Как вырастить дыню на своем участке

Чтобы вырастить на своем участке вкусную и полезную дыню, нужно знать требования, при которых она растет лучше всего. Конечно, речь не идет о среднеазиатских или закавказских дынях — они позднеспелые, и у нас в средней полосе России не вызревают.

У нас проще всего выращивать летние скороспелые дыни с вегетационным периодом 80 – 100 дней. В наших условиях хорошо зарекомендовали себя такие сорта дынь как Колхозница, Быковская, Казачка, Ананас.

А теперь давайте по порядку разберемся с её требованиями.









Дыня любит тепло

Дыня — светолюбивое растение

Почва для дыни

Влажность воздуха и поливы

Подготовка семян дыни к посеву

Посев семян дыни

Семена дыни начинают прорастать при температуре воздуха +12 +14 oC, но оптимальной для прорастания и первоначального развития проростков дыни до стадии рассады считается температура +20 +25oC.Если температура воздуха поднимается выше +35oC, то прорастание семян дыни приостанавливается.В дальнейшем, по мере дальнейшего роста растения, в фазе цветения и плодоношения дыни, благоприятной считается температура +30 +35 oC.Понижение температуры воздуха до +12 +15 oC в это время приводит к опаданию цветков, завязи, может даже вызвать замедление роста растения, если понижение температуры держится больше недели. Поэтому весной, когда случаются понижения температуры, посевы дыни лучше накрыть агроспаном, если они растут в открытом грунте.После такого продолжительного понижения температуры очень уместно подкормить посадки дыни азотными удобрениями, они способствуют дальнейшему росту растений.При осеннем понижении температуры до + 10 oC рост плетей дыни прекращается, а при снижении температуры до 0oC растение погибает. Но до наступления холодов летние сорта дынь при правильном уходе успешно вызревают.Она совершенно не выносит затенения, более того, она плохо растет и не дает урожая в пасмурные дождливые годы.Особенно чувствительна к свету дыня в период прорастания семян, начального развития и цветения. Даже небольшое затенение из-за сорняков приводит к тому, что растение дольше не зацветает, затягивается период созревания плодов. Отсюда делаем вывод, что с прополкой сорняков не стоит медлить, если хотим получить урожай дынь.Лучше всего для выращивания дыни подходят каштановые и темноцветные супесчаные почвы и легкие суглинки. Главное требование дыни, предъявляемое к почвам: они должны быть хорошо водо- и воздухопроницаемыми.Для посева дынь отдайте предпочтение более высоким и открытым местам. Даже небольшая разница высот на участке будет отводить излишнюю подземную влагу от корней дыни.Если земля обедненная, то на участок, отводимый под дыни, с осени желательно внести перегной, компост и хорошенько все перекопать. Весной будет достаточно боронования почвы.У дыни крупные листья, а это значит, что с их поверхности испаряется много влаги для того, чтобы охладить поверхность и предохранить растение от перегрева, поэтому в первом периоде вегетации поливы дыням нужны. К тому же в период цветения дыня нуждается в приземной влажности воздуха. Слишком сухой воздух в этот период может спровоцировать опадение цветков и завязи.Всего за вегетацию дыню поливают 6–8 раз, причем все они приходятся на период после появления всходов и до образования плодов. Через 3-4 дня после каждого полива почву вокруг дынь рыхлят, одновременно удаляя все сорняки.Но избытка влаги в почве дыня не переносит. В период роста и созревания плодов дыни лучше развиваются и получаются с более высокими вкусовыми качествами, если воздух сухой и теплый. В этот период почва, на которой лежат плоды дыни, должна быть сухой.У дыни очень мощная корневая система, поэтому она даже на достаточной глубине легко достает необходимую влагу.Во время дождей трудно сохранить землю вокруг плодов дыни сухой, поэтому под них можно подложить дощечки или старые перевернутые тарелочки (чтобы не собиралась вода).Перед посевом семена дыни можно замочить на несколько часов в теплом водном растворе с микроэлементами или препаратом ЭМ-1, затем просушить салфеткой. После этого опустить на полчаса семена дыни в слабый раствор марганцовокислого калия, чтобы повысить их иммунитет к различным болезням, и промыть в чистой воде.Даже простое замачивание семян дыни во влажной салфетке до наклевывания повысит шансы получить быструю и высокую всхожесть семян дынь.Дыни можно выращивать через рассаду, однако при пересадке в открытый грунт рассада долго болеет и отстает в росте. К тому же мы выращиваем летние дыни, которые успевают дать урожай даже при посеве семенами в открытый грунт, поэтому я думаю, что не нужно усложнять себе жизнь, ведь рассады других овощей и цветов у нас и так хватает )) Но есть большое желание, то рассаду дыни выращивают точно также, как и рассаду огурцов.В середине мая, когда почва прогреется, делаются лунки с примерным расстоянием между ними около метра и глубиной 20–25 см. В каждую лунку желательно положить столовую ложку комплексных минеральных удобрений или суперфосфата со стаканом древесной золы и хорошенько перемешать с землей.Хороший эффект дает посев семян дыни вбок лунки. Для этого в лунку надо налить столько воды, как и при обычном поливе. После того, как вода впитается, семена дынь сеют вбок лунки на уровне смачиваемой водой линии на достаточную глубину — до 6 см, но если почва тяжелая, то достаточно и 3 см. Можно посадить два-три семечка с последующим прореживанием.Такой посев очень удобен тем, что семена не вымываются во время поливов, а сеянцы дыни правильно формируют корневую систему, направленную вниз, поэтому такие растения лучше растут и плодоносят. После того, как семена посажены, лунку вновь поливают и припудривают перегноем, он одновременно послужит и мульчей, и дополнительным источником азота, предотвратит почву от слёживания.Если посев дынь осуществлялся сухими семенами, и они вдруг не взошли, то подсев нужно проводить только пророщенными семенами.После посева лунки можно накрыть агроспаном, пленкой или другими подручными средствами.Дальнейший уход за дынямиНа стадии развития семядолей дыни нужно окучить, это вызовет образование придаточных корневых волосков. А мощная корневая система поглощает больше питательных веществ достает необходимую влагу с глубины.После появления 1–2 настоящих листьев на сеянцах дыни нужно провести первое прореживание, убирая самые слабые или неправильно развивающиеся.Второй раз посевы дынь прореживают при появлении 3–4 настоящих листьев, оставляя в лунке только одно самое сильное растение.В фазе 6 листьев целесообразно прищипнуть основной побег дыни. Это вызовет рост боковых побегов и ускорит цветение.После того, как на одном растении сформируется 5–6 плодов, прищипните все точки роста.Поливают дыни только теплой водой в мае – июне. Дополнительных подкормок дыням можно не делать, в благоприятные годы с теплым летом урожай дынь и так обеспечен при условии, что удобрения вносились с осени и при посеве. Остальной уход за дынями — исходя из её требований.