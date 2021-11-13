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11 секретных способов применения вазелина

Вазелин – это просто фантастическая субстанция, которая может использоваться для самых разных нужд. Создатель нового видео, расскажет о наиболее практичных и при этом наименее очевидных способах использования этой мази. Пригодится вазелин буквально каждому, ведь спектр его применения – безграничен.

11 секретных способов применения вазелина

Как можно использовать вазелин? Именно об этом и пойдет рассказ в новом видео. Наверняка каждый сможет выбрать что-то, что будет полезно именно ему. Вазелин пригодится не только человек, но и домашним питомцам, например – коту.



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