10 фактов о Китае, которые отобьют у европейцев всякую охоту туда поехать

Этот удивительный Китай.

1. Жестокая дисциплина

Вот такая подготовка.

2. Строевая подготовка

Жесткая подготовка.

3. Большая страна – большие проблемы

Бедняков тут хватает.

4. Кетчуп

А вы такое знали?

5. Странный ресторан

Это очень странно.

6. Христианский Китай

Христиан тут хватает.

7. Казнить нельзя помиловать

Ситуация меняется.

8. Под крылом у Google

Кто бы мог подумать.

9. Одна семья – не один ребенок

Это уже в прошлом.

10. По заветам предков

Все как завещали предки.