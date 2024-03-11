Чем заменить соль, если вредного нельзя, а пресного не хочется

Соль – универсальная приправа, раскрывающая вкусовую гамму блюд, и мы настолько к ней привыкли, что совершенно не представляем себе рацион без этого минерала. Можно сказать, что у наших рецепторов выработана определенная зависимость от соли и поэтому необходимость по каким-то причинам придерживаться бессолевой диеты, становится неприятным ударом. Блюда кажутся пресными и невкусными, пища не доставляет былого гастрономического удовольствия. Но можно изменить ситуацию, если заменить соль альтернативными ингредиентами, и не искусственными, а натуральными.
1. Лимонный сок
Лимон придает блюдам пикантный вкус и приятный аромат. /Фото: tasteofhome.com
Лимонный сок добавляет пикантный вкус и яркие ароматы во многие блюда. Это свежая и очень простая альтернатива соли. Достаточно приправить салат лимонным соком и рука уже не так настойчиво будет тянуться к солонке. Спектр использования лимона в кулинарии очень широк. Он идеально сочетается с рыбой, приглушая ее специфический запах и улучшая вкус. Лимонным соком сбрызгивают мясо, используют его для приготовления маринадов и соусов. Кусочки лимона добавляют в напитки, супы и другие блюда.
2. Цитрусовые соки, фрукты и ягоды с кислинкой
Цитрусовые плоды и фрукты с кислинкой воздействуют на те же вкусовые рецепторы, что и соль. /Фото: geneticliteracyproject.org
Заменить соль можно не только лимоном, любые плоды с кислинкой точно также будоражат вкусовые рецепторы. Апельсиновый, лаймовый, грейпфрутовый соки заставляют блюда заиграть новыми вкусовыми оттенками, и еда становится вкуснее даже без соли. Для мяса очень хорошо подойдет гранатовый сок, а алыча изумительно сочетается с рыбой.
3. Уксус
Различные виды уксусов позволяют разнообразить вкус блюд. /Фото: images-prod.healthline.com
Кислота компенсирует недостаток соли, поэтому укус также входит в список альтернативных заменителей. Если сбрызнуть блюдо уксусной кислотой, это оживляет вкус еды. Для добавления в салаты лучше использовать не традиционный столовый, а натуральный яблочный уксус, а также бальзамический. Очень хороши для приготовления соусов, маринадов и заправок винный белый и красный уксусы. Шампанский отличается более легким, но сложным вкусом и идеально подходит для винегретных заправок. У хересного уксуса очень насыщенный вкусовой букет – он замечательно обогащает вкусовую палитру супов и тушеных блюд. Рисовый более сладкий и хорошо подходит для маринадов, соусов, и как приправа к мясу и рыбе.
Интересный факт от Novate.ru: Настоящий хересный уксус производится только в Андалузии, в местах, известных под названием «хересный треугольник». Его делают их тех же сортов винограда, которые идут на херес и выдерживают в дубовых бочках из-под хереса. В результате уксус приобретает своеобразный вкус и характерные фруктово-ореховые, немного пряные ароматы вина.
4. Специи и травы
Приправы хорошо заменяют соль, придавая блюдам оригинальный вкус. /Фото: patch.com
Еще одна отличная замена соли – это разнообразные специи, корешки и травы. Кинза, укроп, петрушка, шалфей, базилик, перец чили, имбирь и другие приправы дополняют блюда пряными ароматами, делают вкус пищи более насыщенным, чем снижают тягу к соли. Кроме того, они стимулируют аппетит и улучшают пищеварение. Не стоит ограничиваться только привычными специями, всегда можно попробовать что-то новое, тем более, что ассортимент приправ очень широк. Можно попробовать создавать оригинальные смеси, сочетая специи по своему вкусу.
5. Чеснок
Чеснок наделяет блюдо ярким вкусом, и оно уже не кажется пресным. /Фото: receptyprimanapadu.cz
Чеснок – превосходный заменитель соли благодаря сильному запаху и яркому вкусу. Он делает вкус блюд более интересным и снижает тягу к соленой пище, снабжая организм массой полезных веществ. Однако чесночный запах очень устойчив и добавлять в еду его нужно аккуратно, чтобы при общении не вызывать дискомфорт у других людей. Можно использовать сушеный чесночный порошок – он более мягкий по вкусу.
Полезная информация: Соль полезна для организма, но только в ограниченных дозах. Однако каждый человек ежедневно съедает ее больше, чем нужно из-за того, что она присутствует практически во всех продуктах, даже в конфетах и шоколаде. Избыток соли приводит к увеличенной нагрузке на почки, отечности, повышению давления и даже лишнему весу. Поэтому диетологи настоятельно советуют ограничить потребление соли.
6. Сушеные овощи
Сушеные овощи – экологическая альтернатива соли. /Фото: food.jjsea.com
Помидоры и болгарский перец, свекла и морковка, брокколи и цветная капуста, редиска и многие другие овощи содержат в себе натрий. Особенно много его в сельдерее – в ходе роста это растение впитывает много натрия из почвы, и его корни и стебли имеют солоноватый привкус. Сельдерей вообще уникальное растение по своему химическому составу – он буквально напитан полезными микроэлементами и витаминами.
При сушке овощи сохраняют все витамины и микроэлементы, в том числе и натрий. При этом, концентрация полезных веществ в сушеных овощах выше, чем в свежих. Высушенные и измельченные овощи – это экологически чистая замена соли, которая сделает вкус пищи более насыщенным и пикантным.
7. Морская капуста
Ламинария придает блюдам оригинальный морской привкус. /Фото: asiabowl.com
Ламинария – один из даров морей, в большом количестве содержит натрий, йод и другие полезные микроэлементы и витамины. Она имеет солоноватый привкус и по праву считается одним из лучших заменителей соли. В кулинарии морская капуста используется и в сушеном, и в свежем виде. Сушеные водоросли можно измельчить в порошок в блендере или кофемолке и использовать как приправу. Или можно их замочить водой и потом добавлять в салаты, гарниры и другие блюда.
8. Ароматизированное масло
Ароматизированные масла делают блюда без соли более интересными на вкус. /Фото: i1.wp.com
При смешивании растительного масла со свежими травами и специями оно приобретает пикантный аромат и вкус и становится хорошим заменителем соли. В него можно добавить чеснок, перец чили, цедру цитрусовых, розмарин, тимьян, базилик, укроп, петрушку или любые другие травы и ингредиенты по своему вкусу. Одна только ложка такого масла, добавленная в салат или другое блюдо, придает ему удивительный аромат, напоминающий о лете.
Полезный совет: Настаивать масло лучше на свежих травах – они отдадут ему весь свой аромат, а сушеные пахнут уже не так сильно. Зелень моют и обязательно хорошо обсушивают, чтобы в масло не попала влага. Перед закладкой травы нужно немного подавить пестиком в ступке или просто помять руками – это поможет быстрее высвобождаться эфирным маслам при настаивании.
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