Мастера-ремонтники смартфонов разоблачили популярный «лайфхак» с просушкой гаджета рисом

Некоторое время назад на просторах сети появился чудо-лайфхак, который рекомендовал всем, кто уронил свой смартфон в воду, помещать девайс для просушки в рис, якобы тот впитает всю влагу. Профессиональные ремонтники решили разоблачить этот полезный совет, рассказав, как быстро на самом деле развивается коррозия под корпусом и что единственное можно попробовать сделать на самом деле.
Суть мифа и реальность проблемы
Рис не поможет. |Фото: iphone-remont-ekt.ru.
Сразу стоит подчеркнуть, что нет ничего плохого в том, чтобы просто положить смартфон (или любую другую бытовую электронику) в рис. Вот только сушить гаджет таким образом можно с одинаковым успехом и в манной крупе, и в гречке. Вот только мастера в области ремонта техники подчеркивают, что после того, как гаджет попадает в воду, коррозия в нем начинается мгновенно. Разница лишь в том, что в некоторых случаях данный процесс сразу затрагивает какие-то важные компоненты, а в других обходит их стороной. В последнем случае и создается иллюзия успешной просушки.
Коррозия неизбежна. |Фото: gadgetufa.ru.
Чтобы не делали пользователи с рисом, если просто не включать гаджет до того момента, как он полностью высохнет, есть вероятность того, что после просушки устройство заработает. Вот только даже если устройство высохнет и включится после водных процедур, паяные соединения в нем все равно будут окислены. Это означает, что они станут хрупкими и уязвимыми.
Мало, что может спасти гаджет. |Фото: gorodvitebsk.by.
Что же будет далее? На самом деле все очень просто. Коррозия начнет распространяться по внутренним элементам смартфона. В такой ситуации то, что гаджет вообще заработал – это просто удачное стечение обстоятельств. Вот только исправно функционировать любимая «игрушка» будет, скорее всего, недолго.
Что рекомендуют мастера?
Единственное, что может помочь. |Фото: dachaa.ru.
Бежать в ближайший сервисный центр с «искупавшимся» смартфоном бесполезно. Если говорить о процессе окисления, то будет уже слишком поздно. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, по словам специалистов – это быстро разобрать гаджет, удалив из него всю воду. Сделать это можно при помощи спирта и зубной щетки. Очистку следует начинать только после вынимания батареи. Вообще, можно взять всю материнскую плату и просто погрузить ее в спирт. Целиком. Это спасет от коррозии.
Само собой, данный метод применим только к девайсам со съемной батареей.
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