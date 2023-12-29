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10 фактов о Китае, которые отобьют у европейцев всякую охоту туда поехать


Этот удивительный Китай.

Этот удивительный Китай.

У каждой страны есть что-то исключительно свое, особенное, выделяющее ее на фоне других. Очень часто эти вещи крайне сложно понять и принять людям приезжим. Вот и в Китае есть огромное количество вещей, которые будет очень нелегко понять человеку, который имеет слабое представление об истории и культуре Поднебесной.

1. Жестокая дисциплина


Вот такая подготовка.

Вот такая подготовка.

 

Нет, это вовсе не акт садизма и не произвол командиров. Таким бесхитростным образом будущих китайских стражей порядка приучают держать подбородок правильно столько, сколько того потребует ситуация. Таким образом, курсанты не только стоят, но и маршируют, и даже занимаются.

2. Строевая подготовка



Жесткая подготовка.

Жесткая подготовка.

 

А вот еще кадр из жизни китайских полицейских. Не менее жестокий способ подготовки. Таким образом будущих стражей закона учат строевой подготовке, а именно - не поднимать руку выше нужного уровня.

3. Большая страна – большие проблемы


Бедняков тут хватает.

Бедняков тут хватает.

 

Нетрудно догадаться, что при таком населении в Китае есть огромное количество бедных. Порог бедности для КНР сегодня составляет 6 юаней – около 1 доллара. К сожалению, людей живущих ниже этого порога здесь достаточно много.

4. Кетчуп


А вы такое знали?

А вы такое знали?

 

Мало кто знает, но родина кетчупа – Китай. В первоначальный рецепт не входили томаты. Делался кетчуп из анчоусов, орехов, грибов, а также дополнялся разнообразными приправами и вином.

5. Странный ресторан


Это очень странно.

Это очень странно.

 

Найти в китайских городах МакАвто не составит особых проблем. Правда, местные жители пользуются им чаще всего очень странно. Они покупают еду через окошко для автомобилей, а потом идут в ресторан, чтобы сесть за столик и пообедать.

6. Христианский Китай


Христиан тут хватает.

Христиан тут хватает.

 

Китай совсем не ассоциируется с христианством, но на самом деле эта религия здесь достаточно сильно распространена. Только по последним оценкам в Китае проживает более 70 миллионов христиан.

7. Казнить нельзя помиловать


Ситуация меняется.

Ситуация меняется.

 

Китай входит в число стран, где очень часто применяется смертная казнь. Более того, Поднебесная в этом вопросе является чуть ли не абсолютным лидером. Впрочем, в последнее время в стране наметилась тенденция замены смертной казни на тюремные сроки.

8. Под крылом у Google


Кто бы мог подумать.

Кто бы мог подумать.

 

Интересным образом в Китае обстоит дело с музыкой. Благодаря патронажу Google и партнерству корпорации с ведущими звукозаписывающими студиями, скачивать треки в Поднебесной можно абсолютно бесплатно.

9. Одна семья – не один ребенок


Это уже в прошлом.

Это уже в прошлом.

 

Демографический взрыв - давняя китайская проблема. В Китае до недавнего времени делалось огромное количество абортов. Причиной тому была государственная политика «одна семья – один ребенок». Впрочем, все это уже не актуально с 2015 года.

10. По заветам предков


Все как завещали предки.

Все как завещали предки.

 

Большинство китайцев живет во вполне современных домах. Впрочем, все еще есть и те, кто предпочитает «традиционное» жилище. Например, вот такие построенные на старинный лад пещерные дома, которые называют яодун.

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