, который был построен в начале XVII века и служил домом правителям Королевства Имерина в XVII и XVIII веках, а также правителям Мадагаскара в XIX веке. С самого начала строительства комплекса и по сей день было внесено много изменений, как в объём зданий, так и в различные конструкции, это связано с заменой органов власти, катастрофами, постигшими помещения, а также износом, возникшим из-за длительного времени.

В 1995 году здесь был сильнейший пожар, а незадолго до того дворец должны были объявить объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. С тех пор несколько зданий были реконструированы, так что на сегодняшний день это место служит музеем, демонстрирующим королевские артефакты, спасённые от уничтожения огнём.

8. Анцирабе (Мадагаскар)


Центральный железнодорожный вокзал. \ Фото: tooku.be.

Анцирабе – один из трёх крупнейших городов на Мадагаскаре. Он расположен на склонах второго по высоте пика страны, Циафаявона, в горах Анкаратра. Это удивительное место известно своими термальными источниками, благодаря которым в 1923 году был построен санаторий. Конечная станция железнодорожной линии из Антананариву, столицы страны к северо-востоку, Анцирабе обслуживает регион, поддерживающий фруктовые (яблоки, виноград), молочные, свиноводческие и птицеводческие фермы. Промышленность в городе включает прядение и ткачество, производство сигарет и пищевую промышленность. Но самым интересным здесь является архитектура, так похожая на маленькие уютные кукольные домики.
Отель Des Thermes Antsirabe расположен в городе Антсирабе. \ Фото: ru.ehotelsreviews.com.

