9 киношных парочек, которые перенесли свою любовь с экранов в реальную жизнь

Порой поклонники кино мечтают, чтобы яркие романы из их любимых фильмов оказались реальностью. А ведь порой так и случается. Во всяком случае актёрские пары, собранные в этом обзоре, являются доказательством того, что экранная любовь может перерасти в почти идеальный реальный роман. Оказывается, есть немало киношных пар, которые начали сыграли влюблённые пары, а в итоге у них завязались настоящие романы.
1. Райан Гослинг и Ева Мендес
Райан Гослинг и Ева Мендес.
Кадр из фильма *Место под соснами* (2012)
Хотя многим хотелось бы, чтобы Райан Гослинг остался с Эммой Стоун, его партнершей по «Эта дурацкая любовь» и «Ла-Ла-Ленд», талантливый актер влюбился в свою партнершу по другой киноленте, Еву Мендес. Они встретились на съемочной площадке фильма «Место под соснами», криминальной драмы, в которой Гослинг играет мотокаскадера, выступающего на ярмарках, а Ева — его бывшую девушку, с которой мотоциклист хочет сойтись заново. Хотя Райан и Ева не женаты, у них уже есть двое детей, и, возможно, они останутся вместе в будущем.
2. Майкл Фассбендер и Алисия Викандер
Кадр из фильма *Свет в океане* (2012)
Актер, известный своими ролями в «Бесславных ублюдках», фильмах серии «Люди Икс» и «12 лет рабства», встретили свою возлюбленную в киноленте «Свет в океане», где они играли женатую пару в период после Второй мировой войны.
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер.
Хотя у фильма не было особо хороших рецензий, актеры, которые сделали историю исключительно правдоподобной, получили высокую оценку зрителей. Впоследствии они втайне начали встречаться и поженились на частной церемонии в 2017 году, подальше от камер назойливых папарацци.
3. Анна Фэрис и Крис Пратт
Кадр из фильма *Отвези меня домой* (2011)
Привлекательный актер из «Стражей Галактики» встретил прекрасную комедианту Анну Фэрис во время съемок фильма «Отвези меня домой», где они сыграли пару молодых людей. Менее чем через год после съемок они обручились и поженились после посещения свадьбы друга.
Анна Фэрис и Крис Пратт.
Импульсивный роман казался идеальным, особенно после рождения сына в 2012 году, но пять лет спустя, в 2017 году, пара рассталась.
4. Пол Дано и Зои Казан
Кадр из фильма *Руби Спаркс* (2012)
Хотя Пол Дано и Зои Казан встречались еще до съемок «Руби Спаркс», стоит включить их в этот список хотя бы из-за того, что они являются примером одного из самых нежных и продолжительных романсов в Голливуде.
Пол Дано и Зои Казан.
Пара уже более 10 лет вместе, и «Руби Спаркс» - образец неоспоримой «химии» между ними.
5. Джесси Айзенберг и Миа Васиковска
Кадр из фильма *Двойник* (2012)
В течение большей части своей жизни Джесси Айзенберг встречался с Анной Страут, с которой познакомился на съемках фильма «Императорский клуб», однако, был короткий период, в течение которого он сошелся с Мией Васиковской, его партнершей в фильме «Двойник».
Джесси Айзенберг и Миа Васиковска.
Хотя казалось, что новый роман будет длиться долго, на самом деле он продлился всего пару лет, и Айзенберг вернулся к Страут, за которой и женился в 2017 году.
6. Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд
Кадр из фильма *Новый человек-паук* (2012)
Это еще один из тех романтических экранных романов, которые должны были длиться вечно. Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун начали встречаться во время съемок фильма «Новый человек-паук», где они сыграли Питера Паркера и Мэри Джейн. Пара несколько раз появлялась на публике и казалась веселой, романтичной и абсолютно беззаботной.
Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд.
Хотя они были очень открыты в своих отношениях и казались идеальной парой, в 2015 году Эмма и Эндрю объявили о своем расставании, подтвердив, что настоящей любви не существует.
7. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Кадр из фильма «Зеленый Фонарь»
Фильм «Зеленый Фонарь» стал провалом во всех отношениях. Он был признан одним из худших фильмов о супергероях и почти полностью разрушил карьеру Райана Рейнольдса (который сумел спасти свою репутацию благодаря «Дэдпулу»). Однако, в фильме был и позитивный момент — Рейнольдс и Лайвли нашли свою любовь на съемочной площадке.
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли.
Пара «перенесла свою любовь с экрана в реал» и вскоре поженилась. В настоящее время у них двое детей и успешная карьера.
8. Курт Рассел и Голди Хоун
Кадр из фильма «Один единственный подлинно-оригинальный семейный оркестр» (2011)
Если и есть «идеальная» пара актеров, «перенесших свою любовь с экрана в реальную жизнь», то это Курт Рассел и Голди Хоун, у которых с тех пор, как они снялись вместе в 1968 году в классическом фильме «Один единственный подлинно-оригинальный семейный оркестр», был роман, хотя Курт был женат на Сизон Хабли.
Курт Рассел и Голди Хоун.
В итоге Курт Рассел развелся с Хабли и начал жить с Голди Хоун. Этот брак длится уже более 30 лет.
9. Джонни Депп и Вайнона Райдер
Кадр из фильма *Эдвард руки-ножницы* (1990)
Конечно же, нельзя не упомянуть Джонни Деппа и Вайнону Райдер за то, что они были одной из самых странных пар в Голливуде, как на экране, так и за его пределами. Их роман начался с тех пор, как они встретились на премьере фильма «Большие огненные шары», и был в самом разгаре, когда они работали над «Эдвардом руки-ножницы», но в итоге закончился несколько лет спустя. Несомненно, они были уникальной парой, которую хотелось бы увидеть в других фильмах.
Джонни Депп и Вайнона Райдер.
Хотя некоторые из актеров в этом списке, кажется, нашли настоящую любовь, другие все еще ищут ее. Но иногда «химии», возникшей на съемочной площадке, противостоять совершенно невозможно.
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