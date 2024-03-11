Чем заменить соль, если вредного нельзя, а пресного не хочется

1. Лимонный сок

Лимон придает блюдам пикантный вкус и приятный аромат. /Фото: tasteofhome.com

2. Цитрусовые соки, фрукты и ягоды с кислинкой

Цитрусовые плоды и фрукты с кислинкой воздействуют на те же вкусовые рецепторы, что и соль. /Фото: geneticliteracyproject.org

3. Уксус

Различные виды уксусов позволяют разнообразить вкус блюд. /Фото: images-prod.healthline.com

4. Специи и травы

Приправы хорошо заменяют соль, придавая блюдам оригинальный вкус. /Фото: patch.com

5. Чеснок

Чеснок наделяет блюдо ярким вкусом, и оно уже не кажется пресным. /Фото: receptyprimanapadu.cz

6. Сушеные овощи

Сушеные овощи – экологическая альтернатива соли. /Фото: food.jjsea.com

7. Морская капуста

Ламинария придает блюдам оригинальный морской привкус. /Фото: asiabowl.com

8. Ароматизированное масло

Ароматизированные масла делают блюда без соли более интересными на вкус. /Фото: i1.wp.com